Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 20 de enero
Según el USGS, en las últimas 24 horas se registraron un total de 39 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 20 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un temblor hoy, martes 20 de enero
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 39 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 22 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 19 kilómetros de la localidad de Indio, California, con 4,9 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 25 kilómetros al oeste-suroeste de Gerlach, Nevada. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 10.24 UTC (02.24 hs en Carson City).
- Ubicación: 20 kilómetros al norte-noreste de Fishhook, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 20 de enero a las 09.56 UTC (00.56 hs en Anchorage).
- Ubicación: 22 kilómetros al oeste-suroeste de Empire, Nevada. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 20 de enero a las 09.56 UTC (01.56 hs en Carson City).
- Ubicación: 20 kilómetros al norte de Indio, California. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 08.20 UTC (00.20 hs en Sacramento).
- Ubicación: 4 kilómetros al noroeste de Ohlman, Illinois. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 20 de enero a las 07.27 UTC (01.27 hs en Springfield).
- Ubicación: 17 kilómetros al norte-noreste de Indio, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 07.18 UTC (23.18 hs del 19 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 20 kilómetros al norte-noreste de Indio, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 07.02 UTC (23.02 hs del 19 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 21 kilómetros al oeste-suroeste de Gerlach, Nevada. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.46 UTC (21.46 hs del 19 de enero en Carson City).
- Ubicación: 17 kilómetros al oeste de Empire, Nevada. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.45 UTC (21.45 hs del 19 de enero en Carson City).
- Ubicación: 13 kilómetros al sur-suroeste de Nanwalek, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.42 UTC (20.42 hs del 19 de enero en Anchorage).
- Ubicación: 21 kilómetros al norte de Indio, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.31 UTC (21.31 hs del 19 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 225 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.57 UTC (19.57 hs del 19 de enero en Anchorage).
- Ubicación: 18 kilómetros al norte de Indio, California. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.57 UTC (20.57 hs del 19 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 14 kilómetros al sur de Tres Pinos, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.34 UTC (20.34 hs del 19 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 9 kilómetros al sur-sureste de Fowlerton, Texas. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.26 UTC (22.26 hs del 19 de enero en Austin).
- Ubicación: 16 kilómetros al norte-noreste de Indio, California. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 20 de enero a las 02.50 UTC (18.50 hs del 19 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 126 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska. Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 20 de enero a las 02.33 UTC (17.33 hs del 19 de enero en Anchorage).
- Ubicación: 20 kilómetros al norte de Indio, California. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 20 de enero a las 02.27 UTC (18.27 hs del 19 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 20 kilómetros al norte-noreste de Indio, California. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.59 UTC (17.59 hs del 19 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 21 kilómetros al norte-noreste de Indio, California. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.57 UTC (17.57 hs del 19 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 20 kilómetros al norte de Indio, California. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.57 UTC (17.57 hs del 19 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 19 kilómetros al norte-noreste de Indio, California. Magnitud: 4,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.56 UTC (17.56 hs del 19 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 46 kilómetros al norte de Brenas, Puerto Rico. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 00.58 UTC (20.58 hs del 19 de enero en San Juan).
- Ubicación: 140 kilómetros al oeste-suroeste de Adak, Alaska. Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 00.32 UTC (15.32 hs del 19 de enero en Adak).
- Ubicación: 115 kilómetros al oeste-noroeste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 23.39 UTC (14.39 hs en Juneau).
- Ubicación: 18 kilómetros al norte de Meadow Lakes, Alaska. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 19 de enero a las 21.47 UTC (12.47 hs en Anchorage).
- Ubicación: 37 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 19 de enero a las 21.03 UTC (12.03 hs en Anchorage).
- Ubicación: 13 kilómetros al sur-suroeste de Cruz Bay, Islas Vírgenes de EE.UU. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 19 de enero a las 17.23 UTC (13.23 hs en Saint Thomas).
- Ubicación: 71 kilómetros al sureste de False Pass, Alaska. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 16.02 UTC (07.02 hs en Anchorage).
- Ubicación: 52 kilómetros al oeste de Puerto Real, Puerto Rico. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 19 de enero a las 15.47 UTC (11.47 hs en San Juan).
- Ubicación: 32 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 19 de enero a las 15.45 UTC (09.45 hs en Austin).
- Ubicación: 21 kilómetros al oeste-suroeste de Gerlach, Nevada. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 15.35 UTC (07.35 hs en Carson City).
- Ubicación: 68 kilómetros al sur-suroeste de Adak, Alaska. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 14.08 UTC (05.08 hs en Adak).
- Ubicación: 78 kilómetros al oeste-suroeste de Karluk, Alaska. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 13.41 UTC (04.41 hs en Anchorage).
- Ubicación: 265 kilómetros al este-sureste de Attu Station, Alaska. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 13.18 UTC (04.18 hs en Adak).
- Ubicación: 13 kilómetros al este-sureste de Kicking Horse, Montana. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de enero a las 11.57 UTC (04.57 hs en Helena).
Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?
No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.
Antes de un sismo es importante:
- Preparar un plan de evacuación pronto y seguro.
- Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.
- Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.
Durante un terremoto:
- Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.
- Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.
- Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.
- Ante todo, mantener la calma.
Cuando pase el temblor:
- Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.
- Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia; en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.
