Trump anunció la creación de una división del Departamento de Justicia para investigar fraude a nivel nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el nombramiento de Colin McDonald como primer fiscal general adjunto para la Lucha contra el Fraude a Nivel Nacional, una división del Departamento de Justicia creada en los últimos días. El objetivo del organismo será, según la administración, “atrapar y detener a los estafadores que le robaron al pueblo estadounidense”.

El 8 de enero, la Casa Blanca compartió un comunicado en el que anunció la creación de la división y aclaró que buscará aplicar las leyes civiles y penales federales contra “el fraude dirigido a los programas del gobierno federal, los beneficios financiados por el gobierno federal, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos privados de todo el país”.

En este sentido, Trump sostuvo que su administración descubrió esquemas de fraude en varios Estados, como Minnesota y California, donde “ladrones le han robado cientos de miles de millones a los contribuyentes”. “Juntos acabaremos con el fraude y restauraremos la integridad de nuestros programas federales”, subrayó.

El presidente nombró para el flamante cargo a McDonald, un fiscal federal de America First, el movimiento que llevó a Trump a su segunda presidencia. El mandatario, en tanto, lo definió como una persona “inteligente, firme y muy respetada que ha impartido justicia con éxito en algunos de los casos más difíciles y de mayor importancia” de su país.

La función de McDonald será liderar iniciativas impulsadas por el departamento para investigar; procesar y remediar el fraude en Estados Unidos; supervisar los movimientos en distritos y agencias; asesorar y brindar asistencia a las fiscalías; y ayudar al desarrollo y establecer prioridades sobre la aplicación de la ley, así como proponer reformas para evitar vulnerabilidades sistemáticas.

Según datos de la propia administración, el Departamento de Justicia acusó a 98 personas por fraude en Minnesota, de las cuales 64 fueron condenadas. Además emitió más de 1750 citaciones, ejecutó más de 130 órdenes de allanamiento y realizó más de 1000 entrevistas a testigos como parte de su investigación.

Entre las investigaciones que aún están en curso, el gobierno de Trump acusó de fraude a los programas estatales “Alimentando Nuestro Futuro”, “Servicios de Estabilización de Vivienda” e “Intervención Temprana Intensiva para el Desarrollo y la Conducta”.

Por su parte, la Oficina Federal de Investigaciones está realizando investigaciones sobre docenas de proveedores de atención médica y domiciliaria de Minnesota acusados ​​de fraude, desplegando contadores forenses y equipos de análisis de datos e investigando posibles vínculos con funcionarios electos y financiamiento del terrorismo.