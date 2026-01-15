Mientras Trump elogia a Delcy Rodríguez, EE.UU. incauta otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe

WASHINGTON.– Fuerzas norteamericanas en el mar Caribe incautaron otro buque petrolero sancionado acusado de tener vínculos con Venezuela, como parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para tomar el control del petróleo del país sudamericano y mantener la presión sobre el régimen chavista.

“En otra acción realizada antes del amanecer –indicó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en su cuenta de X– infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, (...) incautaron sin incidentes al buque petrolero Veronica”.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. detuvo otro buque

El buque, continúa el comunicado, “es el más reciente petrolero que operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump sobre embarcaciones sancionadas en el Caribe”.

El petrolero es el sexto incautado por las fuerzas norteamericanas como parte del esfuerzo de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela, y el tercero desde el operativo en que fuerzas de Washington capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, hace casi dos semanas.

“El único petróleo que saldrá de Venezuela será aquel que esté debidamente coordinado y sea legal”, concluye el mensaje.

Early this morning, a Coast Guard tactical team conducted a pre-dawn boarding and seizure of Motor Tanker Veronica in the Caribbean. As another sanctioned ghost fleet tanker, Motor Tanker Veronica had previously passed through Venezuelan waters, and was operating in defiance of… pic.twitter.com/MyWyQGH1h0 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 15, 2026

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también destacó la acción en redes sociales: “El buque tanquero Veronica había pasado previamente por aguas venezolanas y estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump".

Además, dijo que la redada se llevó a cabo con “estrecha coordinación” con el Ejército, así como con los departamentos de Estado y Justicia.

“Nuestros heroicos hombres y mujeres de la Guardia Costera una vez más aseguraron una operación ejecutada impecablemente, de acuerdo con el derecho internacional“, aseguró Noem.

Nueva campaña marítima

La semana pasada, Estados Unidos incautó tres petroleros vinculados al comercio de crudo venezolano, marcando una escalada en su nueva ofensiva marítima para hacer cumplir el régimen de sanciones y el bloqueo naval impuesto desde diciembre de 2025.

El tercero de los buques interceptados, identificado como Olina, fue capturado durante una acción nocturna en aguas internacionales del Caribe. Washington lo describió como parte de una “flota fantasma” que habría zarpado de Venezuela con el objetivo de evadir el bloqueo y transportar petróleo sancionado.

Captura del video publicado por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) de la incautación del Veronica en el Caribe, el 15 de enero de 2026 HANDOUT� - US SOUTHERN COMMAND�

La maniobra, señalaron las autoridades, se enmarcó en una campaña sostenida para impedir el flujo de crudo que —según Estados Unidos— financia actividades ilícitas y socava la estabilidad regional.

En las últimas semanas, Estados Unidos también capturó el Marinera (antes Bella 1), de bandera rusa, interceptado en el Atlántico Norte tras una persecución de más de una semana, y el M/T Sophia, fue aprehendido sin incidentes en el Caribe por presuntas “actividades ilícitas” vinculadas al transporte de crudo en violación de las sanciones vigentes.

Captura del video publicado por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) de la incautación del Veronica en el Caribe, el 15 de enero de 2026. Fuente: X

Desde la Casa Blanca sostienen que la campaña marítima combina acciones de la Guardia Costera, coordinación con el Pentágono y el Departamento de Justicia, y respaldo judicial, con el objetivo de desarticular redes que operan bajo banderas de conveniencia o identidades falsas para eludir las sanciones internacionales.

Los operativos norteamericanos han generado fuertes fricciones diplomáticas, especialmente con Rusia, que calificó la incautación del Marinera como una violación del derecho marítimo internacional y exigió el trato humano y la repatriación de su tripulación. Pese a las advertencias de Moscú, Washington avanzó con el operativo, que derivó en un cruce público entre ambos gobiernos.

Agencias AP, AFP y Reuters