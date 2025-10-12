Adíos sueño americano: abandonaron Nueva York para regresar a México y revelan cómo legalizaron su carro

Una familia de migrantes mexicanos decidió dejar Estados Unidos, donde residió en los últimos años, y regresar a su país natal. En sus redes sociales, aseguraron que, para ellos, el “sueño americano” había llegado a su fin. Por eso, salieron a la ruta rumbo a Puebla, en un viaje en coche que duró 33 horas. “No fue nada fácil”, señalaron.

De Brooklyn a Puebla, 33 horas en la ruta para volver a la tierra natal

Alexia Massiel compartió un video en su cuenta de TikTok en el que explicó que, después de vivir en Brooklyn con su familia por años, habían tomado una decisión de “volver a México y dejar el sueño americano”.

Regresaron a México en su auto

La familia planificó un viaje por carretera de más de 3500 kilómetros. Sería una travesía larga, de 33 horas al volante, con todas sus pertenencias cargadas en su carro.

Partieron desde Nueva York rumbo a Puebla, México. “Cruzamos Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y, por fin, Atlanta, donde descansamos”, relató en su publicación.

El recorrido continuó hacia el sur de Estados Unidos. Atravesaron “Alabama, Mississippi, Louisiana y, finalmente, Texas”. Alexia reconoció que la travesía “no fue nada fácil”, y que aún más complicados fueron los trámites para legalizar su auto, un Volkswagen Jetta 2016.

Cómo fue el trámite para legalizar el auto

A pesar de haber pasado “muchos nervios”, pudieron completar el proceso para circular legalmente con su coche, proveniente de Estados Unidos, en México. Alexia explicó en otro clip el paso a paso del trámite.

Así legalizaron su auto

“Trámite de legalización de USA a México de nuestro Jetta 2016. Elegí la agencia de legalización Autoexport of Laredo, pedimos informes y cotiza un mes antes de salir”, contó.

Según detalló, los vehículos a gasolina que pueden regularizarse son los fabricados entre 1993 y 2020. En el caso de modelos diésel, el rango va de 2004 a 2020. También es posible realizar el trámite con autos clásicos.

Para iniciar el proceso, una semana antes del día elegido para acudir a las oficinas, la agencia le pidió que enviaran por WhatsApp los siguientes documentos:

Foto de título , por ambos lados.

, por ambos lados. Foto del número de serie del vehículo.

del vehículo. Calca de un costado de la puerta y del tablero.

Foto de una identificación mexicana INE .

. Pasaporte.

Factura o bill of sale notarizado. En caso de no estar el título a su nombre, foto del vehículo por los cuatro lados: frontal, lateral y trasera.

La familia legalizó su Volkswagen Jetta para poder circular en México www.vw.com.mx/

¿Se puede legalizar un auto siendo indocumentado?

Una de las principales inquietudes que tenía Alexia antes de emprender el viaje era si podría realizar el trámite de su vehículo. “En lo personal tenía duda de que si uno como indocumentado podría legalizar el carro y sacarlo manejando”, dijo luego de comprobar que “sí, se puede”.

La joven aprovechó la publicación para ofrecer algunos consejos a quienes planeen hacer el mismo recorrido. “Recomiendo que solo paren a cargar gasolina y ir al baño en gasolineras grandes. Ahí pueden comer y descansar a gusto”, sugirió.

También subrayó la importancia de planificar con tiempo la ruta y los puntos de descanso: “Marquen sus puntos de paradas como hoteles y gas”.

Aunque casi todo el viaje transcurrió sin inconvenientes, la familia tuvo un contratiempo en el tramo final. “De Nueva York a San Antonio, todo fue excelente, gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente. Nuestro error fue llegar a las 3 hs, tuvimos que esperar hasta el horario de apertura de la oficina”, explicó.