Ucrania vs. Francia, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de eliminatorias de UEFA

La mayoría de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de las distintas federaciones de fútbol ya comenzaron, y algunas están por concluir, como es el caso de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol). En la UEFA (Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas), en tanto, iniciará la última fase para definir a las 16 selecciones que estarán en la justa mundialista.

El formato de la competición contempla 12 grupos de cuatro o cinco equipos , con partidos de ida y vuelta.

de , con partidos de ida y vuelta. Al término de los encuentros, programados hasta noviembre de este año , los ganadores de cada grupo clasificarán de manera automática a la Copa Mundial .

, los clasificarán de manera automática a la . En el Grupo D se ubican Francia, Ucrania, Azerbaiyán e Islandia. La escuadra gala y la ucraniana serán las encargadas de inaugurar los partidos de su zona.

Francia inicia su camino en la fase final de las eliminatorias mundialistas de Europa (X @raphaelvarane)

A qué hora y dónde ver el partido de Ucrania vs. Francia en Estados Unidos

El partido entre Francia y Ucrania, correspondiente a las eliminatorias de Europa rumbo a la Copa Mundial, se jugará el 5 de septiembre en el estadio Tarczynski Arena Wroclaw, en Polonia, a las 14.45 (hora del Este de Estados Unidos). El encuentro será dirigido por el árbitro neerlandés Danny Makkelie.

Los aficionados pueden seguir en vivo este y todos los partidos de la ronda final de la UEFA a través de Disney+, Fox Sports, Fubo TV y ViX, de acuerdo con la página de la UEFA.

de la ronda final de la UEFA a través de Disney+, Fox Sports, Fubo TV y ViX, de acuerdo con la página de la UEFA. Asimismo, Apple TV también transmitirá los enfrentamientos de esta ronda de clasificación del viejo continente, donde además ofrecerá contenido exclusivo para sus suscriptores, como repeticiones y resúmenes con los momentos clave de cada juego.

Cómo llegan Ucrania y Francia al partido de las eliminatorias mundialistas

La selección francesa llega como el favorito de su grupo para clasificarse de manera directa a la Copa Mundial 2026, con un historial reciente de tres victorias y dos derrotas en la ronda anterior de la clasificación europea, con victorias importantes ante Alemania e Italia.

Kylian Mbappé es una de las principales estrellas de Francia; el delantero de Real Madrid sería titular ante Ucrania OZAN KOSE� - AFP�

Los galos tienen figuras importantes entre sus jugadores, como es el caso de Kylian Mbappé, que lidera el ataque, junto con Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram para poner en aprietos a las defensas rivales.

En el caso de Ucrania, que además del contexto geopolítico con Rusia, tiene un historial reciente similar al de Francia, con tres victorias y dos derrotas, que incluyen un triunfo sobre Nueva Zelanda.

Debido a la guerra, los juegos que disputen en esta fase de clasificatorias se jugarán lejos de su país de origen, como en esta ocasión que se llevará a cabo en Polonia. El país solo ha llegado en una ocasión a la justa mundialista de la FIFA, en 2006, por lo que busca hacer historia esta vez.

Las casas de apuestas ponen a Francia como favorita al triunfo en el encuentro ante Ucrania FRANCK FIFE� - AFP�

Partidos de esta fecha de eliminatorias en la UEFA

