Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 24 de octubre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 24 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy viernes 24 de octubre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 20 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a siete kilómetros de la localidad de Petrolia, California, con 2,7 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Yucaipa, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 50 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 24 de octubre a las 08.48 UTC (00.48 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 24 de octubre a las 08.48 UTC (00.48 hs en ). Ubicación: 48 kilómetros al suroeste de Cantwell, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 24 de octubre a las 08.18 UTC (00.18 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 24 de octubre a las 08.18 UTC (00.18 hs en ). Ubicación: 44 kilómetros al noreste de Larsen Bay, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de octubre a las 07.57 UTC (23.57 hs del 23 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de octubre a las 07.57 UTC (23.57 hs del 23 de octubre en ). Ubicación: 105 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 3,5 . Fecha y hora: 24 de octubre a las 07.35 UTC (23.35 hs del 23 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: . Fecha y hora: 24 de octubre a las 07.35 UTC (23.35 hs del 23 de octubre en ). Ubicación: 13 kilómetros al sureste de María Antonia, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de octubre a las 06.49 UTC (02.49 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de octubre a las 06.49 UTC (02.49 hs en ). Ubicación: 10 kilómetros al sureste de María Antonia, Puerto Rico . Magnitud: 3,3 . Fecha y hora: 24 de octubre a las 06.38 UTC (02.38 hs en San Juan ).

. Magnitud: . Fecha y hora: 24 de octubre a las 06.38 UTC (02.38 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al sureste de María Antonia, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de octubre a las 05.30 UTC (01.30 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de octubre a las 05.30 UTC (01.30 hs en ). Ubicación: 10 kilómetros al noreste de Yucaipa, California . Magnitud: 3,3 . Fecha y hora: 24 de octubre a las 03.12 UTC (20.12 hs del 23 de octubre en Los Ángeles ).

. Magnitud: . Fecha y hora: 24 de octubre a las 03.12 UTC (20.12 hs del 23 de octubre en ). Ubicación: 26 kilómetros al sureste de Point Possession, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de octubre a las 02.49 UTC (18.49 hs del 23 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de octubre a las 02.49 UTC (18.49 hs del 23 de octubre en ). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Adjuntas, Puerto Rico . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 24 de octubre a las 00.49 UTC (20.49 hs del 23 de octubre en San Juan ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 24 de octubre a las 00.49 UTC (20.49 hs del 23 de octubre en ). Ubicación: 1 kilómetro al sureste de Woodside, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de octubre a las 23.45 UTC (16.45 hs en San Francisco ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de octubre a las 23.45 UTC (16.45 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al este de Woodside, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 23 de octubre a las 23.27 UTC (16.27 hs en San Francisco ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 23 de octubre a las 23.27 UTC (16.27 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Lafayette, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 23 de octubre a las 22.36 UTC (15.36 hs en San Francisco ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 23 de octubre a las 22.36 UTC (15.36 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Lafayette, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 23 de octubre a las 22.36 UTC (15.36 hs en San Francisco ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 23 de octubre a las 22.36 UTC (15.36 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al suroeste de Leilani Estates, Hawái . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de octubre a las 20.31 UTC (10.31 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de octubre a las 20.31 UTC (10.31 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al sureste de Ruby, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de octubre a las 20.16 UTC (12.16 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de octubre a las 20.16 UTC (12.16 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al noreste de Star Valley Ranch, Wyoming . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de octubre a las 18.15 UTC (11.15 hs en Cheyenne ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de octubre a las 18.15 UTC (11.15 hs en ). Ubicación: 70 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 4,6 . Fecha y hora: 23 de octubre a las 16.27 UTC (08.27 hs en Juneau ).

. Magnitud: . Fecha y hora: 23 de octubre a las 16.27 UTC (08.27 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al sureste de María Antonia, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 23 de octubre a las 15.09 UTC (11.09 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 23 de octubre a las 15.09 UTC (11.09 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al sureste de María Antonia, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 23 de octubre a las 12.58 UTC (08.58 hs en San Juan).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.