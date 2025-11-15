Trump rompe lazos con la representante Marjorie Taylor Green, aliada e impulsora del movimiento MAGA en el Congreso

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió públicamente con una de sus más firmes defensoras en el mundo MAGA, la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, a quien calificó como “Marjorie la Chiflada”.

“Retiro mi apoyo a Marjorie Taylor Greene”, declaró Trump en sus redes sociales, en referencia a las elecciones de medio término del año próximo, describiendo a la congresista como una quejosa constante.

“Parece que todo empezó cuando le envié una encuesta sugiriéndole que no se presentara como candidata a senadora ni a gobernadora. Le dijo a mucha gente que está molesta porque no le devuelvo las llamadas", dijo el presidente, criticando a Greene por ser demasiado izquierdista.

Greene era una decidida activista del movimiento trumpista MAGA. Lució por ejemplo su característica gorra roja durante el discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden en 2024, en el Congreso, y fue intermediaria entre Trump y otros legisladores republicanos.

Donald Trump se abrazo con Marjorie Taylor Greene tras una alocución del mandatario en el Congreso Tom Williams - CQ-Roll Call, Inc.

Las declaraciones de Trump marcan la ruptura definitiva de una disputa que de hecho llevaba meses gestándose, coincidiendo con la aparente moderación de la republicana hacia posiciones que se desmarcan de la extrema derecha característica del movimiento político MAGA.

Greene, en su tercer periodo en la Cámara de Representantes, se fue distanciando cada vez más de los líderes de su partido. Los atacó durante el reciente cierre del gobierno federal y dijo que necesitan un plan para ayudar a quienes perderán las ayudas para pagar las pólizas del seguro de salud, el tema clave del cierre.

“¡Quejarse, quejarse, quejarse!”

Acusándola de irse “muy a la izquierda”, Trump escribió que todo lo que había presenciado de Greene en los últimos meses era “¡Quejarse, quejarse, quejarse!”. Acerca del supuesto malestar de Greene porque no le devuelve las llamadas, añadió que “no puedo atender todos los días las llamadas de una lunática iracunda”.

En su respuesta en X, Greene escribió el viernes que Trump la “atacó y mintió sobre mí”. Y añadió una captura de pantalla de un mensaje de texto que dijo haber enviado al mandatario más temprano ese día, sobre la publicación de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo cual, según ella, “es lo que lo llevó al límite”.

Marjorie Taylor Greene le grita al entonces presidente Joe Biden durante el discurso de Estado de la Unión en marzo de 2024 SHAWN THEW� - POOL�

Greene tachó de “realmente sorprendente lo mucho que está luchando para evitar que los archivos de Epstein salgan a la luz, hasta el punto de llegar a este nivel", en referencia a la votación prevista en la Cámara de Representantes sobre la difusión de los archivos.

La legisladora afirmó haber apoyado a Trump “con demasiado de mi valioso tiempo, demasiado de mi propio dinero, y luchado más duro por él incluso cuando casi todos los demás republicanos le dieron la espalda y lo denunciaron". Y añadió: “No adoro ni sirvo a Donald Trump”.

El mensaje de Trump ponía el broche final a las fisuras que se ampliaron tras las elecciones extraordinarias de este mes, en las que los votantes en los comicios a gobernador de Nueva Jersey y Virginia respaldaron en masa a los candidatos demócratas en gran parte por la preocupación por el alza en el costo de la vida.

La semana pasada, Greene dijo a la cadena NBC News que “ver a los líderes extranjeros llegar a la Casa Blanca a través de una puerta giratoria no ayuda a los estadounidenses", y señaló que Trump debe centrarse en el alza de los precios y no en asuntos exteriores, como últimamente. Trump respondió afirmando que Greene había “perdido el rumbo”.

Marjorie Taylor Green con un fusil militar, en 2021. La legisladora moderó recientemente sus posiciones de extrema derecha.

Preguntado por los comentarios de Greene mientras volaba de Washington a Florida, el viernes, Trump reiteró que sentía que “algo le pasó en el último mes o dos” y dijo que, si no hubiera ido a reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, habría habido repercusiones negativas para los empleos en Georgia y otros lugares porque Pekín habría mantenido sus restricciones a las exportaciones de imanes.

El mandatario dijo también que recibió llamadas de gente que quería cuestionar a Greene y dijo que "ha perdido una maravillosa reputación conservadora".

Descontento creciente

El descontento de Greene se remonta al menos a mayo, cuando anunció que no se postularía para el Senado contra el demócrata Jon Ossoff, que tiene el escaño, mientras criticaba a los donantes y consultores del Partido Republicano que temían que no pudiera ganar.

En junio, se puso públicamente del lado del periodista político conservador Tucker Carlson, después de que Trump lo calificara de “chiflado” en plena escisión entre los partidarios de MAGA y los defensores de la seguridad nacional sobre los posibles esfuerzos de Washington para un cambio de régimen en Irán.

Marjorie Taylor Greene habla en rueda de prensa frente al Congreso, en octubre de 2025 Tom Williams - CQ-Roll Call, Inc.

La situación se agravó en julio, cuando Greene dijo que no se presentaría al puesto de gobernadora. Luego, atacó a un sistema político de “viejos amigos”, alegando q­­ue estaba poniendo en peligro el control republicano del estado.

En las últimas semanas, Greene emprendió una campaña con entrevistas y apariciones en medios dirigidos a personas que no son seguidoras acérrimas de Trump. Cuando en el podcast del comediante Tim Dillon se le preguntó si quería postularse a la Casa Blanca en 2028, dijo que odiaba la política, y añadió que solo quería “resolver problemas”, pero no dio una respuesta definitiva.

Su gira culminó con una aparición en el programa Real Time de Bill Maher en HBO, seguida por su presencia en The View de ABC. Algunos observadores comenzaron a calificar a Greene de razonable por sus críticas al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana, por no llamar a los republicanos de regreso a Washington y no proponer un plan de atención médica.

“Siento que estoy sentada junto a una Marjorie Taylor Greene completamente diferente”, dijo Sunny Hostin, copresentadora de The View. “Tal vez deberías convertirte en demócrata, Marjorie”, dijo Joy Behar, otra de las conductoras. “No soy demócrata”, respondió Greene. “Creo que ambos partidos han fallado”.

