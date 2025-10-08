Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 8 de octubre de 2025
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 31 sismos en América del Norte y el Caribe
- 6 minutos de lectura'
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 8 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 8 de octubre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 31 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 12 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a siete kilómetros de la localidad de Pinnacles, California, con 3,2 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 22 kilómetros al suroeste de Toms Place, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de octubre a las 11.38 UTC (04.38 hs en Sacramento).
- Ubicación: 7 kilómetros al sureste de Markleeville, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.50 UTC (02.50 hs en Sacramento).
- Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Pinnacles, California. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.46 UTC (02.46 hs en Sacramento).
- Ubicación: 7 kilómetros al sureste de Markleeville, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.38 UTC (02.38 hs en Sacramento).
- Ubicación: 8 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawái. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.03 UTC (23.03 hs del 7 de octubre en Honolulu).
- Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Independence, Utah. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de octubre a las 07.48 UTC (01.48 hs en Salt Lake City).
- Ubicación: 52 kilómetros al noroeste de Nanwalek, Alaska. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 8 de octubre a las 07.33 UTC (22.33 hs del 7 de octubre en Juneau).
- Ubicación: 57 kilómetros al sureste de Ugashik, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 05.58 UTC (20.58 hs del 7 de octubre en Juneau).
- Ubicación: 44 kilómetros al noreste de Port Alsworth, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de octubre a las 05.00 UTC (20.00 hs del 7 de octubre en Juneau).
- Ubicación: 57 kilómetros al suroeste de Tatitlek, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 04.14 UTC (19.14 hs del 7 de octubre en Juneau).
- Ubicación: 18 kilómetros al sureste de Guánica, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 01.04 UTC (21.04 hs del 7 de octubre en San Juan).
- Ubicación: 112 kilómetros al este de Chignik, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 7 de octubre a las 23.46 UTC (15.46 hs en Juneau).
- Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 23.34 UTC (17.34 hs en Santa Fe).
- Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 23.11 UTC (17.11 hs en Santa Fe).
- Ubicación: 107 kilómetros al noreste de Ouzinkie, Alaska. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 7 de octubre a las 22.48 UTC (14.48 hs en Juneau).
- Ubicación: 38 kilómetros al sureste de Sandy Valley, Nevada. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 22.30 UTC (15.30 hs en Carson City).
- Ubicación: 19 kilómetros al sureste de Guánica, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 21.22 UTC (17.22 hs en San Juan).
- Ubicación: 20 kilómetros al norte de Mentone, Texas. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 21.12 UTC (16.12 hs en Austin).
- Ubicación: 7 kilómetros al este de Pole Ojea, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 7 de octubre a las 20.44 UTC (16.44 hs en San Juan).
- Ubicación: 67 kilómetros al sur de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 16.39 UTC (08.39 hs en Juneau).
- Ubicación: 76 kilómetros al noreste de Tonopah, Nevada. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 7 de octubre a las 14.32 UTC (07.32 hs en Carson City).
- Ubicación: 11 kilómetros al sureste de María Antonia, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 14.20 UTC (10.20 hs en San Juan).
- Ubicación: 77 kilómetros al noreste de Tonopah, Nevada. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 12.51 UTC (05.51 hs en Carson City).
- Ubicación: 8 kilómetros al noreste de Alum Rock, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de octubre a las 12.37 UTC (05.37 hs en Sacramento).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
Otras noticias de Terremoto
Reporte del USGS. Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 7 de octubre de 2025
Reporte del USGS. Último temblor EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 6 de octubre
Reporte del USGS. Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 3 de octubre de 2025
- 1
Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este lunes 6 de octubre
- 2
El oro alcanza una marca récord impulsado por la incertidumbre del gobierno de Trump
- 3
¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas
- 4
Las gestiones secretas detrás de la campaña por el Nobel de la Paz para Trump (y por qué tiene a Noruega en vilo)