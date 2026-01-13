Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto
Las repercusiones de la captura del mandatario venezolano, los mensajes en el mundo y las últimas noticias
Venezuela liberó a un preso argentino-israelí, tras más de 450 días detenido
En medio de un proceso de liberación de presos políticos que atraviesa Venezuela, este lunes se conoció la liberación de Yaacob Harary Eliahu, un hombre argentino-israelí que se encontraba en El Rodeo I, la misma cárcel donde permanece Nahuel Gallo. Así lo confirmó la ONG Foro Penal después de compartir un detallado listado de las personas que fueron excarceladas hasta el momento.
Por su parte, Elisa Trotta, miembro del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FadDemocracia) compartió la noticia y reclamó por la liberación de los dos argentinos que continúan presos en Venezuela: “Exigimos que también sean liberados el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, además de los más de 900 presos políticos venezolanos que siguen en cautiverio, encerrados en los centros de detención y tortura en Venezuela", sostuvo Trotta en la publicación de X que dio a conocer la noticia del argentino-israelí que llevaba más de 450 días detenido.
#12E Lista confirmada por el Foro Penal de presos políticos excarcelados desde el 08/01/2026 hasta las 2:30 p.m. del 12/01/2026.
Seguimos validando información y verificando que en efecto se trate de presos políticos.
Seguimos#venezuela #presospoliticos@alfredoromero… pic.twitter.com/IlBuDUWLSP
Trump ahora juega a dos puntas con Rodríguez y Machado mientras se autodefine como “presidente interino de Venezuela”
WASHINGTON.- Mientras la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado -acérrimas rivales políticas- están enfrascadas en una virtual pulseada por congraciar a Donald Trump, el mandatario norteamericano volvió a marcar la cancha justo en la previa de la que será otra semana crucial para el futuro del país sudamericano, que desde hace diez días tiene a Washington como centro geográfico de la toma de decisiones.
“Presidente interino de Venezuela”, se autodefinió el líder republicano en una sugestiva imagen manipulada de su propio perfil en Wikipedia, y publicada en su red Truth Social. Un mensaje directo al mejor estilo Trump, mientras juega a dos bandas con el régimen chavista y la propia Machado, a quien recibirá el jueves en la Casa Blanca.
Groenlandia y la OTAN prometen aumentar la seguridad ártica para quitarle argumentos a la ambición de Trump
BRUSELAS.- La OTAN y Groenlandia anunciaron este lunes su intención de cooperar para reforzar la defensa de este vasto territorio autónomo danés, con el objetivo de disuadir a Donald Trump, que parece decidido a tomar el control de la isla a cualquier precio, alegando la amenaza china y rusa.
El presidente estadounidense acentuó la preocupación al declarar el domingo que tomaría Groenlandia” de una forma u otra" y descartó la posibilidad de un arriendo al afirmar: “Necesitamos un título”.
Cómo fue la salida de dos italianos de la cárcel donde está detenido Nahuel Gallo: “No sabíamos nada de la captura de Maduro”
CARACAS.– El avión que trasladará a Alberto Trentini y Mario Burló, los dos ciudadanos italianos liberados por el gobierno de Venezuela tras más de un año de detención sin proceso judicial, regresará a Italia “entre esta noche y mañana”, informó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. Ambos pasan sus últimas horas en la Embajada de Italia en Caracas, ubicada en el municipio de Chacao, mientras se ultiman los detalles del vuelo de Estado dispuesto por Roma después de que salieron de la prisión Rodeo I, donde el régimen mantiene detenidos a presos políticos extranjeros, como el argentino Nahuel Gallo.
La nueva apariencia de Alberto Trentini, con la cabeza rapada y afeitado al ras, no fue una decisión suya, sino de las autoridades carcelarias venezolanas. A diferencia de las fotos tomadas antes de su arresto, en las que lucía barba y largo cabello, el italiano fue liberado de la prisión Rodeo completamente rapado.
Por qué los temibles sistemas de defensa rusos fallaron en Venezuela durante el ataque de EE.UU.
NUEVA YORK.– Los avanzados sistemas de defensa antiaérea de fabricación rusa de Venezuela ni siquiera estaban conectados al radar cuando helicópteros estadounidenses aparecieron para capturar al presidente Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses, dejando el espacio aéreo venezolano sorprendentemente desprotegido mucho antes de que el Pentágono lanzara su ataque.
Los célebres sistemas de defensa S-300 y Buk-M2, de fabricación rusa, debían ser un símbolo poderoso de los estrechos vínculos entre Venezuela y Rusia, dos rivales de Estados Unidos. Su alianza parecía otorgarle a Moscú una presencia creciente en el hemisferio occidental.
