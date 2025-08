Trump intensifica su guerra comercial con anuncios contrarreloj y vuelve a postergar la fecha final

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto por el que impone aranceles recíprocos de entre el 10% y el 41% a decenas de países, en tanto modificó los aranceles de otros socios comerciales, al borde de la fecha límite del 1 de agosto que había planteado para la negociación de acuerdos.

La orden ejecutiva impondrá nuevos aranceles a una amplia gama de socios comerciales de Estados Unidos, que entrarán en vigor en siete días, lo que supone el siguiente paso en su agenda comercial que pondrá a prueba la economía mundial y las alianzas internacionales.

La orden se emitió poco después de las siete de la tarde (hora local). Se produjo tras una serie de actividades relacionadas con los aranceles en los últimos días, ya que la Casa Blanca anunció acuerdos con varios países y bloques antes de la fecha límite del viernes autoimpuesta por Trump.

Contenedores de carga apilados en el puerto de Los Ángeles, California, el 6 de mayo de 2025. FREDERIC J. BROWN - AFP

La orden ejecutiva concede un pequeño período de gracia para los aranceles. En realidad, entrarán en vigor a las 0.01 del 7 de agosto, y no el 1 de agosto como había dicho el presidente. Además, los productos que se carguen en barcos antes de esa fecha del 7 de agosto y entren en Estados Unidos antes del 5 de octubre también se enfrentarán al tipo arancelario preexistente.

La Casa Blanca anunció asimismo que el arancel “universal” para los productos que ingresan a Estados Unidos se mantendrá en el 10%, el mismo nivel que se implementó el 2 de abril. Sin embargo, esa tasa solo se aplicará a los países con los que Estados Unidos tiene superávit comercial. Según un alto funcionario del gobierno de Trump, esto se aplica a la mayoría de los países.

Una tasa del 15% servirá como nuevo mínimo arancelario para los países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial, lo cual comprende a unos 40 países.

“He constatado que las condiciones reflejadas en los grandes y persistentes déficits comerciales anuales de bienes de Estados Unidos constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos, cuyo origen se encuentra total o parcialmente fuera de Estados Unidos. He declarado una emergencia nacional con respecto a esa amenaza y, para hacerle frente, he impuesto derechos ad valorem adicionales que he considerado necesarios y apropiados”, dijo Trump en la orden ejecutiva difundida por la Casa Blanca.

El mandatario republicano añadió en su texto haber recibido información adicional y recomendaciones de varios altos funcionarios de su gobierno sobre “la continua falta de reciprocidad en nuestras relaciones comerciales bilaterales y el impacto de los distintos tipos arancelarios y las barreras no arancelarias de los socios comerciales extranjeros en las exportaciones estadounidenses, la base manufacturera nacional, las cadenas de suministro críticas y la base industrial de defensa”.

Entre los aranceles “recíprocos” está un 25% para las exportaciones de la India con destino a Estados Unidos, un 20% para las de Taiwán y un 30% para las de Sudáfrica.

Represalia contra Canadá

El sol se pone detrás de las banderas de Estados Unidos y Canadá, cerca del cruce fronterizo del Puente Blue Water entre ambos países, en Port Huron, Michigan, el 3 de abril de 2025. GEOFF ROBINS - AFP

Entre los que se llevaron la peor parte está Canadá, cuyos aranceles pasarán según el decreto del 25% al 35%. Los aranceles se aplicarán a todos los productos no cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, destacó la Casa Blanca.

“En respuesta a la continua inacción y represalias de Canadá, el presidente Trump ha considerado necesario aumentar los aranceles a Canadá del 25% al 35% para abordar de manera eficaz la emergencia existente”, afirmó la Casa Blanca. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo previamente que las conversaciones comerciales con Washington habían sido constructivas, pero que podrían no concluir antes de la fecha límite.

Las conversaciones entre los dos países estaban en una fase intensa, añadió, pero un acuerdo que eliminara todos los aranceles estadounidenses era poco probable.

Trump advirtió de consecuencias comerciales para ese país después de que Carney anunciara su intención de reconocer un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre, una jugada que va directamente contra los intereses de Israel y del gobierno de Benjamin Netanyahu.

“¡Guau! Canadá acaba de anunciar que apoya la creación de un Estado para Palestina”, escribió Trump en Truth Social. “Eso hará que sea muy difícil para nosotros hacer un acuerdo comercial con ellos”, añadió.

Agencias AP y Reuters