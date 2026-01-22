Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 22 de enero

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del jueves 22 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un sismo hoy, jueves 22 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas se registraron un total de 26 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales nueve se presentaron en el territorio estadounidense o sus territorios; el más fuerte de estos fue uno de magnitud 4,3, ubicado a 94 kilómetros de Ferndale, California.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Ferndale, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 109 kilómetros al sureste de Akutan, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 22 de enero a las 11.33 UTC (02.33 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 22 de enero a las 11.33 UTC (02.33 hs en ). Ubicación: 113 kilómetros al sureste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 22 de enero a las 11.11 UTC (02.11 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 22 de enero a las 11.11 UTC (02.11 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al noroeste de Midland, Texas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 22 de enero a las 10.04 UTC (04.04 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 22 de enero a las 10.04 UTC (04.04 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al sureste de Coyanosa, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 22 de enero a las 09.11 UTC (03.11 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 22 de enero a las 09.11 UTC (03.11 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al noreste de Borrego Springs, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 22 de enero a las 08.09 UTC (00.09 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 22 de enero a las 08.09 UTC (00.09 hs en ). Ubicación: 12 kilómetros al sureste de Coyanosa, Texas . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de enero a las 07.36 UTC (01.36 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de enero a las 07.36 UTC (01.36 hs en ). Ubicación: 94 kilómetros al oeste de Ferndale, California . Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 22 de enero a las 07.28 UTC (23.28 hs del 21 de enero en Sacramento ).

. Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 22 de enero a las 07.28 UTC (23.28 hs del 21 de enero en ). Ubicación: 11 kilómetros al este de Ninilchik, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 22 de enero a las 07.07 UTC (22.07 hs del 21 de enero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 22 de enero a las 07.07 UTC (22.07 hs del 21 de enero en ). Ubicación: 22 kilómetros al sureste de Clam Gulch, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 22 de enero a las 07.06 UTC (22.06 hs del 21 de enero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 22 de enero a las 07.06 UTC (22.06 hs del 21 de enero en ). Ubicación: 1 kilómetro al noroeste de Edgefield, Louisiana . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de enero a las 06.46 UTC (00.46 hs en Baton Rouge ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de enero a las 06.46 UTC (00.46 hs en ). Ubicación: 112 kilómetros al sureste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 22 de enero a las 05.50 UTC (20.50 hs del 21 de enero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 22 de enero a las 05.50 UTC (20.50 hs del 21 de enero en ). Ubicación: 2 kilómetros al noroeste de Ames Lake, Washington . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 22 de enero a las 04.22 UTC (20.22 hs del 21 de enero en Olympia ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 22 de enero a las 04.22 UTC (20.22 hs del 21 de enero en ). Ubicación: 96 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de enero a las 04.21 UTC (19.21 hs del 21 de enero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de enero a las 04.21 UTC (19.21 hs del 21 de enero en ). Ubicación: 40 kilómetros al sureste de Cordova, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de enero a las 21.07 UTC (12.07 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de enero a las 21.07 UTC (12.07 hs en ). Ubicación: 119 kilómetros al este de Chignik, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 21 de enero a las 19.18 UTC (10.18 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 21 de enero a las 19.18 UTC (10.18 hs en ). Ubicación: 20 kilómetros al norte de Indio, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de enero a las 18.16 UTC (10.16 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de enero a las 18.16 UTC (10.16 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al este de Santa Rosa, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 21 de enero a las 14.03 UTC (06.03 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 21 de enero a las 14.03 UTC (06.03 hs en ). Ubicación: 47 kilómetros al sureste de Denali National Park, Alaska . Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 21 de enero a las 14.03 UTC (05.03 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 21 de enero a las 14.03 UTC (05.03 hs en ). Ubicación: 46 kilómetros al sureste de Fox River, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 21 de enero a las 13.52 UTC (04.52 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 21 de enero a las 13.52 UTC (04.52 hs en ). Ubicación: 64 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 21 de enero a las 13.24 UTC (09.24 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 21 de enero a las 13.24 UTC (09.24 hs en ). Ubicación: 71 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 21 de enero a las 13.18 UTC (09.18 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 21 de enero a las 13.18 UTC (09.18 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de enero a las 12.30 UTC (05.30 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de enero a las 12.30 UTC (05.30 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 21 de enero a las 12.30 UTC (05.30 hs en Santa Fe).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte.

La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco.

Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.