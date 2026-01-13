Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto

En medio de un proceso de liberación de presos políticos que atraviesa Venezuela, este lunes se conoció la liberación de Yaacob Harary Eliahu, un hombre argentino-israelí que se encontraba en El Rodeo I, la misma cárcel donde permanece Nahuel Gallo. Así lo confirmó la ONG Foro Penal después de compartir un detallado listado de las personas que fueron excarceladas hasta el momento.

Por su parte, Elisa Trotta, miembro del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FadDemocracia) compartió la noticia y reclamó por la liberación de los dos argentinos que continúan presos en Venezuela: “Exigimos que también sean liberados el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, además de los más de 900 presos políticos venezolanos que siguen en cautiverio, encerrados en los centros de detención y tortura en Venezuela", sostuvo Trotta en la publicación de X que dio a conocer la noticia del argentino-israelí que llevaba más de 450 días detenido.