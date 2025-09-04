Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 4 de septiembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del jueves 4 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy jueves 4 de septiembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 28 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 32 kilómetros de la localidad de Mina, Nevada, con 3,6 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Mina, Nevada USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 32 kilómetros al sureste de Mina, Nevada . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 12.01 UTC (05.01 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 12.01 UTC (05.01 hs en ). Ubicación: 66 kilómetros al noroeste de Petrolia, California . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 11.57 UTC (04.57 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 11.57 UTC (04.57 hs en ). Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 08.50 UTC (02.50 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 08.50 UTC (02.50 hs en ). Ubicación: 125 kilómetros al sureste de Old Harbor, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 08.27 UTC (00.27 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 08.27 UTC (00.27 hs en ). Ubicación: 47 kilómetros al norte de Kobuk, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 08.22 UTC (00.22 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 08.22 UTC (00.22 hs en ). Ubicación: 47 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 07.50 UTC (00.50 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 07.50 UTC (00.50 hs en ). Ubicación: 60 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 07.49 UTC (00.49 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 07.49 UTC (00.49 hs en ). Ubicación: 67 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 06.48 UTC (02.48 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 06.48 UTC (02.48 hs en ). Ubicación: 0 kilómetros al suroeste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 06.18 UTC (02.18 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 06.18 UTC (02.18 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al sur de Fern Forest, Hawái . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 04.40 UTC (18.40 hs del 3 de septiembre en Honolulu ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 04.40 UTC (18.40 hs del 3 de septiembre en ). Ubicación: 28 kilómetros al oeste-suroeste de Susitna North, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 04.34 UTC (20.34 hs del 3 de septiembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 04.34 UTC (20.34 hs del 3 de septiembre en ). Ubicación: 82 kilómetros al sur-suroeste de Nikolski, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 01.24 UTC (17.24 hs del 3 de septiembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 01.24 UTC (17.24 hs del 3 de septiembre en ). Ubicación: 102 kilómetros al sureste de King Cove, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 01.05 UTC (17.05 hs del 3 de septiembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 01.05 UTC (17.05 hs del 3 de septiembre en ). Ubicación: 77 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska . Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 00.29 UTC (16.29 hs del 3 de septiembre en Juneau ).

. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 4 de septiembre a las 00.29 UTC (16.29 hs del 3 de septiembre en ). Ubicación: 87 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska . Magnitud: 6,0. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 20.57 UTC (12.57 hs en Juneau ).

. Magnitud: 6,0. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 20.57 UTC (12.57 hs en ). Ubicación: 111 kilómetros al sur-sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 20.50 UTC (12.50 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 20.50 UTC (12.50 hs en ). Ubicación: 21 kilómetros al este de Honaunau-Napoopoo, Hawái . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 21.57 UTC (11.57 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 21.57 UTC (11.57 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al este-sureste de Nikiski, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 19.41 UTC (11.41 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 19.41 UTC (11.41 hs en ). Ubicación: 49 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 19.10 UTC (12.10 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 19.10 UTC (12.10 hs en ). Ubicación: 37 kilómetros al oeste-noroeste de Valdez, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 18.03 UTC (10.03 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 18.03 UTC (10.03 hs en ). Ubicación: 155 kilómetros al norte-noreste de Cruz Bay, Islas Vírgenes de EE. UU. . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 15.05 UTC (11.05 hs en Charlotte Amalie ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 15.05 UTC (11.05 hs en ). Ubicación: 26 kilómetros al sur de Manley Hot Springs, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 14.40 UTC (06.40 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 14.40 UTC (06.40 hs en ). Ubicación: 37 kilómetros al oeste-noroeste de Nikiski, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 13.28 UTC (05.28 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 13.28 UTC (05.28 hs en ). Ubicación: 140 kilómetros al sur-sureste de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 12.52 UTC (04.52 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.