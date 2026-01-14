Trump fue filmado haciéndole un gesto obsceno a una persona que le gritó un improperio en una fábrica

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump fue filmado el martes haciendo un gesto obsceno a alguien que lo abucheaba durante una visita a una fábrica, una respuesta considerada “apropiada” por la Casa Blanca.

“Un lunático gritaba improperios desaforadamente en un ataque de ira, y el presidente respondió de forma apropiada e inequívoca”, dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una declaración enviada a la AFP.

En el video, que circuló en TikTok y X, y fue publicado por el sitio web de noticias sobre celebridades TMZ, se ve al presidente estadounidense caminando por una pasarela durante su visita a una planta de Ford en Detroit, en la región de los Grandes Lagos.

Al principio del video se escucha una voz que grita algo inaudible, y Trump entonces levanta el dedo medio de su mano derecha en la dirección de donde provenían los gritos.

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Según TMZ, la persona que confrontó al multimillonario republicano supuestamente pronunció las palabras “protector de pedófilos”.

Esto podría ser una referencia al caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, que fue cercano a Trump en el pasado.

El presidente estadounidense mantuvo una relación amistosa con el financista neoyorquino, quien falleció en prisión en 2019 antes de ser juzgado por dirigir un sistema de explotación sexual de menores.

El Congreso votó a favor de obligar a la administración Trump a divulgar los documentos relacionados con este caso que están en poder del sistema de justicia federal, algo que hasta ahora ha hecho parcialmente.

Una foto del expediente del caso Epstein Davidoff Studios Photography - Archive Photos

Trump viajó a Michigan el martes para promover sus esfuerzos por impulsar la manufactura en Estados Unidos, tratando de contrarrestar los temores sobre un mercado laboral debilitado y de que la inflación está afectando los bolsillos de la gente común.

El viaje de un día incluyó un recorrido por una fábrica de Ford en Dearborn que fabrica las camionetas F-150, el vehículo nacional más vendido en Estados Unidos. Luego hablo ante el Detroit Economic Club en el MotorCity Casino.

Esto ocurre en medio de la oposición entre sectores económicos a los intentos del gobierno de investigar penalmente al presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. Numerosos defensores del banco central están rechazando vocalmente los esfuerzos de Trump por ejercer más control sobre la institución tradicionalmente autónoma.

La visita de Trump a Michigan sigue a discursos centrados en la economía que dio el mes pasado en Pensilvania ,donde sus quejas sobre la inmigración de países “sucios” recibieron más atención que sus promesas de combatir la inflación, y Carolina del Norte, donde insistió en que sus aranceles han impulsado la economía, a pesar de que los residentes notan precios más altos.

Agencias AFP y AP