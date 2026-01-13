Bill y Hillary Clinton se niegan a declarar por el caso Epstein y el Congreso amenaza con desacato

WASHINGTON.- El expresidente estadounidense Bill Clinton no se presentó a una citación para declarar este martes en una audiencia a puerta cerrada del Congreso sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, una decisión que abre la puerta a un eventual proceso por desacato.

El Comité de Supervisión del Congreso, que investiga las conexiones entre Epstein y poderosas figuras en Estados Unidos y cómo se manejó la información sobre sus crímenes, había programado una comparecencia de Clinton para este martes y una de su esposa y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, para mañana.

Sin embargo, en una carta publicada hoy en X y dirigida al presidente del comité, el congresista republicano James Comer, la pareja informó que no tiene previsto presentarse. En el texto, cuestionó al “comité controlado por los republicanos” y sostuvo que “el proceso está literalmente diseñado para conducir a nuestro encarcelamiento”.

This is not about Right or Left, it’s about Right and Wrong. pic.twitter.com/IVQh3yHEGG — Bill Clinton (@BillClinton) January 13, 2026

“Cada persona debe decidir cuándo ha visto o vivido lo suficiente y está lista para luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias. Para nosotros, ese momento es ahora”, agregaron.

Comer afirma que comenzará los procedimientos de desacato al Congreso la próxima semana. “Como resultado de que Bill Clinton no compareciera ante una citación legal, aprobada de manera unánime y bipartidista por el comité, avanzaremos la próxima semana con el proceso para declararlo en desacato al Congreso”, afirmó ante la prensa en el Capitolio. “Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos preguntas”, agregó.

Potencialmente, esto inicia un proceso complejo al que el Congreso rara vez ha recurrido. Varios expresidentes han testificado voluntariamente ante el Congreso, pero ninguno ha sido obligado a hacerlo. Comer indicó incluso que el comité no intentaría obligar al presidente Donald Trump a testificar -a pesar de que también aparece en fotografías del caso-, diciendo que no se puede forzar a un presidente en funciones a testificar.

Los vínculos de los Clinton con Epstein

Jeffrey Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual y conspiración. Se suicidó en la cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio. Su muerte alimentó innumerables teorías de conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil. Figura del jet set neoyorquino, Epstein estaba acusado de haber explotado sexualmente a más de 1000 jóvenes, entre ellas menores de edad.

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein y el expresidente Bill Clinton en un evento de donadores para la restauración de la Casa Blanca en 1993

La pareja Clinton había sido convocada por el Congreso en agosto. “Por su propia admisión, usted viajó a bordo del avión privado de Jeffrey Epstein en cuatro ocasiones en 2002 y 2003”, afirmaba la citación de Comer enviada a Bill Clinton. El exmandatario afirmó no tener nada que ocultar e instó al Departamento de Justicia a publicar todo material relacionado con él.

Sobre Hillary Clinton, el comité indicó: “Su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell”, condenada en 2021 a 20 años de prisión por delitos de explotación sexual.

1% de archivos publicados

Durante su campaña de 2024, el presidente Donald Trump había prometido a su base revelaciones contundentes sobre Epstein. Pero desde su regreso al poder, el republicano se mostró reacio a publicar los documentos del expediente.

Trump junto a Epstein y una mujer en una de las nuevas fotos publicadas

Trump y Epstein tuvieron una relación cercana. Pero al igual que Clinton, el magnate republicano niega haber estado enterado de los delitos que cometía el financista y sostiene que rompió con él mucho antes de que fuera investigado por la justicia.

A finales de diciembre, el gobierno de Trump comenzó a publicar miles de archivos sobre la investigación, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso en noviembre. Según el Departamento de Justicia, hasta ahora se publicaron unos 12.285 documentos que suman más de 125.000 páginas, pero que representan menos del 1% del total actualmente en revisión.

Las últimas revelaciones contienen numerosas referencias a Trump, incluidos documentos que detallan los vuelos que realizó en el jet privado de Epstein. El primer paquete de materiales publicado incluyó también fotografías de Bill Clinton y de otros famosos, como las estrellas del pop Mick Jagger y Michael Jackson.

El vocero de Clinton, Angel Ureña, negó reiteradamente cualquier irregularidad y aseguró que el ex presidente desconocía los crímenes de Epstein. Asimismo, reclamó que se divulgue la totalidad de los documentos en poder del gobierno y negó que la Casa Blanca hubiera intentado proteger a Clinton. “Esto no tiene que ver con Bill Clinton. Nunca lo tuvo”, escribió en la red X.

Agencias AFP, AP y ANSA