Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 12 de agosto, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, martes 12 de agosto

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de EE.UU., así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 13 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 55 kilómetros de la localidad de Whites City, Nuevo México, con 3,5 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Whites City, Nuevo México USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 55 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de agosto a las 11.24 UTC (05.24 en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de agosto a las 11.24 UTC (05.24 en ). Ubicación: 55 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 12 de agosto a las 06.58 UTC (00.58 en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 12 de agosto a las 06.58 UTC (00.58 en ). Ubicación: 63 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de agosto a las 06.22 UTC (02.22 en San Juan ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de agosto a las 06.22 UTC (02.22 en ). Ubicación: 3 kilómetros al noreste de Prattville, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de agosto a las 06.21 UTC (23.21 del 11 de agosto en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de agosto a las 06.21 UTC (23.21 del 11 de agosto en ). Ubicación: 40 kilómetros al sur de Unalaska, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de agosto a las 04.29 UTC (20.29 del 11 de agosto en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de agosto a las 04.29 UTC (20.29 del 11 de agosto en ). Ubicación: 6 kilómetros al sur de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de agosto a las 01.56 UTC (21.56 del 11 de agosto en San Juan ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de agosto a las 01.56 UTC (21.56 del 11 de agosto en ). Ubicación: 2 kilómetros al este de Minco, Oklahoma . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de agosto a las 01.45 UTC (20.45 del 11 de agosto en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de agosto a las 01.45 UTC (20.45 del 11 de agosto en ). Ubicación: 7 kilómetros al suroeste de Copperville, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de agosto a las 00.30 UTC (14.30 del 11 de agosto en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de agosto a las 00.30 UTC (14.30 del 11 de agosto en ). Ubicación: 60 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de agosto a las 21.24 UTC (14.24 en Carson City ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de agosto a las 21.24 UTC (14.24 en ). Ubicación: 55 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de agosto a las 18.14 UTC (11.14 en Carson City ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de agosto a las 18.14 UTC (11.14 en ). Ubicación: 113 kilómetros al sur-sureste de Sand Point, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de agosto a las 14.05 UTC (05.05 en Anchorage).

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.