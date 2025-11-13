Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 13 de noviembre
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 12 sismos en América del Norte y el Caribe
- 4 minutos de lectura'
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del jueves 13 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy jueves 13 de noviembre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 12 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 83 kilómetros de la localidad de Trinidad, California, con 3,3 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 2 kilómetros al este de San Jacinto, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de noviembre a las 09.34 UTC (01.34 hs en Sacramento).
- Ubicación: 32 kilómetros al sur de Petersville, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 13 de noviembre a las 08.07 UTC (23.07 hs del 12 de noviembre en Juneau).
- Ubicación: 3 kilómetros al sur de Salcha, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 13 de noviembre a las 05.51 UTC (20.51 hs del 12 de noviembre en Juneau).
- Ubicación: 12 kilómetros al norte de Brooktrails, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de noviembre a las 03.13 UTC (19.13 hs del 12 de noviembre en Sacramento).
- Ubicación: 83 kilómetros al oeste de Trinidad, California. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 13 de noviembre a las 00.42 UTC (16.42 hs del 12 de noviembre en Sacramento).
- Ubicación: 12 kilómetros al este-noreste de Thermal, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de noviembre a las 20.21 UTC (12.21 hs en Sacramento).
- Ubicación: 99 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 12 de noviembre a las 20.15 UTC (16.15 hs en San Juan).
- Ubicación: 81 kilómetros al este-noreste de Kobuk, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 12 de noviembre a las 19.27 UTC (10.27 hs en Juneau).
- Ubicación: 48 kilómetros al norte de Chase, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 12 de noviembre a las 18.20 UTC (09.20 hs en Juneau).
- Ubicación: 100 kilómetros al sureste de Chignik, Alaska. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 12 de noviembre a las 14.37 UTC (05.37 hs en Juneau).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
Otras noticias de Terremoto
Reporte del USGS. Último temblor en Estados Unidos hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 12 de noviembre
Reporte del USGS. Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 11 de noviembre de 2025
Reporte del USGS. Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 10 de noviembre
- 1
El camino a la fama de Angélica Vale: la mexicana que emigró a Estados Unidos y tiene una estrella en Hollywood
- 2
Revelan mails en los que Epstein afirma que Trump “sabía de las chicas” y “pasó horas en su casa” con una de ellas
- 3
Las leyes de Texas que entran en vigor en 2026 y todo lo que los migrantes deben saber
- 4
La increíble “lluvia de iguanas” en Florida: por qué caen de los árboles y qué dicen las autoridades