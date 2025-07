Trump entra en una fase turbulenta y sus números encienden alarmas a casi seis meses de asumir la presidencia

WASHINGTON.- Muy poco después de los días dulces de los que gozó Donald Trump con la aprobación en el Congreso de su mega proyecto presupuestario, fallos de la Corte Suprema favorables al gobierno y éxitos en política exterior, el presidente norteamericano entró un terreno pantanoso en la agenda interna, con la onda expansiva del caso Epstein, el repunte de la inflación y una creciente percepción negativa de su gestión migratoria.

De acuerdo a diversas encuestas publicadas en las últimas horas, Trump -quien este domingo cumplirá seis meses de mandato- empezó a toparse con mayores resistencias en temas en los que en los primeros meses de su administración encontraba fortalezas, como la política migratoria.

Donald Trump, en el Salón Oval durante un anuncio. Agencia AP

Un estudio de la agencia AP y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC publicado este jueves revela que solo una cuarta parte de los adultos norteamericanos sienten que las políticas de Trump les ayudaron desde que asumió el cargo, con calificaciones decepcionantes para el mandatario en temas claves como la economía, la inmigración, el gasto público y la atención médica.

Más aún, según la encuesta el presidente no obtiene la aprobación mayoritaria en ninguno de los temas incluidos, y retrocedió en la evaluación sobre su política migratoria, uno de los puntos fuertes de su segundo mandato. Solo el 43% de los encuestados aprobaron su gestión en la materia en junio, seis puntos menos que en marzo.

Policías arrestan a dos hombres en medio de protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias, el 14 de junio del 2025. Ethan Swope - FR171736 AP

“El público tiene impulsos contradictorios sobre la inmigración, que es una de las razones por las que las encuestas oscilan en respuesta a lo que hacen los presidentes. No creo que la gente quiera que se deporte a todos los inmigrantes no autorizados, especialmente a los dreamers, pero en realidad a cualquiera que haya echado raíces aquí y haya cumplido la ley”, señaló en The Washington Post el columnista Ramesh Ponnuru, editor de la revista conservadora National Review.

Otra encuesta de Reuters/Ipsos detectó el mismo descontento creciente. El índice de aprobación pública de Trump en materia migratoria cayó en las últimas semanas al 41%, el más bajo desde su regreso a la Casa Blanca y dos puntos menos que el anterior sondeo, ya que los estadounidenses adoptaron una visión sombría de las tácticas de mano dura, remarca el estudio.

Desde las promesas previas a la elección del año pasado, y luego tras asumir, el presidente ordenó una campaña nacional para detener a migrantes que están ilegalmente en el país y prometió deportar a millones de personas, con redadas y vuelos hacia sus países de origen.

La deportación masiva de Estados Unidos implicó el aumento de vuelos a países que reciben a las personas expulsadas. Getty

Apenas el 28% de los encuestados de Reuters/Ipsos dijo estar de acuerdo con la afirmación de que “las detenciones de inmigrantes en lugares de trabajo son buenas para el país”, frente al 54% que se mostró en desacuerdo.

“Creo que el gobierno ha ido demasiado lejos con la persecución a los migrantes. Hay muchas comunidades muy asustadas por lo que les pueda deparar con las redadas del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas]”, dijo a LA NACION una empleada de limpieza salvadoreña que trabaja en Washington, que prefirió resguardar su identidad.

En otro avance de la estrategia migratoria, los funcionarios del ICE tendrán acceso a los datos personales de los 79 millones de afiliados a Medicaid, incluidas direcciones y etnias, para localizar a inmigrantes que puedan estar viviendo ilegalmente en Estados Unidos, según un acuerdo publicado este jueves por AP.

La información permitirá encontrar “la ubicación de extranjeros” en todo el país, señala el trato firmado el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles).

Recortes federales

Trump también parece haber perdido parte del apoyo a sus decisiones sobre el gasto federal, tras los múltiples recortes aplicados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que estuvo liderado por Elon Musk hasta su explosiva salida del gobierno. Tan solo este jueves, el Senado aprobó recortes por alrededor de 9000 millones de dólares en el gasto federal, solicitados por el presidente, que incluyen reducciones significativas en la radiodifusión pública y la ayuda exterior.

El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa con Elon Musk en la Casa Blanca, el 30 de mayo de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) Evan Vucci - AP

Cerca de cuatro de cada diez estadounidenses aprueban la gestión de Trump, una caída respecto al 46% registrado en marzo, según una encuesta de AP/NORC.

El mismo sondeo muestra además que una mayoría —el 56%— considera que la frase “entiende los problemas a los que se enfrenta gente como usted” describe a Trump “no muy bien” o “nada bien”.

Incluso entre sus propios partidarios los resultados fueron relativamente bajos: apenas la mitad de los republicanos opinó que el presidente entiende “muy bien” o “extremadamente bien” los problemas que enfrentan personas como ellos.

En tanto, el promedio de encuestas del New York Times mantiene una aprobación del 44% a la gestión (cayó un punto respecto a diez días atrás) y una desaprobación del 52%. La última vez que esos índices estuvieron igualados -en 48%- fue el 11 de marzo: desde entonces se mantuvo un ratio negativo.

El estadista, periodista de datos y pronosticador político Nate Silver, reconocido como un gurú electoral en Estados Unidos, publicó este jueves un boletín titulado “¿Cuál es la popularidad de Donald Trump?“, en el que también pintó un panorama que se torna sombrío para el presidente.

Donald Trump, en un anuncio en la Casa Blanca. X (@WhiteHouse)

“Después de rebotar en junio, el índice de aprobación de Trump está ahora en un lento y (muy) constante declive. Su aprobación neta cayó de -5,9 el 1 de julio a -7,6 hoy“, escribió Silver, al detallar el ratio entre los índices positivos y negativos.

“La aprobación neta de Trump sobre inmigración (-3,3) y economía (-11,8) se mantiene estable, mientras que sus valoraciones sobre comercio (-15,4) e inflación (-24,8) también bajan ligeramente respecto a hace unas semanas”, añadió.

La inflación se aceleró en junio, a 2,7% interanual, en una señal de que la guerra tarifaria lanzada por la Casa Blanca está empezando a elevar los costos de bienes cotidianos para los consumidores norteamericanos, según los expertos. La cifra del mes pasado fue 0,3 puntos superior a la interanual registrada en mayo, de 2,4%, según los datos del Departamento de Trabajo.

Una mujer mira precios en un supermercado de San Anselmo, California. JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los índices de inflación de los próximos meses serán claves para determinar el alcance de las últimas amenazas del presidente, que a través de decenas de cartas empezó a comunicar a líderes de todo el mundo los gravámenes que enfrentarán las exportaciones de sus países a Estados Unidos a partir del 1° de agosto próximo.

A estos números adversos para el presidente, en los últimos días se intensificó un terremoto que está haciendo mella incluso en las bases republicanas: el manejo del caso Epstein, convertido en una bola de nieve para Trump.

En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, se muestra a Jeffrey Epstein, el 28 de marzo de 2017. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York vía AP, Archivo) New York State Sex Offender Registry

La gran mayoría de los estadounidenses —un 69%— cree que el gobierno está ocultando información sobre el depredador sexual Jeffrey Epstein y los llamados archivos vinculados a su red, según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada este jueves. Solo el 6% expresó su desacuerdo con esa afirmación, mientras que cerca de un cuarto de los encuestados dijo no estar seguro.

La gestión de Trump en torno al caso obtiene una aprobación mínima: apenas el 17% de los estadounidenses la respalda, la calificación más baja que ha recibido el presidente en cualquiera de los temas evaluados por esa encuesta. Incluso entre los votantes republicanos, el apoyo fue limitado: solo el 35% la aprobó, frente a un 29% que la desaprobó; el resto no respondió o dijo no estar seguro.

Epstein, un delincuente sexual convicto que años atrás mantuvo vínculos con Trump, enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores cuando murió por suicidio en una cárcel de Nueva York, en 2019.

Donald Trump y Jeffrey Epstein, junto a sus parejas. Getty Images

El martes fue el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, uno de los líderes partidarios, quien se distanció de la decisión de la administración Trump de no divulgar los archivos Epstein, mientras se profundiza la controversia sobre el manejo de un asunto que causó una división sin precedentes entre la base que respalda al presidente.

Trump afirma que los archivos de Epstein fueron “inventados” por sus predecesores demócratas en la Casa Blanca, a pesar de haber indicado en repetidas ocasiones durante la campaña electoral que “probablemente” los publicaría.