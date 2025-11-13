SNAP: así se aplica la Regla de Igualdad de Trato en supermercados minoristas

Con la pausa en la entrega de los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), algunas tiendas anunciaron que ofrecerían descuentos a las personas que no recibieron los beneficios en noviembre. No obstante, el gobierno les prohibió hacerlo porque irían en contra de la Regla de Trato Igualitario del SNAP.

Está prohibido ofrecer descuentos para los beneficiarios del SNAP

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) es la agencia de gobierno que administra la distribución de los pagos del SNAP. El 27 de octubre, el USDA anunció en su página oficial que las personas inscritas en el programa de asistencia no recibirían sus beneficios mensuales a partir del 1° de noviembre, de acuerdo con USA Today.

Sin embargo, eso cambió, ya que el cierre del gobierno federal de Estados Unidos llegó a su fin este jueves, luego de más de seis semanas de inactividad administrativa. Trump firmó la ley de financiación aprobada por el Congreso, lo que permitió reanudar las operaciones de las agencias afectadas y restablecer los servicios esenciales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Los comercios no podrán ofrecerles rebajas a los beneficiarios del SNAP (Pexels/Jack Sparrow)

Pero antes de todo esto, en medio de la invertidumbre por la suspensión de los subsidios federales, el 2 de noviembre, la periodista Catherine Rampell publicó en su cuenta de X que el USDA le envió un correo electrónico a las tiendas de comestibles de EE.UU. en el que les prohibía ofrecer descuentos especiales a las personas inscritas en el SNAP. El mensaje también fue publicado en el sitio del USDA.

Rampell aseguró que al menos dos negocios que habían presentado descuentos retiraron su propuesta después de recibir el correo del USDA.

La periodista detalló que los comercios que violen la prohibición del departamento podrían perder la capacidad de aceptar los cupones del SNAP en el futuro.

Qué dice la Regla de Trato Igualitario del SNAP

La Regla de Trato Igualitario del SNAP hace referencia a un grupo de normas publicadas en el Código de Regulaciones Federales. El USDA señaló en su página web que esta regla exige que los beneficiarios del SNAP reciban el mismo trato que los demás clientes en todas las tiendas que participen en el programa.

La Regla de Trato Igualitario existe para que todos los clientes de los supermercados sean tratados de la misma forma (Unsplash/Kelvin Zyteng)

Dicha disposición prohíbe que las personas que son parte del SNAP sean tratadas de forma negativa (por ejemplo, que sean discriminadas) o de forma preferencial (como que se les otorguen incentivos adicionales o filas exclusivas).

El Código de Regulaciones Federales detalló: “Se aceptarán cupones para los alimentos elegibles a los mismos precios y bajo los mismos términos y condiciones aplicables a las compras en efectivo de los mismos alimentos en la misma tienda”.

La única excepción a la norma está en que el impuesto sobre la venta no se agrega a los alimentos adquiridos con los cupones del SNAP.

Esto quiere decir que, de acuerdo con el USDA, ofrecer descuentos especiales para los individuos inscritos en el SNAP y no para toda la clientela en general, es un incumplimiento de la Regla de Trato Igualitario.

El departamento agregó que las tiendas pueden solicitar una exención con el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) para implementar incentivos dedicados a los beneficiarios del SNAP. Sin embargo, estas exenciones deben realizarse para motivar a los consumidores a que compren alimentos más sanos.

Qué decía el correo que el USDA envió a los supermercados

En concordancia con lo expuesto en la Regla de Trato Igualitario del SNAP, el correo electrónico que el USDA envió a los comercios en EE.UU. contenía los siguientes tres puntos:

El USDA envió el comunicado por correo electrónico y lo publicó en su página oficial (FNS/USDA)