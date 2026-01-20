Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 20 de enero

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 20 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, martes 20 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 39 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 22 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 19 kilómetros de la localidad de Indio, California, con 4,9 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Indio, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 25 kilómetros al oeste-suroeste de Gerlach, Nevada . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 10.24 UTC (02.24 hs en Carson City ).

25 kilómetros al oeste-suroeste de . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 10.24 UTC (02.24 hs en ). Ubicación: 20 kilómetros al norte-noreste de Fishhook, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 20 de enero a las 09.56 UTC (00.56 hs en Anchorage ).

20 kilómetros al norte-noreste de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 20 de enero a las 09.56 UTC (00.56 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al oeste-suroeste de Empire, Nevada . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 20 de enero a las 09.56 UTC (01.56 hs en Carson City ).

22 kilómetros al oeste-suroeste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 20 de enero a las 09.56 UTC (01.56 hs en ). Ubicación: 20 kilómetros al norte de Indio, California . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 08.20 UTC (00.20 hs en Sacramento ).

20 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 08.20 UTC (00.20 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al noroeste de Ohlman, Illinois . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 20 de enero a las 07.27 UTC (01.27 hs en Springfield ).

4 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 20 de enero a las 07.27 UTC (01.27 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al norte-noreste de Indio, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 07.18 UTC (23.18 hs del 19 de enero en Sacramento ).

17 kilómetros al norte-noreste de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 07.18 UTC (23.18 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 20 kilómetros al norte-noreste de Indio, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 07.02 UTC (23.02 hs del 19 de enero en Sacramento ).

20 kilómetros al norte-noreste de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 07.02 UTC (23.02 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 21 kilómetros al oeste-suroeste de Gerlach, Nevada . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.46 UTC (21.46 hs del 19 de enero en Carson City ).

21 kilómetros al oeste-suroeste de . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.46 UTC (21.46 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 17 kilómetros al oeste de Empire, Nevada . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.45 UTC (21.45 hs del 19 de enero en Carson City ).

17 kilómetros al oeste de . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.45 UTC (21.45 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 13 kilómetros al sur-suroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.42 UTC (20.42 hs del 19 de enero en Anchorage ).

13 kilómetros al sur-suroeste de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.42 UTC (20.42 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 21 kilómetros al norte de Indio, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.31 UTC (21.31 hs del 19 de enero en Sacramento ).

21 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de enero a las 05.31 UTC (21.31 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 225 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.57 UTC (19.57 hs del 19 de enero en Anchorage ).

225 kilómetros al sureste de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.57 UTC (19.57 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 18 kilómetros al norte de Indio, California . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.57 UTC (20.57 hs del 19 de enero en Sacramento ).

18 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.57 UTC (20.57 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 14 kilómetros al sur de Tres Pinos, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.34 UTC (20.34 hs del 19 de enero en Sacramento ).

14 kilómetros al sur de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.34 UTC (20.34 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 9 kilómetros al sur-sureste de Fowlerton, Texas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.26 UTC (22.26 hs del 19 de enero en Austin ).

9 kilómetros al sur-sureste de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 04.26 UTC (22.26 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 16 kilómetros al norte-noreste de Indio, California . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 20 de enero a las 02.50 UTC (18.50 hs del 19 de enero en Sacramento ).

16 kilómetros al norte-noreste de . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 20 de enero a las 02.50 UTC (18.50 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 126 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska . Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 20 de enero a las 02.33 UTC (17.33 hs del 19 de enero en Anchorage ).

126 kilómetros al suroeste de . Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 20 de enero a las 02.33 UTC (17.33 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 20 kilómetros al norte de Indio, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 20 de enero a las 02.27 UTC (18.27 hs del 19 de enero en Sacramento ).

20 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 20 de enero a las 02.27 UTC (18.27 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 20 kilómetros al norte-noreste de Indio, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.59 UTC (17.59 hs del 19 de enero en Sacramento ).

20 kilómetros al norte-noreste de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.59 UTC (17.59 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 21 kilómetros al norte-noreste de Indio, California . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.57 UTC (17.57 hs del 19 de enero en Sacramento ).

21 kilómetros al norte-noreste de . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.57 UTC (17.57 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 20 kilómetros al norte de Indio, California . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.57 UTC (17.57 hs del 19 de enero en Sacramento ).

20 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.57 UTC (17.57 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 19 kilómetros al norte-noreste de Indio, California . Magnitud: 4,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.56 UTC (17.56 hs del 19 de enero en Sacramento ).

19 kilómetros al norte-noreste de . Magnitud: 4,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 01.56 UTC (17.56 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 46 kilómetros al norte de Brenas, Puerto Rico . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 00.58 UTC (20.58 hs del 19 de enero en San Juan ).

46 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 00.58 UTC (20.58 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 140 kilómetros al oeste-suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 00.32 UTC (15.32 hs del 19 de enero en Adak ).

140 kilómetros al oeste-suroeste de . Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 00.32 UTC (15.32 hs del 19 de enero en ). Ubicación: 115 kilómetros al oeste-noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 23.39 UTC (14.39 hs en Juneau ).

115 kilómetros al oeste-noroeste de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 23.39 UTC (14.39 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al norte de Meadow Lakes, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 19 de enero a las 21.47 UTC (12.47 hs en Anchorage ).

18 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 19 de enero a las 21.47 UTC (12.47 hs en ). Ubicación: 37 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 19 de enero a las 21.03 UTC (12.03 hs en Anchorage ).

37 kilómetros al oeste de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 19 de enero a las 21.03 UTC (12.03 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al sur-suroeste de Cruz Bay, Islas Vírgenes de EE.UU. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 19 de enero a las 17.23 UTC (13.23 hs en Saint Thomas ).

13 kilómetros al sur-suroeste de Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 19 de enero a las 17.23 UTC (13.23 hs en ). Ubicación: 71 kilómetros al sureste de False Pass, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 16.02 UTC (07.02 hs en Anchorage ).

71 kilómetros al sureste de . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 16.02 UTC (07.02 hs en ). Ubicación: 52 kilómetros al oeste de Puerto Real, Puerto Rico . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 19 de enero a las 15.47 UTC (11.47 hs en San Juan ).

52 kilómetros al oeste de . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 19 de enero a las 15.47 UTC (11.47 hs en ). Ubicación: 32 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 19 de enero a las 15.45 UTC (09.45 hs en Austin ).

32 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 19 de enero a las 15.45 UTC (09.45 hs en ). Ubicación: 21 kilómetros al oeste-suroeste de Gerlach, Nevada . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 15.35 UTC (07.35 hs en Carson City ).

21 kilómetros al oeste-suroeste de . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 15.35 UTC (07.35 hs en ). Ubicación: 68 kilómetros al sur-suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 14.08 UTC (05.08 hs en Adak ).

68 kilómetros al sur-suroeste de . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 14.08 UTC (05.08 hs en ). Ubicación: 78 kilómetros al oeste-suroeste de Karluk, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 13.41 UTC (04.41 hs en Anchorage ).

78 kilómetros al oeste-suroeste de . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 13.41 UTC (04.41 hs en ). Ubicación: 265 kilómetros al este-sureste de Attu Station, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 13.18 UTC (04.18 hs en Adak ).

265 kilómetros al este-sureste de . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 13.18 UTC (04.18 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al este-sureste de Kicking Horse, Montana. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de enero a las 11.57 UTC (04.57 hs en Helena).

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronto y seguro.

pronto y seguro. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia; en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.