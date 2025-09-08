Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 8 de septiembre

En Estados Unidos se producen una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 8 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 8 de septiembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 25 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 16 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 20 kilómetros de la localidad de Spencer, Idaho, con 3,9 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Spencer, Idaho USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 70 kilómetros al este de Chase, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 11.16 UTC (03.16 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 11.16 UTC (03.16 hs en ). Ubicación: 10 kilómetros al sureste de Schurz, Nevada . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 09.45 UTC (02.45 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 09.45 UTC (02.45 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al norte de Spencer, Idaho . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 08.26 UTC (02.26 hs en Boise ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 08.26 UTC (02.26 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al este de Calumet, Oklahoma . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 08.25 UTC (03.25 hs en Oklahoma City ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 08.25 UTC (03.25 hs en ). Ubicación: 10 kilómetros al suroeste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 07.36 UTC (03.36 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 07.36 UTC (03.36 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al este de Willows, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 07.30 UTC (00.30 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 07.30 UTC (00.30 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 07.04 UTC (03.04 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 07.04 UTC (03.04 hs en ). Ubicación: 20 kilómetros al noroeste de Spencer, Idaho . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 06.58 UTC (00.58 hs en Boise ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 06.58 UTC (00.58 hs en ). Ubicación: 23 kilómetros al norte de Spencer, Idaho . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 06.57 UTC (00.57 hs en Boise ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 06.57 UTC (00.57 hs en ). Ubicación: 151 kilómetros al oeste-noroeste de Port Orford, Oregon . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 05.34 UTC (22.34 hs del 7 de septiembre en Salem ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 05.34 UTC (22.34 hs del 7 de septiembre en ). Ubicación: 2 kilómetros al sureste de Pinnacles, California . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 04.36 UTC (21.36 hs del 7 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 04.36 UTC (21.36 hs del 7 de septiembre en ). Ubicación: 5 kilómetros al noroeste de Stockton, Kansas . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 02.50 UTC (21.50 hs del 7 de septiembre en Topeka ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 02.50 UTC (21.50 hs del 7 de septiembre en ). Ubicación: 22 kilómetros al norte de Spencer, Idaho . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 02.30 UTC (20.30 hs del 7 de septiembre en Boise ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 02.30 UTC (20.30 hs del 7 de septiembre en ). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 01.55 UTC (19.55 hs del 7 de septiembre en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 01.55 UTC (19.55 hs del 7 de septiembre en ). Ubicación: 22 kilómetros al norte de Spencer, Idaho . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 01.43 UTC (19.43 hs del 7 de septiembre en Boise ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 01.43 UTC (19.43 hs del 7 de septiembre en ). Ubicación: 0 kilómetros al este-sureste de Loma Linda, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 22.36 UTC (15.36 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 22.36 UTC (15.36 hs en ). Ubicación: 93 kilómetros al norte de Brenas, Puerto Rico . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 22.01 UTC (18.01 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 22.01 UTC (18.01 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Chase, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 19.01 UTC (11.01 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 19.01 UTC (11.01 hs en ). Ubicación: 103 kilómetros al este de McCarthy, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 18.57 UTC (10.57 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 18.57 UTC (10.57 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al norte de Pleasanton, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 17.03 UTC (10.03 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 17.03 UTC (10.03 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al sur-sureste de Hope, Nuevo México . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 14.57 UTC (08.57 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 14.57 UTC (08.57 hs en ). Ubicación: 21 kilómetros al oeste de Susitna, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de septiembre a las 14.42 UTC (06.42 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.