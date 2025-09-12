Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 12 de septiembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 12 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy viernes 12 de septiembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 17 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 14 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 71 kilómetros de la localidad de Petrolia, California, con 3,2 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Petrolia, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 9 kilómetros al sureste de Ratliff City, Oklahoma . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 11.55 UTC (06.55 hs en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 11.55 UTC (06.55 hs en ). Ubicación: 66 kilómetros al noreste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 09.01 UTC (01.01 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 09.01 UTC (01.01 hs en ). Ubicación: 173 kilómetros al oeste de Port Orford, Oregon . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 06.47 UTC (23.47 hs del 11 de septiembre en Salem ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 06.47 UTC (23.47 hs del 11 de septiembre en ). Ubicación: 22 kilómetros al suroeste de Glacier View, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 06.35 UTC (22.35 hs del 11 de septiembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 06.35 UTC (22.35 hs del 11 de septiembre en ). Ubicación: 71 kilómetros al noroeste de Petrolia, California . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 03.25 UTC (20.25 hs del 11 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 03.25 UTC (20.25 hs del 11 de septiembre en ). Ubicación: 49 kilómetros al este de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 02.10 UTC (18.10 hs del 11 de septiembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 02.10 UTC (18.10 hs del 11 de septiembre en ). Ubicación: 5 kilómetros al sureste de Gorman, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 01.52 UTC (18.52 hs del 11 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 01.52 UTC (18.52 hs del 11 de septiembre en ). Ubicación: 66 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 01.51 UTC (21.51 hs del 11 de septiembre en San Juan ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 12 de septiembre a las 01.51 UTC (21.51 hs del 11 de septiembre en ). Ubicación: 13 kilómetros al noroeste de Midland, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 22.45 UTC (17.45 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 22.45 UTC (17.45 hs en ). Ubicación: 40 kilómetros al suroeste de Qualeys Camp, Nevada . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 22.26 UTC (15.26 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 22.26 UTC (15.26 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al este de Coso Junction, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 22.11 UTC (15.11 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 22.11 UTC (15.11 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al este de Cholame, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 20.53 UTC (13.53 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 20.53 UTC (13.53 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al noroeste de Midland, Texas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 19.00 UTC (14.00 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 19.00 UTC (14.00 hs en ). Ubicación: 47 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 17.15 UTC (13.15 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 17.15 UTC (13.15 hs en ). Ubicación: 64 kilómetros al norte de Isabela, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 16.30 UTC (12.30 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 16.30 UTC (12.30 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noreste de Point MacKenzie, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 12.52 UTC (04.52 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.