Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 22 de octubre
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 21 sismos en América del Norte y el Caribe
- 5 minutos de lectura'
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 22 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un temblor hoy, miércoles 22 de octubre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 21 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a seis kilómetros de la localidad de Santa Paula, California, con 3,5 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 6 kilómetros al norte de Santa Paula, California. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 22 de octubre a las 10.21 UTC (03.21 hs en Los Ángeles).
- Ubicación: 66 kilómetros al sur de Cantwell, Alaska. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 22 de octubre a las 09.00 UTC (01.00 hs en Juneau).
- Ubicación: 15 kilómetros al sureste de María Antonia, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 22 de octubre a las 08.11 UTC (04.11 hs en San Juan).
- Ubicación: 40 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 22 de octubre a las 07.12 UTC (23.12 hs del 21 de octubre en Juneau).
- Ubicación: 59 kilómetros al este-noreste de Tonopah, Nevada. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 22 de octubre a las 05.44 UTC (22.44 hs del 21 de octubre en Las Vegas).
- Ubicación: 32 kilómetros al oeste-suroeste de Petrolia, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de octubre a las 04.16 UTC (21.16 hs del 21 de octubre en Sacramento).
- Ubicación: 31 kilómetros al sureste del Parque Nacional Denali, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 22 de octubre a las 03.44 UTC (19.44 hs del 21 de octubre en Juneau).
- Ubicación: 56 kilómetros al oeste de Karluk, Alaska. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 21 de octubre a las 23.46 UTC (15.46 hs en Juneau).
- Ubicación: 57 kilómetros al noroeste de Ninilchik, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 21 de octubre a las 20.06 UTC (12.06 hs en Juneau).
- Ubicación: 2 kilómetros al este-noreste de The Geysers, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de octubre a las 19.44 UTC (12.44 hs en Sacramento).
- Ubicación: 40 kilómetros al suroeste de Karluk, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 21 de octubre a las 19.27 UTC (11.27 hs en Juneau).
- Ubicación: 68 kilómetros al sur de Akhiok, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 21 de octubre a las 19.26 UTC (11.26 hs en Juneau).
- Ubicación: 69 kilómetros al suroeste de Kaktovik, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 21 de octubre a las 19.04 UTC (11.04 hs en Juneau).
- Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Anderson Springs, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 21 de octubre a las 12.19 UTC (05.19 hs en Sacramento).
Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?
No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.
Antes de un sismo es importante:
- Preparar un plan de evacuación pronta y segura.
- Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.
- Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.
Durante un terremoto:
- Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.
- Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.
- Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.
- Ante todo, mantener la calma.
Cuando pase el temblor:
- Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.
- Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.
Otras noticias de Terremoto
Miedo en las calles. Un sismo de 6.2 sacudió a Ecuador y horas después se registró otro de magnitudes similares en Costa Rica
Reporte del USGS. Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 21 de octubre de 2025
Reporte del USGS. Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 20 de octubre
- 1
Venden en US$15 millones la casa de Nueva York que perteneció al empresario que descubrió a Los Ramones
- 2
Arnold Schwarzenegger volvió al ataque contra Gavin Newsom por la Proposición 50: “Es una gran estafa”
- 3
TPS para venezolanos: a quiénes se aplica la actualización del permiso de trabajo hasta el 2 de abril de 2026
- 4
En Texas: la CBP revisó una camioneta Mitsubishi y encontraron un cargamento ilegal valorado en US$738 mil