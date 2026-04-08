Trabajo urgente en la frontera de EE.UU.: los puestos que ofrece la CBP en abril 2026 y cómo registrarse hoy

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció una serie de eventos de reclutamiento virtual. Los mismos se realizarán durante abril de 2026 para cubrir puestos como agente de la Patrulla Fronteriza, oficial de CBP y agente de interdicción aérea.

¿Qué es la CBP y cuál es su función?

La CBP es el principal organismo de control fronterizo de Estados Unidos. El comunicado indica que la entidad cuenta con más de 67.000 empleados y opera en tierra, aire y mar.

Los perfiles más demandados son agente de la Patrulla Fronteriza, oficial de CBP y agente de interdicción aérea Facebook Laredo Field Office - Office of Field Operations Director Donald R. Kusser

Su función es garantizar viajes y comercio seguros, además de reforzar la seguridad nacional mediante innovación, inteligencia y cooperación.

¿Qué puestos ofrece la CBP en abril de 2026?

La convocatoria apunta a cubrir miles de vacantes que el organismo considera esenciales para el cumplimiento de su misión. Los tres perfiles actualmente más demandados, vinculados al control y la seguridad, son:

Agente de la Patrulla Fronteriza

Oficial de la CBP

Agente de Interdicción Aérea

La institución señaló que varias de estas posiciones ofrecen oportunidades de ascenso acelerado y la posibilidad de desempeñarse en distintas ubicaciones dentro del país.

Los eventos virtuales de reclutamiento de la CBP en abril 2026

Los encuentros se desarrollarán de forma remota y permitirán a los participantes conocer en detalle cada uno de los roles.

Además, brindarán la posibilidad de interactuar directamente con reclutadores. El cronograma informado por el organismo es:

9 de abril : seminario web para oficial de CBP en la frontera norte. La presentación del puesto CBPO será de 11.15 hs a 11.45 hs (ET), y la sesión de preguntas con reclutadores tendrá lugar de 11 hs a 12.30 hs (ET).

: seminario web para oficial de CBP en la frontera norte. La presentación del puesto CBPO será de 11.15 hs a 11.45 hs (ET), y la sesión de preguntas con reclutadores tendrá lugar de 11 hs a 12.30 hs (ET). 14 de abril: seminario web para agente de interdicción aérea. El webinar en vivo se desarrollará de 14.10 hs a 14.30 hs (ET), seguido por una sesión de preguntas con reclutadores de 14 hs a 15.30 hs (ET).

Durante estos eventos, los asistentes podrán escuchar a agentes en funciones que detallarán sus tareas diarias y compartirán su experiencia dentro del organismo.

Además, habrá instancias para formular preguntas y recibir respuestas en tiempo real sobre los distintos puestos y el proceso de ingreso.

Los requisitos y las condiciones para aplicar

La agencia estableció condiciones generales para quienes deseen postularse a los puestos disponibles. Entre los requisitos se incluyen:

Cumplir con las regulaciones de contratación federal

Contar con ciudadanía estadounidense

El organismo también señaló que ofrece compensaciones competitivas y beneficios asociados a los cargos.

Para postularse, se requiere cumplir con normas federales y tener ciudadanía estadounidense Archivo

¿Cómo registrarse a los eventos de CBP?

La inscripción es obligatoria para participar en los seminarios virtuales. Los enlaces disponibles en el sitio permiten acceder a materiales adicionales. Según el comunicado, el registro habilita:

El acceso a los webinars

La visualización de videos informativos

Los enlaces para postulación

Las respuestas a preguntas frecuentes

El ente federal también recomendó a los interesados seguir sus canales en redes sociales para recibir actualizaciones y novedades sobre el proceso de selección.