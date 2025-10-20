Trump nombra a empresario de la marihuana como enviado especial para Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a un empresario de la marihuana como enviado especial en Irak.

Mark Savaya es el fundador de Leaf and Bud, una empresa de cultivo de cannabis en interiores ubicada en Detroit, con publicidad prominente en toda la ciudad, la más grande del estado de Michigan.

"La profunda comprensión de Mark sobre la relación entre Irak y Estados Unidos, y sus conexiones en la región, ayudarán a impulsar los intereses del pueblo estadounidense", escribió Trump en Truth Social el domingo.

"Mark fue una figura clave en mi campaña en Michigan, donde él y otros ayudaron a asegurar un récord de votos entre los musulmanes estadounidenses", sostuvo.

Savaya no es musulmán, pero proviene de la comunidad caldea, muy presente en Irak.

La marihuana es ilegal en Irak, que mantiene la pena de muerte para casos de tráfico de drogas.

Trump apela a los enviados especiales, quienes no necesitan la confirmación del Senado, en lugar de los embajadores tradicionales.

