Trump dice que EE. UU. venderá cazas F-35 a Arabia Saudita
El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos vendería cazas F-35 a Arabia Saudita, un día antes de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman visite la Casa Blanca.
Durante muchos años, Riad ha buscado comprar cazas F-35, que hasta ahora solo poseía Israel en Medio Oriente.
"Lo haremos. Venderemos F-35", dijo Trump a periodistas cuando le preguntaron si Washington le vendería cazas a Riad en la reunión del martes. "Han sido un gran aliado", agregó Trump.
Funcionarios israelíes han expresado su preocupación por la venta de los aviones a Arabia Saudita, a pesar del impulso para que el reino normalice relaciones con Israel.
Hasta el momento, Estados Unidos solo ha aprobado las ventas de cazas F-35 a sus aliados más cercanos, incluyendo algunos europeos de la OTAN e Israel.
Además, una fuente familiarizada con las negociaciones dijo que Trump y el príncipe heredero saudita firmarían un acuerdo marco para la cooperación nuclear civil.
Arabia Saudita, uno de los principales productores de petróleo del mundo, quiere diversificar su matriz energética y por tanto busca tecnología avanzada estadounidense disponible a través del llamado "acuerdo 123".
Pero este mecanismo está sujeto a herméticas reglas contra la proliferación, y se espera que el Congreso revise de cerca cualquier trato.
Arabia Saudita afirma que no está buscando armas nucleares.
