Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 8 de octubre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 8 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 8 de octubre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 31 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 12 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a siete kilómetros de la localidad de Pinnacles, California, con 3,2 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Pinnacles, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 22 kilómetros al suroeste de Toms Place, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de octubre a las 11.38 UTC (04.38 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de octubre a las 11.38 UTC (04.38 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al sureste de Markleeville, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.50 UTC (02.50 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.50 UTC (02.50 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Pinnacles, California . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.46 UTC (02.46 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.46 UTC (02.46 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al sureste de Markleeville, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.38 UTC (02.38 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.38 UTC (02.38 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.03 UTC (23.03 hs del 7 de octubre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 09.03 UTC (23.03 hs del 7 de octubre en ). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Independence, Utah . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de octubre a las 07.48 UTC (01.48 hs en Salt Lake City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de octubre a las 07.48 UTC (01.48 hs en ). Ubicación: 52 kilómetros al noroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 8 de octubre a las 07.33 UTC (22.33 hs del 7 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 8 de octubre a las 07.33 UTC (22.33 hs del 7 de octubre en ). Ubicación: 57 kilómetros al sureste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 05.58 UTC (20.58 hs del 7 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 05.58 UTC (20.58 hs del 7 de octubre en ). Ubicación: 44 kilómetros al noreste de Port Alsworth, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de octubre a las 05.00 UTC (20.00 hs del 7 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de octubre a las 05.00 UTC (20.00 hs del 7 de octubre en ). Ubicación: 57 kilómetros al suroeste de Tatitlek, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 04.14 UTC (19.14 hs del 7 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 04.14 UTC (19.14 hs del 7 de octubre en ). Ubicación: 18 kilómetros al sureste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 01.04 UTC (21.04 hs del 7 de octubre en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de octubre a las 01.04 UTC (21.04 hs del 7 de octubre en ). Ubicación: 112 kilómetros al este de Chignik, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 7 de octubre a las 23.46 UTC (15.46 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 7 de octubre a las 23.46 UTC (15.46 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 23.34 UTC (17.34 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 23.34 UTC (17.34 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 23.11 UTC (17.11 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 23.11 UTC (17.11 hs en ). Ubicación: 107 kilómetros al noreste de Ouzinkie, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 7 de octubre a las 22.48 UTC (14.48 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 7 de octubre a las 22.48 UTC (14.48 hs en ). Ubicación: 38 kilómetros al sureste de Sandy Valley, Nevada . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 22.30 UTC (15.30 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 22.30 UTC (15.30 hs en ). Ubicación: 19 kilómetros al sureste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 21.22 UTC (17.22 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 21.22 UTC (17.22 hs en ). Ubicación: 20 kilómetros al norte de Mentone, Texas . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 21.12 UTC (16.12 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 21.12 UTC (16.12 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al este de Pole Ojea, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 7 de octubre a las 20.44 UTC (16.44 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 7 de octubre a las 20.44 UTC (16.44 hs en ). Ubicación: 67 kilómetros al sur de Old Harbor, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 16.39 UTC (08.39 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 16.39 UTC (08.39 hs en ). Ubicación: 76 kilómetros al noreste de Tonopah, Nevada . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 7 de octubre a las 14.32 UTC (07.32 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 7 de octubre a las 14.32 UTC (07.32 hs en ). Ubicación: 11 kilómetros al sureste de María Antonia, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 14.20 UTC (10.20 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 14.20 UTC (10.20 hs en ). Ubicación: 77 kilómetros al noreste de Tonopah, Nevada . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 12.51 UTC (05.51 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 12.51 UTC (05.51 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noreste de Alum Rock, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de octubre a las 12.37 UTC (05.37 hs en Sacramento).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.