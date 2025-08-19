Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 19 de agosto
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 15 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 19 de agosto, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy martes 19 de agosto
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas se detectaron un total de 15 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 17 kilómetros de la localidad de Neah Bay, Washington, con 3,5 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 3 kilómetros al oeste-suroeste de Pāhala, Hawái. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de agosto a las 12.11 UTC (02.11 en Honolulu).
- Ubicación: 8 kilómetros al este-noreste de Honaunau-Napoopoo, Hawái. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de agosto a las 10.42 UTC (00.42 en Honolulu).
- Ubicación: 54 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 19 de agosto a las 10.13 UTC (04.13 en Santa Fe).
- Ubicación: 96 kilómetros al sur-sureste de Sand Point, Alaska. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 19 de agosto a las 11.20 UTC (03.20 en Juneau).
- Ubicación: 8 kilómetros al este-noreste de Calumet, Oklahoma. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de agosto a las 08.27 UTC (03.27 en Oklahoma City).
- Ubicación: 8 kilómetros al este de Chickaloon, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de agosto a las 07.16 UTC (23.16 del 18 de agosto en Juneau).
- Ubicación: 50 kilómetros al sur-suroeste de Nanwalek, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de agosto a las 03.44 UTC (19.44 del 18 de agosto en Juneau).
- Ubicación: 17 kilómetros al este-noreste de Neah Bay, Washington. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 19 de agosto a las 07.58 UTC (00.58 en Olympia).
- Ubicación: 43 kilómetros al norte-noreste de Cruz Bay, Puerto Rico. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 19 de agosto a las 02.29 UTC (22.29 del 18 de agosto en San Juan).
- Ubicación: 12 kilómetros al sur de Olancha, California. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 19 de agosto a las 02.38 UTC (19.38 del 18 de agosto en Sacramento).
- Ubicación: 48 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 19 de agosto a las 02.45 UTC (21.45 del 18 de agosto en Austin).
- Ubicación: 76 kilómetros al oeste-noroeste de Petrolia, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 18 de agosto a las 19.45 UTC (12.45 en Sacramento).
- Ubicación: 24 kilómetros al norte de Valdez, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de agosto a las 15.36 UTC (07.36 en Juneau).
- Ubicación: 126 kilómetros al este de McCarthy, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 18 de agosto a las 16.35 UTC (08.35 en Juneau).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
