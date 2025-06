Trump prohíbe o restringe entrada a EE.UU. a 19 países, incluidos Cuba y Venezuela

El presidente Donald Trump decidió este miércoles prohibir la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países para protegerlo, según él, de "terroristas extranjeros" y restringir a los nacionales de otros siete, incluidos Cuba y Venezuela.

La prohibición afecta a Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

La restricción parcial de entrada se aplica a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. En términos generales, prohíbe la residencia, el turismo, las visas de estudio y las de actividades comerciales, conferencias, reuniones y negociaciones. Se aplican a migrantes y no migrantes.

En ambos casos, tanto para la prohibición como para la restricción, se contemplan excepciones si la fiscal general, Pam Bondi, o el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, estiman que el viaje de una persona beneficia los intereses nacionales de Estados Unidos.

Las medidas entran en vigor el lunes.

- "Peligros extremos" -

Según Trump la prohibición fue motivada por un ataque en Colorado contra manifestantes que pedían la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Las autoridades estadounidenses lo atribuyeron a un hombre que, según ellas, se encontraba en el país ilegalmente.

"El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha subrayado los peligros extremos que representa la entrada de ciudadanos extranjeros que no están debidamente verificados", dijo Trump en un mensaje de video desde el despacho oval publicado en la red social X.

"No los queremos", afirmó.

Trump comparó las nuevas medidas con la prohibición que impuso a un número de países principalmente musulmanes durante su primer mandato, la cual, según dijo, evitó que Estados Unidos sufriera ataques como los ocurridos en Europa.

"No dejaremos que lo que sucedió en Europa ocurra en Estados Unidos", sostuvo Trump.

"No podemos tener migración abierta desde ningún país del cual no podamos verificar y filtrar de manera segura y fiable", añadió.

La prohibición no se aplicará a los atletas que compitan en el Mundial de 2026, que Estados Unidos coorganiza con Canadá y México, o en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Trump anunció por separado el miércoles una prohibición de visas para estudiantes extranjeros que preveían estudiar en la universidad de Harvard, con lo que intensifica su represión contra lo que considera un bastión del liberalismo. - Cuba y Venezuela - En la lista de restricciones figuran dos países latinoamericanos: Cuba y Venezuela. Cuba es un "patrocinador del terrorismo" y el gobierno castrista "no coopera ni comparte suficiente información" con Estados Unidos, además de negarse "históricamente a readmitir a sus nacionales" expulsados, se lee en el documento. Venezuela "carece de una autoridad central competente o cooperativa para emitir pasaportes o documentos civiles y no cuenta con medidas adecuadas de revisión y verificación", afirma el texto que también acusa al país de haber rechazado "históricamente" a los venezolanos expulsados. Caracas reaccionó inmediatamente. "En verdad, estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos", dijo el ministro de Interior, Diosdado Cabello, durante su programa semanal de televisión. La nueva prohibición de viaje de Trump podría acabar en los tribunales, como ha sucedido con muchas de las drásticas medidas que ha tomado desde que regresó al poder en enero. Trump hizo el anuncio sin la presencia de prensa, algo bastante inusual para el republicano, que suele comunicar sus políticas más impactantes en ceremonias frente a periodistas en el despacho oval. dk-aue-erl/nn