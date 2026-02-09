Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 9 de febrero

En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 9 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto hoy lunes 9 de febrero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 64 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales diez se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a ocho kilómetros de la localidad de Cobb, California, con 3,7 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Cobb, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 10 kilómetros al norte de Girdwood, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de febrero a las 11.45 UTC (02.45 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de febrero a las 11.45 UTC (02.45 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al noreste de Calumet, Oklahoma . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de febrero a las 08.39 UTC (02.39 hs en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de febrero a las 08.39 UTC (02.39 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noreste de Calumet, Oklahoma . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de febrero a las 07.45 UTC (01.45 hs en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de febrero a las 07.45 UTC (01.45 hs en ). Ubicación: 44 kilómetros al sureste de Denali National Park, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de febrero a las 07.42 UTC (22.42 hs del 8 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de febrero a las 07.42 UTC (22.42 hs del 8 de febrero en ). Ubicación: 29 kilómetros al noreste de Chase, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de febrero a las 07.40 UTC (22.40 hs del 8 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de febrero a las 07.40 UTC (22.40 hs del 8 de febrero en ). Ubicación: 27 kilómetros al noreste de Chase, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de febrero a las 07.39 UTC (22.39 hs del 8 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de febrero a las 07.39 UTC (22.39 hs del 8 de febrero en ). Ubicación: 19 kilómetros al noreste de Honaunau-Napoopoo, Hawái . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de febrero a las 06.59 UTC (20.59 hs del 8 de febrero en Honolulu ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de febrero a las 06.59 UTC (20.59 hs del 8 de febrero en ). Ubicación: 12 kilómetros al suroeste de Stanton, Texas . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de febrero a las 06.33 UTC (00.33 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de febrero a las 06.33 UTC (00.33 hs en ). Ubicación: 196 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 9 de febrero a las 05.37 UTC (20.37 hs del 8 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 9 de febrero a las 05.37 UTC (20.37 hs del 8 de febrero en ). Ubicación: 54 kilómetros al suroeste de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de febrero a las 04.55 UTC (21.55 hs del 8 de febrero en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de febrero a las 04.55 UTC (21.55 hs del 8 de febrero en ). Ubicación: 67 kilómetros al suroeste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de febrero a las 02.28 UTC (17.28 hs del 8 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de febrero a las 02.28 UTC (17.28 hs del 8 de febrero en ). Ubicación: 107 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de febrero a las 02.24 UTC (17.24 hs del 8 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de febrero a las 02.24 UTC (17.24 hs del 8 de febrero en ). Ubicación: 116 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 9 de febrero a las 02.17 UTC (17.17 hs del 8 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 9 de febrero a las 02.17 UTC (17.17 hs del 8 de febrero en ). Ubicación: 132 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de febrero a las 23.55 UTC (14.55 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de febrero a las 23.55 UTC (14.55 hs en ). Ubicación: 2 kilómetros al sureste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de febrero a las 22.45 UTC (12.45 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de febrero a las 22.45 UTC (12.45 hs en ). Ubicación: 121 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de febrero a las 20.47 UTC (11.47 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de febrero a las 20.47 UTC (11.47 hs en ). Ubicación: 120 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 8 de febrero a las 20.45 UTC (11.45 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 8 de febrero a las 20.45 UTC (11.45 hs en ). Ubicación: 122 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 8 de febrero a las 20.37 UTC (11.37 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 8 de febrero a las 20.37 UTC (11.37 hs en ). Ubicación: 120 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 8 de febrero a las 20.36 UTC (11.36 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 8 de febrero a las 20.36 UTC (11.36 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al noroeste de Cobb, California . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de febrero a las 19.25 UTC (11.25 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de febrero a las 19.25 UTC (11.25 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Cobb, California . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de febrero a las 19.17 UTC (11.17 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de febrero a las 19.17 UTC (11.17 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Cobb, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de febrero a las 19.17 UTC (11.17 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de febrero a las 19.17 UTC (11.17 hs en ). Ubicación: 50 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de febrero a las 18.49 UTC (10.49 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de febrero a las 18.49 UTC (10.49 hs en ). Ubicación: 39 kilómetros al suroeste de Salamatof, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de febrero a las 15.47 UTC (06.47 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de febrero a las 15.47 UTC (06.47 hs en ). Ubicación: 135 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de febrero a las 15.20 UTC (06.20 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de febrero a las 15.20 UTC (06.20 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al sureste de Smiley, Texas . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de febrero a las 14.23 UTC (08.23 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de febrero a las 14.23 UTC (08.23 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al norte de Brooktrails, California. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de febrero a las 14.12 UTC (06.12 hs en Sacramento).

Qué regiones de EE.UU. tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.