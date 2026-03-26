Trump ya proponía atacar Irán hace más de 40 años y mencionaba la isla de Kharg

WASHINGTON.– Más de 40 años antes del lanzamiento de la operación militar “Furia Épica”, Irán ya era una obsesión para Donald Trump, por aquel entonces un magnate inmobiliario neoyorquino y exitoso hombre de negocios que aún podía permitirse aparecer en programas como The Saturday Night Show o en exitosas series y películas como Sex and the City o Mi pobre angelito.

Durante una entrevista concedida a The Guardian, en 1988, a sus 41 años, en un evento de promoción de su libro El arte de la negociación no solo habló de atacar Irán, sino específicamente de agredir Kharg, la isla que podría convertirse en el nuevo objetivo de la operación militar en curso.

La entrevistadora de The Guardian, Polly Toynbee le mencionó en la entrevista al joven Trump que en aquel momento ya se comenzaba a hablar de su proyección política, y entonces le consultó su opinión sobre temas de política exterior, y le mencionó precisamente Irán, que estaba en guerra con Irak, aliado de Estados Unidos.

“Sería implacable con Irán. Nos han estado derrotando psicológicamente, haciéndonos quedar como unos tontos. Una sola bala contra uno de nuestros hombres o barcos y yo arrasaría la isla de Kharg. Entraría y la tomaría. Irán ni siquiera puede vencer a Irak, y sin embargo, intimidan a Estados Unidos. Sería bueno para el mundo enfrentarse a ellos".

Hostilidad con Irán

Pero la hostilidad de Trump hacia Teherán había comenzado mucho antes, en 1980, cuando hizo lo que los historiadores Charlie Laderman y Brendan Simms describen como su “primera declaración registrada sobre política exterior dirigida a una audiencia nacional”.

En una entrevista con la cadena NBC, al hablar de la crisis de los rehenes en Irán, afirmó que era una señal de que Estados Unidos ya no gozaba de respeto internacional. Su entrevistador replicó: “Entonces, ¿Está sosteniendo que deberíamos haber intervenido con tropas y haber traído a nuestros muchachos a casa, como en Vietnam?”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca JIM WATSON - AFP

Y el presidente respondió: “Eso es exactamente lo que pienso, sí”. Esta postura es muy similar a la actual, tanto que en un discurso reciente sobre la guerra contra Irán, el magnate afirmó explícitamente que no temía “otro Vietnam”.

La crisis de los rehenes, que estalló luego de la ocupación de la embajada estadounidense en Teherán por parte de un grupo de estudiantes durante la revolución iraní, involucró a 52 diplomáticos norteamericanos y duró dos años, de 1979 al 20 de enero de 1981.

En la misma entrevista, Trump abordó la guerra entre Irán e Irak, expresando su temor a que pudiera escalar a un conflicto más amplio, dado que Estados Unidos “ya no participa, en términos de formulación de políticas, en esa región”. Un concepto que permaneció como un pilar fundamental de su política exterior hasta el día de hoy.

Unos años más tarde, en un discurso pronunciado en 1987 en New Hampshire, el presidente sugirió que Estados Unidos debería “atacar a Irán y apoderarse de algunos de sus yacimientos petrolíferos en represalia por las intimidaciones de Teherán hacia Washington”. Estas fueron, esencialmente, las mismas palabras que el comandante en jefe utilizó cuarenta años después para anunciar el ataque.

Agencia ANSA