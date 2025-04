TSA aprueba estos 11 artículos para el equipaje de mano, en cualquier tamaño

En medio de las estrictas reglas de seguridad para viajar en avión, existen excepciones poco conocidas que facilitan los trámites durante los controles de seguridad. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) autoriza ciertos artículos líquidos para ser transportados sin restricciones de volumen, a pesar de la histórica regla 3-1-1, que sigue vigente desde 2006.

La regla 3-1-1 de la TSA y su aplicación

La regla 3-1-1 establece límites estrictos sobre la cantidad de líquidos que los pasajeros pueden llevar en su equipaje de mano.

La TSA puede imponer multas a los pasajeros por cometer una infracción como llevar artículos prohibidos en el equipaje de mano TSA

Según esta normativa, los líquidos deben ir en envases de 100 mililitros como máximo, dentro de una bolsa plástica transparente. Esta medida fue adoptada tras un intento de atentado terrorista, en el que se trató de introducir explosivos líquidos a bordo de un vuelo. Desde entonces, la regla es clave para la seguridad aérea.

Excepción a la regla 3-1-1: los 11 artículos que se pueden llevar

No todos los líquidos están sujetos a estas restricciones. Existen excepciones que permiten transportar ciertos productos sin límite de volumen, siempre y cuando sean esenciales, según reveló The New York Post.

Soluciones para lentes de contacto y otros productos esenciales no están sujetos a las restricciones de la regla 3-1-1 Freepik

Estos son:

Medicamentos recetados: incluyen líquidos, geles o aerosoles necesarios por razones de salud.

incluyen líquidos, geles o aerosoles necesarios por razones de salud. Medicamentos de venta libre: como jarabes para la tos o gotas para los ojos.

como jarabes para la tos o gotas para los ojos. Soluciones para lentes de contacto: en cantidades razonables.

en cantidades razonables. Leche materna y fórmula infantil: pueden transportarse sin restricciones de volumen.

pueden transportarse sin restricciones de volumen. Alimentos y bebidas para bebés y niños pequeños: como jarabes o leche, necesarios para su cuidado.

como jarabes o leche, necesarios para su cuidado. Artículos para dentición: geles o soluciones para la dentición de los niños.

geles o soluciones para la dentición de los niños. Huevos frescos: pueden ser transportados sin restricciones.

pueden ser transportados sin restricciones. Pescado transportado en agua: especialmente útil para quienes viajan con productos frescos.

especialmente útil para quienes viajan con productos frescos. Baterías húmedas: utilizadas en dispositivos médicos, como marcapasos o bombas de insulina.

utilizadas en dispositivos médicos, como marcapasos o bombas de insulina. Bolsas intravenosas y jeringas médicas: esenciales para personas que requieren administración intravenosa.

esenciales para personas que requieren administración intravenosa. Artículos libres de impuestos: comprados en aeropuertos, siempre que estén sellados en bolsas oficiales.

La tecnología y el futuro de la seguridad

Aunque muchos aeropuertos ya cuentan con escáneres de tomografía computarizada (CT) que permiten examinar el equipaje en 3D, la TSA ha señalado que los cambios en las normativas de seguridad podrían tardar años.

La TSA planea adoptar cambios a la normativa con el uso de escáneres 3D, aunque estos cambios podrían tardar años Foto Facebook Transportation Security Administration - TSA

Robert Carter Langston, vocero de la TSA, afirmó en una entrevista con Miami Herald: “Aunque los escáneres computarizados ya están en funcionamiento en varios puntos de control, aún estamos a años de implementar una modificación en la normativa sobre líquidos”. A pesar de los avances tecnológicos, la seguridad seguirá siendo la prioridad en los controles aeroportuarios.

¿Cómo solicitar excepciones en el control de seguridad?

Los pasajeros que lleven alguno de los artículos exentos de restricción deben informarlo a los agentes de seguridad antes de pasar por el control. Si el artículo no puede ser escaneado con los equipos habituales, el personal de seguridad realizará una inspección alternativa para asegurarse de que no represente un riesgo.

La TSA mantiene un protocolo de seguridad que equilibra las necesidades de los viajeros con las de la seguridad pública, mientras la tecnología avanza para facilitar los controles sin comprometer la protección en los aeropuertos.