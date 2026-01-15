Trump vuelve a agitar la Ley de Insurrección ante la escalada de protestas y violencia en Minneapolis

MINNEAPOLIS.- El presidente Donald Trump amenazó el jueves con invocar una ley de 1807 y desplegar tropas para sofocar las persistentes protestas contra los agentes federales enviados a Minneapolis para seguir con las redadas migratorias.

La advertencia de Trump se produjo en medio de una creciente tensión tras un nuevo tiroteo en la ciudad. El miércoles por la noche, un agente federal disparó a un hombre en la pierna después de que este fuera atacado con una pala de nieve y el mango de una escoba durante un intento de arresto, según informaron las autoridades. El hombre, de origen venezolano, fue trasladado a un hospital con heridas que no ponen en peligro su vida.

Este incidente reavivó el miedo y la indignación entre la población, que ya estaba movilizada desde hace días por otro hecho más grave: la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años que fue abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando estaba dentro de su vehículo durante una operación de control migratorio el 7 de enero. Esa muerte desató protestas masivas y críticas hacia las tácticas de las agencias federales.

Renee Good, la mujer asesinada por un agente del ICE en Minneapolis Renee Good

En este contexto, Trump volvió a amenazar con recurrir a la Ley de Insurrección —una herramienta excepcional y poco utilizada— para desplegar al ejército o convocar a la Guardia Nacional con el objetivo de restablecer el orden, incluso sin el aval de los gobernadores.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN”, escribió el presidente en redes sociales, al tiempo que prometió “poner fin rápidamente a la farsa” que, según dijo, vive ese “otrora gran Estado”.

El mensaje que Donald Trump publicó en Truth Social

A lo largo de la historia, los presidentes estadounidenses han invocado esa ley en más de dos docenas de ocasiones. La más reciente fue en 1992, cuando George H. W. Bush autorizó el despliegue militar para contener los disturbios en Los Ángeles, a pedido de las autoridades locales.

La reacción en Minnesota fue inmediata. El fiscal general estatal, Keith Ellison, afirmó que desafiará cualquier despliegue en los tribunales y recordó que ya presentó una demanda para frenar la ampliación de los operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que asegura haber realizado más de 2000 arrestos en el estado desde principios de diciembre. El ICE depende de ese departamento.

El gobernador demócrata Tim Walz también rechazó la escalada y pidió descomprimir la situación. “Hago un llamado directo al presidente: bajemos la temperatura. Detén esta campaña de represalia. Esto no es lo que somos”, escribió en X.

Fotos en honor a la memoria de Renee Good Christopher Katsarov - The Canadian Press

Protestas, gas lacrimógeno y otro tiroteo

En las calles de Minneapolis, el conflicto volvió a hacerse visible el miércoles por la noche. Cerca del lugar del tiroteo más reciente, el humo cubrió la zona mientras agentes federales con cascos y máscaras antigás lanzaban gas lacrimógeno contra una pequeña multitud. Los manifestantes respondieron con piedras y fuegos artificiales.

Escenas similares se repiten desde la muerte de Good. En distintos puntos de la ciudad, agentes federales han sacado a personas de sus autos y de sus casas, enfrentándose a transeúntes furiosos que exigen el fin de los operativos.

“Esta es una situación imposible para nuestra ciudad”, reconoció el alcalde Jacob Frey. “Estamos tratando de encontrar una manera de avanzar que permita mantener a las personas seguras, proteger a nuestros vecinos y preservar el orden”, dijo. Frey advirtió además que la fuerza federal desplegada es cinco veces mayor que el cuerpo policial local, de unos 600 agentes, y que su presencia ha “invadido” la ciudad, generando temor e ira entre los residentes.

Una persona es detenida en medio de protestas contra el ICE en Minneapolis Adam Gray - FR172090 AP

En un comunicado sobre el episodio del miércoles, el DHS informó que agentes federales intentaron detener a un ciudadano venezolano que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos. La persona huyó en un vehículo, chocó contra un auto estacionado y luego escapó a pie.

Según el relato oficial, cuando los agentes lograron alcanzarlo, otras dos personas salieron de un departamento cercano y los tres atacaron a uno de los efectivos. “Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres individuos, el agente disparó un tiro defensivo”, sostuvo el departamento. El enfrentamiento ocurrió a unos siete kilómetros del lugar donde Good fue asesinada.

El jefe de policía Brian O’Hara confirmó que el herido permanece hospitalizado con una lesión que no pone en riesgo su vida y que las otras dos personas involucradas están bajo custodia.

Mientras tanto, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional informó que Jonathan Ross, el agente del ICE que disparó contra Good, sufrió una hemorragia interna en el torso durante el operativo. La fuente habló bajo condición de anonimato y no brindó detalles sobre la gravedad de las lesiones, ni sobre cuándo fueron diagnosticadas o qué tratamiento recibió. El departamento tampoco respondió a consultas adicionales.

Agentes federales durante una protesta en Minneapolis Adam Gray - FR172090 AP

Good murió luego de que tres agentes rodearan su camioneta SUV en una calle nevada, a pocas cuadras de su casa. Un video grabado por una transeúnte muestra a un agente ordenándole que abra la puerta mientras toma la manija del vehículo. Cuando el auto comienza a avanzar, Ross, ubicado al frente, levanta su arma y dispara al menos tres veces a corta distancia.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que Ross fue golpeado por el vehículo y que Good utilizó su SUV como un arma, una versión de legítima defensa que fue duramente cuestionada por funcionarios estatales y locales. El abogado del agente, Chris Madel, se negó a hacer comentarios.

En paralelo, la familia de Good contrató al mismo estudio jurídico que representó a la familia de George Floyd en el acuerdo por 27 millones de dólares alcanzado con la ciudad de Minneapolis.

Agencia AP