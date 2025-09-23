Último temblor EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 23 de septiembre
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 15 sismos en América del Norte y el Caribe
- 4 minutos de lectura'
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 23 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un temblor hoy, martes 23 de septiembre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 15 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 61 kilómetros de la localidad de Valmy, Nevada, con 3,7 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 105 kilómetros al norte de Suárez, Puerto Rico. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 23 de septiembre a las 09.26 UTC (05.26 hs en San Juan).
- Ubicación: 49 kilómetros al norte de Isabela, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 23 de septiembre a las 08.50 UTC (04.50 hs en San Juan).
- Ubicación: 65 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 23 de septiembre a las 06.56 UTC (02.56 hs en San Juan).
- Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Gypsum, Kansas. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 23 de septiembre a las 02.23 UTC (21.23 hs del 22 de septiembre en Topeka).
- Ubicación: 3 kilómetros al sureste de Berkeley, California. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 23 de septiembre a las 01.21 UTC (18.21 hs del 22 de septiembre en Sacramento).
- Ubicación: 73 kilómetros al sur-suroeste de Shungnak, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 22 de septiembre a las 22.16 UTC (14.16 hs en Juneau).
- Ubicación: 61 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 22 de septiembre a las 19.55 UTC (12.55 hs en Carson City).
- Ubicación: 3 kilómetros al sureste de Berkeley, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de septiembre a las 15.01 UTC (08.01 hs en Sacramento).
Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?
No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.
Antes de un sismo es importante:
- Preparar un plan de evacuación pronta y segura.
- Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.
- Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.
Durante un terremoto:
- Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.
- Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.
- Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.
- Ante todo, mantener la calma.
Cuando pase el temblor:
- Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.
- Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.
Otras noticias de Terremoto
- 1
Eclipse solar desde Estados Unidos: hora y cómo mirar en vivo el fenómeno de este 21 de septiembre
- 2
Green card caducada: cuáles son los requisitos para renovarla en 2025
- 3
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 22 al 26 de septiembre de 2025
- 4
Fin de la cobertura médica en Nueva York: quiénes quedan fuera del Plan Esencial y qué dijo Kathy Hochul