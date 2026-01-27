Trump siente el impacto de la crisis en Minneapolis y la Casa Blanca busca acelerar el control de daños

WASHINGTON.- Donald Trump acusó recibo del impacto de escala nacional en el que derivó la ebullición en Minneapolis por la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales. En medio de la creciente presión política, encuestas desfavorables para el presidente y una tensión social que sigue latente en las calles, la Casa Blanca aceleró este martes su estrategia de control de daños para intentar desactivar la crisis.

Luego de asumir el control de las operaciones federales en Minneapolis por orden expresa del mandatario norteamericano, el zar de su política fronteriza, Tom Homan, se reunió con el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, para avanzar en una desescalada de la situación en Minneapolis. El líder republicano consideró que la situación iba “muy bien”.

El presidente norteamericano, Donald Trump. Chip Somodevilla - Getty Images North America

“El gobernador se reunió con Homan y reiteró las prioridades de Minnesota: investigaciones imparciales sobre los tiroteos de Minneapolis que involucran a agentes federales, una reducción rápida y significativa en el número de fuerzas federales y el fin de la campaña de represalias contra el estado”, señaló en un comunicado la oficina de Walz. “Acordaron la necesidad de un diálogo continuo”, añadió.

Homan también se reunió más tarde con el alcalde Jacob Frey y con el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara. “Tuvimos una conversación productiva. Reiteré que mi principal petición es que la Operación Metro Surge termine lo antes posible”, dijo el jefe de la ciudad.

Today, Chief O'Hara and I met with Border Czar Homan and had a productive conversation. I reiterated that my main ask is for Operation Metro Surge to end as quickly as possible. Public safety works best when it's built on community trust, not tactics that create fear or division. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 27, 2026

El nombramiento de urgencia de Homan en reemplazo de Gregory Bovino –comandante de la Patrulla Fronteriza, agencia responsable del operativo en el que fue abatido el enfermero Alex Pretti, el sábado pasado– forma parte de una reestructuración más amplia por parte de Trump, ante la creciente preocupación de algunos de sus asesores de que la crisis afecte aún más la imagen presidencial, justo en un año clave en el que los republicanos pondrán en juego el control del Capitolio en las elecciones de medio término, en noviembre.

El memorial por Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota. SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Homan reportará directamente a la Casa Blanca, después de que Bovino fuera criticado por afirmar que Pretti planeaba “masacrar” a los agentes, una descripción que los análisis de los videos del incidente refutaron.

“No se puede entrar con armas [a una protesta]. No se puede hacer eso”, dijo Trump este martes en los jardines de la Casa Blanca, antes de partir a Iowa, en referencia a Pretti. El enfermero ya había sido desarmado y reducido antes de recibir el primer disparo. “Fue un incidente muy desafortunado”, completó el presidente.

Donald Trump ordenó que Tom Homan supervise la operación en Minnesota. EPA

En medio del revuelo a escala nacional de la crisis en Minneapolis, una nueva encuesta de Reuters/Ipsos reveló que la aprobación de la política migratoria de Trump –que fue una de sus principales banderas en la campaña electoral de 2024– cayó a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, hace un año. Una mayoría de los estadounidenses afirmó que la represión contra la inmigración llegó demasiado lejos.

Solo el 39% de los estadounidenses aprobó la gestión de Trump en materia migratoria, frente al 41% de principios de este mes, mientras que el 53% la desaprobó, según el sondeo. En febrero, a poco de haber asumido, esas cifras estaban invertidas, con 50% de respaldo versus 41% de rechazo. Ese giro explica también los motivos de Trump para cambiar el curso de su estrategia en Minnesota.

La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada a nivel nacional de viernes a domingo, recopiló respuestas antes y después de que agentes de la Patrulla Fronteriza mataran a Pretti, de 37 años, el segundo ciudadano muerto a manos de oficiales federales en Minneapolis. Previamente, el 7 de enero, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) había matado a Renee Nicole Good durante una redada.

La policía, desplegada en las calles de Minneapolis. ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

La indignación por el accionar de los agentes federales, acusados de abuso de la fuerza, ha crecido en todo el espectro político en los últimos días, incluso entre algunos legisladores republicanos que pidieron a la administración Trump una investigación exhaustiva y que cambie de rumbo en los operativos contra la migración ilegal.

Un 58% de los encuestados por Reuters/Ipsos dijo que los agentes del ICE han ido “demasiado lejos” en la represión; el 12% dijo que no habían ido lo suficientemente lejos y el 26% dijo que las acciones de los agentes eran “apropiadas”.

“La credibilidad del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional [DHS, por sus siglas en inglés] está en juego”, sostuvo el senador republicano Bill Cassidy (Luisiana) en una publicación en redes sociales. “Debe haber una investigación conjunta completa a nivel federal y estatal. Podemos confiar en que el pueblo estadounidense conozca la verdad”, añadió.

Batalla legal

El escrutinio legal de las operaciones de las agencias federales, en medio de la pulseada por el cauce de las investigaciones, también se intensificó. El lunes por la noche, el juez federal principal de Minnesota, Patrick Schiltz, anunció la citación del director interino del ICE, Todd Lyons, para que comparezca el viernes y explique por qué no debería ser declarado en desacato por incumplir las órdenes judiciales derivadas de la operación.

El juez reconoció que la citación era “una medida extraordinaria”, pero también le ofreció una alternativa: dijo que cancelaría la audiencia si ICE liberaba rápidamente a un inmigrante que, según él, había sido detenido ilegalmente por los agentes.

La operación provocó una avalancha de recursos legales, incluso por parte de funcionarios estatales y locales que solicitaron el lunes a otro juez federal que declarara que el despliegue de unos 3000 agentes de inmigración se había convertido, de hecho, en una ocupación inconstitucional. En otro de los frentes judiciales, el gobierno también se defendió el lunes en una audiencia sobre la investigación estatal de la muerte de Pretti.

“Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva. Quiero ver los resultados. Voy a estar pendiente de ella. Quiero una investigación muy honorable y honesta. Tengo que verla yo mismo”, dijo Trump.

En medio de la polémica, el lunes por la noche el presidente recibió en el Salón Oval con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y con uno de sus principales asesores, Corey Lewandowski, durante casi dos horas, para intentar reorientar la estrategia en Minneapolis, informó The New York Times.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Getty Images

Noem es la cara más visible del endurecimiento de la política migratoria del gobierno y ha sido una de las voces más vehementes en difundir acusaciones contra Pretti, incluida la de calificarlo como un “terrorista doméstico”. Luego de que decenas de legisladores demócratas le dieran su respaldo a una medida para iniciar un proceso de juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Trump la respaldó públicamente este martes. “Creo que está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó.

En tanto, tras las duras críticas al gobierno de los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton, este martes se sumó Joe Biden, antecesor de Trump, que afirmó que “nadie puede destruir lo que Estados Unidos representa y en lo que cree”.

What has unfolded in Minneapolis this past month betrays our most basic values as Americans. We are not a nation that guns down our citizens in the street. We are not a nation that allows our citizens to be brutalized for exercising their constitutional rights. We are not a… — Joe Biden (@JoeBiden) January 27, 2026

“Lo ocurrido en Minneapolis traiciona nuestros valores más fundamentales como estadounidenses. No somos una nación que acribille a sus ciudadanos en la calle. No somos una nación que permita que nuestros ciudadanos sean brutalizados por ejercer sus derechos constitucionales. No somos una nación que pisotee la Cuarta Enmienda y tolere el terror contra nuestros vecinos”, escribió Biden en un amplio posteo en X.