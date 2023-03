Tuvo que soportar el mal comportamiento de un niño en el avión y confrontó a su mamá

escuchar

Compartir el avión con niños es el peor escenario para algunos pasajeros, ante el temor de horas en el aire con llantos de fondo, o actitudes molestas durante el vuelo. Desde luego, el nivel de tolerancia varía según la persona y la situación. Este fue el caso de un estadounidense, quien recientemente tuvo un altercado con la mamá de un niño por su mal comportamiento a bordo.

El pasajero compartió un relato sobre lo que vivió en su vuelo de Dallas hacia Los Ángeles. Lo hizo en Reddit porque quería tener opiniones de los usuarios, ya que no estaba seguro de haber actuado correctamente cuando le pidió a la mamá del pequeño, de unos 3 o 4 años, que lo retara por su comportamiento.

Un niño se convirtió en la peor pesadilla de un pasajero estadounidense durante un vuelo UNSPLASH

Todo comenzó cuando el pasajero abordó su vuelo rumbo a California, donde se mudaba por un nuevo trabajo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de quiénes eran sus vecinos en la aeronave, tuvo un mal presentimiento. “Me senté en un asiento del pasillo mientras la madre, de 20 años, se sentaba en el asiento de la ventana, y su hijo en el medio”, declaró.

Menos de 20 minutos después del despegue, el chiquito ya saltaba y gritaba sobre el asiento del hombre. “Todo esto ocurría mientras la madre tenía la nariz pegada al teléfono, todo el tiempo”, continuó el pasajero en su publicación. No obstante, estaba decidido a llegar con la mejor actitud a California porque su futuro laboral estaba en juego, así que optó por no decir nada en un primer momento. “Pensé que tal vez, después de unos 10 minutos, el niño se cansaría y se sentaría”, dijo.

Al ver que la actitud disruptiva no cesaba, intentó hacerle saber a la madre que estaba molestándolo, pero esto no funcionó: “Traté de hacer contacto visual con ella, como una forma de informarle que su hijo no se estaba portando bien”. En cambio, la mamá continuó con la mirada hacia su móvil y no hizo ningún intento por detener a su hijo.

Fue ahí cuando el viajero tomó la iniciativa de confrontar a la mujer para pedirle que calmara al chico. No todo salió de la mejor manera: “Toqué a la mujer en el hombro y le dije que debía cuidar a su hijo y decirle que se sentara. Me miró mal y respondió que me ocupara de mis propios asuntos”, concluyó.

Un pasajero tuvo un vuelo de pesadilla cuando le tocó compartir ubicación con una madre despreocupada y su hijo inquieto Unsplash

Los usuarios que vieron el posteo dieron sus opiniones. La mayoría consideró que el pasajero tenía razón en haberse molestado: “Los padres que no pueden controlar a sus hijos no deberían viajar con ellos”; “A decir verdad, tienes más agallas que yo. Estás en lo correcto. Esa madre necesita prestar atención a su hijo; “Aquí es cuando llamas a un asistente de vuelo y le dejas hacer su trabajo”.

¿Cómo evitar sentarse con niños?

Recientemente, una azafata que trabaja para British Airways dio algunos consejos para el portal Express. Entre ellos, se destacó cómo evitar los asientos de avión cercanos a menores de edad. Desde su experiencia, la auxiliar de vuelo notó que a las familias o a personas que viajan con chicos suelen ubicarlas en la primera fila de la cabina, en el pasillo central. Esas serían, entonces, las filas a evitar (las delanteras, en la cabina de clase económica). “Allí es más que probable que te sientes al lado de un bebé. Esto se debe a que ese asiento tiene una mesa plegable para cunas/moisés, de modo que los bebés puedan descansar en ellos en lugar de dormir en el regazo de alguien durante todo el vuelo”.

