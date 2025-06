Trump "todavía está interesado" en solución diplomática con Irán, según la Casa Blanca

Donald Trump cree que los iraníes deberían derrocar a su gobierno si se niega a negociar sobre su programa nuclear, pero el presidente estadounidense "todavía está interesado" en la diplomacia, dijo la Casa Blanca el lunes.

"Si el régimen iraní se niega a llegar a una solución diplomática pacífica, en la cual, por cierto, el presidente todavía está interesado y comprometido, ¿por qué no debería el pueblo iraní quitarle el poder a este régimen increíblemente violento que lo ha estado reprimiendo durante décadas?", dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en Fox News.

Estados Unidos se unió el fin de semana a la campaña militar de Israel para destruir el programa nuclear iraní y bombardeó sitios de enriquecimiento nuclear fuertemente protegidos.

Funcionarios del gobierno de Trump han repetido con insistencia que el objetivo de los ataques era impedir que Teherán se dote del arma atómica y no hacer caer a las autoridades.

Pero el presidente Donald Trump sembró la duda.

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede hacer que Irán vuelva a ser grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!", publicó Trump el domingo en su plataforma Truth Social, jugando con su famoso acrónimo MAGA, como se conoce al movimiento ultraconservador estadounidense "Haz a Estados Unidos grande otra vez".

El Pentágono afirmó haber "devastado el programa nuclear iraní", pero el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, asegura que de momento no es posible evaluar el alcance de los daños.

Israel, Estados Unidos y otras potencias occidentales acusan a Irán de querer construir armas nucleares ocultándose detrás de su programa nuclear civil, algo que la República Isámica niega.

