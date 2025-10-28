Últimas actualizaciones de los acuerdos migratorios y los aranceles entre México y EE.UU.

El sábado 1 de noviembre vence la tregua establecida por la administración Trump con México, que los exime del 25% de los aranceles a camiones medianos y pesados, además de las tarifas vigentes sobre automóviles. A pocos días de su vencimiento, el gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó nuevas conversaciones con Estados Unidos.

Los acuerdos de migración y aranceles entre México y Estados Unidos

La presidente de México reveló que ha sostenido una “docena” de conversaciones con la administración Trump. La última de ellas ocurrió el pasado 25 de octubre para afinar un nuevo acuerdo arancelario.

Claudia Sheinbaum prevé nuevos acuerdo arancelario con el presidente Donald Trump Getty Images

La llamada fue breve. Sin embargo, Sheinbaum afirma que fue “cordial” y que no esperaba nuevos aranceles a partir del 1 de noviembre. “No hay ninguna situación en donde pudiera ver el 1 de noviembre algún arancel especial. Fue una llamada cordial, los dos acordamos en que íbamos muy bien y nuestros equipos siguen trabajando”, sostuvo la presidente, según consignó The New York Times.

El tema central en las conversaciones es el cierre de al menos 54 barreras comerciales coordinadas por Estados Unidos. Asimismo, han discutido tópicos de segura y migración, aunque no se ha manejado en los últimos diálogos. “Solo hablamos de lo comercial”, dijo la presidente sobre su última llamada con Donald Trump.

Los aranceles de Estados Unidos a México

Las nuevas tarifas de México fueron implementas por la administración Trump el 20 de enero de este año, horas después de su asunción. Ese día, el presidente anunció que aplicaría aranceles adiciones del 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá a partir del 1 de febrero.

Donald Trump anunció los primeros aranceles a México el 20 de enero, horas después de asumir la presidencia ANDREW HARNIK� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“El sueño americano pronto estará de vuelta y prosperará como nunca antes”, sostuvo Trump al introducir los nuevos aranceles.

La medida fue criticada por varias entidades, quiénes advertían de un posible declive a nivel económico en el país. “Donald Trump está aplicando nuevos aranceles a México, Canadá y China, pero probablemente afectarán gravemente el bolsillo de los estadounidenses”, sostuvo el senador demócrata Chuck Schumer.

Tras las críticas, Trump acordó una pausa de 30 días en sus aranceles a México y Canadá, a la vez que amenazaba con nuevos aranceles contra la Unión Europea. Luego, a principios de marzo, anunció que entrarían en vigor el 4 de marzo “según lo previsto”.

“Hasta que se detenga o se limite significativamente, los aranceles propuestos, programados para entrar en vigor el 4 de marzo, entrarán en vigor”, informó el presidente desde su cuenta de Truth Social.

El 1 de agosto, la administración Trump había anunciado la extensión de nuevos aranceles en México. Sin embargo, se pospuso por 90 días tras un acuerdo con Claudia Sheinbaum Eduardo Verdugo� - AP�

En julio, Donald Trump anunció la extensión de nuevos aranceles a partir del 1 de agosto en México. Sin embargo, tras un acuerdo con Claudia Sheinbaum, implementó una tregua por hasta 90 días.

“Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otros países debido a los problemas y los recursos de la frontera. Hemos acordado extender, por un período de 90 días, exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el corto período anterior”, añadió el presidente de EE.UU. de su cuenta de Truth Social.