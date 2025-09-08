Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 8 de septiembre
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 25 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se producen una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 8 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 8 de septiembre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 25 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 16 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 20 kilómetros de la localidad de Spencer, Idaho, con 3,9 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 70 kilómetros al este de Chase, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 11.16 UTC (03.16 hs en Juneau).
- Ubicación: 10 kilómetros al sureste de Schurz, Nevada. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 09.45 UTC (02.45 hs en Carson City).
- Ubicación: 22 kilómetros al norte de Spencer, Idaho. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 08.26 UTC (02.26 hs en Boise).
- Ubicación: 6 kilómetros al este de Calumet, Oklahoma. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 08.25 UTC (03.25 hs en Oklahoma City).
- Ubicación: 10 kilómetros al suroeste de Guánica, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 07.36 UTC (03.36 hs en San Juan).
- Ubicación: 14 kilómetros al este de Willows, California. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 07.30 UTC (00.30 hs en Sacramento).
- Ubicación: 13 kilómetros al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 07.04 UTC (03.04 hs en San Juan).
- Ubicación: 20 kilómetros al noroeste de Spencer, Idaho. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 06.58 UTC (00.58 hs en Boise).
- Ubicación: 23 kilómetros al norte de Spencer, Idaho. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 06.57 UTC (00.57 hs en Boise).
- Ubicación: 151 kilómetros al oeste-noroeste de Port Orford, Oregon. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 05.34 UTC (22.34 hs del 7 de septiembre en Salem).
- Ubicación: 2 kilómetros al sureste de Pinnacles, California. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 04.36 UTC (21.36 hs del 7 de septiembre en Sacramento).
- Ubicación: 5 kilómetros al noroeste de Stockton, Kansas. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 02.50 UTC (21.50 hs del 7 de septiembre en Topeka).
- Ubicación: 22 kilómetros al norte de Spencer, Idaho. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 02.30 UTC (20.30 hs del 7 de septiembre en Boise).
- Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 01.55 UTC (19.55 hs del 7 de septiembre en Santa Fe).
- Ubicación: 22 kilómetros al norte de Spencer, Idaho. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 01.43 UTC (19.43 hs del 7 de septiembre en Boise).
- Ubicación: 0 kilómetros al este-sureste de Loma Linda, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 22.36 UTC (15.36 hs en Sacramento).
- Ubicación: 93 kilómetros al norte de Brenas, Puerto Rico. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 22.01 UTC (18.01 hs en San Juan).
- Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Chase, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 19.01 UTC (11.01 hs en Juneau).
- Ubicación: 103 kilómetros al este de McCarthy, Alaska. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 18.57 UTC (10.57 hs en Juneau).
- Ubicación: 4 kilómetros al norte de Pleasanton, California. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 17.03 UTC (10.03 hs en Sacramento).
- Ubicación: 35 kilómetros al sur-sureste de Hope, Nuevo México. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 14.57 UTC (08.57 hs en Santa Fe).
- Ubicación: 21 kilómetros al oeste de Susitna, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 14.42 UTC (06.42 hs en Juneau).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
