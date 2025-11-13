SNAP: así se aplica la Regla de Igualdad de Trato en supermercados minoristas
El gobierno prohibió que las tiendas ofrezcan descuentos a sus clientes afectados por la pausa en los depósitos del programa
- 4 minutos de lectura'
Con la pausa en la entrega de los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), algunas tiendas anunciaron que ofrecerían descuentos a las personas que no recibieron los beneficios en noviembre. No obstante, el gobierno les prohibió hacerlo porque irían en contra de la Regla de Trato Igualitario del SNAP.
Está prohibido ofrecer descuentos para los beneficiarios del SNAP
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) es la agencia de gobierno que administra la distribución de los pagos del SNAP. El 27 de octubre, el USDA anunció en su página oficial que las personas inscritas en el programa de asistencia no recibirían sus beneficios mensuales a partir del 1° de noviembre, de acuerdo con USA Today.
Sin embargo, eso cambió, ya que el cierre del gobierno federal de Estados Unidos llegó a su fin este jueves, luego de más de seis semanas de inactividad administrativa. Trump firmó la ley de financiación aprobada por el Congreso, lo que permitió reanudar las operaciones de las agencias afectadas y restablecer los servicios esenciales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
Pero antes de todo esto, en medio de la invertidumbre por la suspensión de los subsidios federales, el 2 de noviembre, la periodista Catherine Rampell publicó en su cuenta de X que el USDA le envió un correo electrónico a las tiendas de comestibles de EE.UU. en el que les prohibía ofrecer descuentos especiales a las personas inscritas en el SNAP. El mensaje también fue publicado en el sitio del USDA.
Rampell aseguró que al menos dos negocios que habían presentado descuentos retiraron su propuesta después de recibir el correo del USDA.
La periodista detalló que los comercios que violen la prohibición del departamento podrían perder la capacidad de aceptar los cupones del SNAP en el futuro.
Qué dice la Regla de Trato Igualitario del SNAP
La Regla de Trato Igualitario del SNAP hace referencia a un grupo de normas publicadas en el Código de Regulaciones Federales. El USDA señaló en su página web que esta regla exige que los beneficiarios del SNAP reciban el mismo trato que los demás clientes en todas las tiendas que participen en el programa.
Dicha disposición prohíbe que las personas que son parte del SNAP sean tratadas de forma negativa (por ejemplo, que sean discriminadas) o de forma preferencial (como que se les otorguen incentivos adicionales o filas exclusivas).
El Código de Regulaciones Federales detalló: “Se aceptarán cupones para los alimentos elegibles a los mismos precios y bajo los mismos términos y condiciones aplicables a las compras en efectivo de los mismos alimentos en la misma tienda”.
La única excepción a la norma está en que el impuesto sobre la venta no se agrega a los alimentos adquiridos con los cupones del SNAP.
Esto quiere decir que, de acuerdo con el USDA, ofrecer descuentos especiales para los individuos inscritos en el SNAP y no para toda la clientela en general, es un incumplimiento de la Regla de Trato Igualitario.
El departamento agregó que las tiendas pueden solicitar una exención con el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) para implementar incentivos dedicados a los beneficiarios del SNAP. Sin embargo, estas exenciones deben realizarse para motivar a los consumidores a que compren alimentos más sanos.
Qué decía el correo que el USDA envió a los supermercados
En concordancia con lo expuesto en la Regla de Trato Igualitario del SNAP, el correo electrónico que el USDA envió a los comercios en EE.UU. contenía los siguientes tres puntos:
- Se deben ofrecer los alimentos elegibles a los mismos precios y bajo los mismos términos y condiciones a los beneficiarios del SNAP-EBT (tarjeta de transferencia electrónica de beneficios) que a los demás clientes, con la excepción de que no se puede cobrar el impuesto sobre las ventas en las compras realizadas con SNAP.
- No se puede tratar a los beneficiarios del SNAP-EBT de manera diferente a ningún otro cliente.
- Ofrecer descuentos o servicios únicamente a los beneficiarios de SNAP constituye una infracción del programa, a menos que cuente con una exención de trato igualitario de SNAP.
Otras noticias de Cheque de estímulo y SNAP
Tras 43 días de parálisis. Vuelve el SNAP y revierten despidos masivos con el fin del cierre de gobierno en EE.UU.
"Agarre lo que necesite". Instaló una alacena con comida gratis en la puerta de su casa y desató una oleada solidaria
Fallo judicial. Por qué este jueves 13 de noviembre es una fecha clave para el pago de SNAP en EE.UU.
- 1
El camino a la fama de Angélica Vale: la mexicana que emigró a Estados Unidos y tiene una estrella en Hollywood
- 2
Revelan mails en los que Epstein afirma que Trump “sabía de las chicas” y “pasó horas en su casa” con una de ellas
- 3
Las leyes de Texas que entran en vigor en 2026 y todo lo que los migrantes deben saber
- 4
La increíble “lluvia de iguanas” en Florida: por qué caen de los árboles y qué dicen las autoridades