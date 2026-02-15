Trump exige la desmilitarización “total e inmediata” de Hamas para avanzar en la reconstrucción de Gaza

WASHINGTON.– El presidente de los EE.UU, Donald Trump, exigió la desmilitarización total e inmediata de Hamas como la piedra angular para cualquier solución política y de seguridad en la Franja de Gaza.

Esta demanda, la cual expresó con firmeza a través de sus redes sociales, establece el tono de la primera sesión oficial de la Consejo de la Paz, que tendrá lugar este jueves en Washington.

Jóvenes palestinos desplazados juegan con faroles de Ramadán mientras se colocan decoraciones junto a sus carpas en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza EYAD BABA� - AFP�

Para el mandatario, el compromiso del grupo miliciano con el desarme absoluto no admite discusiones y representa el paso previo indispensable para la ejecución de su plan de reconstrucción en el enclave.

Esta postura se alinea de forma directa con una exigencia clave de Israel, país que supedita la estabilidad a largo plazo a la desaparición definitiva del brazo armado de la organización palestina.

Soldados israelíes revisan un arma encima de un vehículo militar en una posición en la frontera con la Franja de Gaza MENAHEM KAHANA� - AFP�

La estructura que busca materializar este nuevo orden regional es el Consejo de la Paz, un organismo internacional que Trump preside y al cual otorga una relevancia histórica sin precedentes.

Aunque la junta cuenta con la participación de potencias regionales como Turquía, Egipto, Arabia Saudita y Qatar, los aliados tradicionales de Occidente mantienen una distancia prudencial.

Muchos gobiernos europeos temen que este nuevo ente sea solo una herramienta para eludir el Consejo de Seguridad de la ONU y reconfigurar el sistema de relaciones internacionales bajo el liderazgo directo de Washington.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Alex Brandon - AP

La estrategia para asegurar el fin de la actividad armada de Hamas incluye la creación de una fuerza internacional de estabilización. Según las declaraciones del presidente estadounidense, los Estados miembros de la junta ya prometieron el envío de miles de efectivos para tareas de seguridad y vigilancia de la policía local en el territorio devastado.

Farah Abu Al-Qumsan (der.), boxeadora amateur palestina desplazada de 18 años, posa para un retrato junto a su esposo, Ahmed Al-Barbar, y su hijo en la ciudad de Gaza OMAR AL-QATTAA� - AFP�

En este esfuerzo, Indonesia asume un papel protagónico al ser el primer país que formaliza una contribución militar concreta al plan. El Ejército indonesio prepara una brigada de 8000 soldados que estarán listos para su despliegue a finales de junio.

El cronograma para estas tropas incluye rigurosos controles de salud y trámites administrativos durante todo el mes de febrero, con el objetivo de que un equipo de avanzada de 1000 efectivos llegue a la zona en abril.

Jóvenes palestinos desplazados participan en un entrenamiento de boxeo entre carpas, dirigido por la boxeadora amateur de 18 años Farah Abu Al-Qumsan (fuera de cuadro), en la ciudad de Gaza OMAR AL-QATTAA� - AFP�

No obstante, el gobierno de Yakarta aclara que sus funciones poseen un carácter estrictamente humanitario, con foco en la protección de civiles y servicios médicos, sin involucramiento en acciones de combate directo contra grupos armados.

El desafío logístico y económico en la Franja es colosal tras más de dos años de conflicto. La Junta de Paz anuncia un compromiso inicial de 5000 millones de dólares para la reconstrucción y asistencia humanitaria.

Sin embargo, esta ayuda palidece frente a la realidad del terreno: la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea sitúan el costo de las obras necesarias en 70.000 millones de dólares.

La precariedad del alto el fuego, mediado por Estados Unidos en octubre pasado, se refleja en la violencia que todavía persiste en las zonas de contacto.

Una soldado israelí llora junto a un cartel que recuerda a una persona secuestrada el 7 de octubre en el ataque transfronterizo de Hamás contra el festival de música Nova Maya Alleruzzo - AP

A pesar del pacto, las incursiones aéreas y los disparos israelíes cerca de áreas militares causaron la muerte de más de 590 palestinos, mientras que cuatro soldados de Israel perdieron la vida en ataques de milicias palestinas en el mismo periodo.

El camino hacia la paz que propone Trump enfrenta también fuertes tensiones en Cisjordania. El gabinete de Benjamin Netanyahu, con el impulso de ministros de extrema derecha, aprobó recientemente un proceso de registro de tierras en los territorios ocupados.

Esta medida, que la Autoridad Palestina califica como una anexión de facto, busca consolidar el control israelí sobre zonas que los palestinos reclaman para un futuro Estado independiente.

Aunque Trump manifiesta su rechazo a una anexión formal de Cisjordania, su gestión no impone límites a la expansión de los asentamientos israelíes, una política que el máximo tribunal de la ONU considera ilegal y que amenaza la viabilidad de cualquier solución de dos Estados.

Agencias ANSA, AP y AFP