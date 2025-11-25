Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 25 de noviembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 25 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, martes 25 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 28 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales siete se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a cuatro kilómetros de la localidad de The Geysers, California, con 3,9 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de The Geysers, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 19 kilómetros al sureste de Susitna North, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 12.00 UTC (03.00 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 12.00 UTC (03.00 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al suroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 10.56 UTC (01.56 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 10.56 UTC (01.56 hs en ). Ubicación: 64 kilómetros al noroeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 10.16 UTC (01.16 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 10.16 UTC (01.16 hs en ). Ubicación: 99 kilómetros al noreste de Ouzinkie, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 09.38 UTC (00.38 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 09.38 UTC (00.38 hs en ). Ubicación: 19 kilómetros al suroeste de Tatitlek, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 04.14 UTC (19.14 hs del 24 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 04.14 UTC (19.14 hs del 24 de noviembre en ). Ubicación: 34 kilómetros al noreste de Cimarron, Nuevo México . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 03.38 UTC (20.38 hs del 24 de noviembre en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 03.38 UTC (20.38 hs del 24 de noviembre en ). Ubicación: 12 kilómetros al suroeste de Tres Pinos, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 00.55 UTC (16.55 hs del 24 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 00.55 UTC (16.55 hs del 24 de noviembre en ). Ubicación: 10 kilómetros al noreste de Coalinga, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 00.21 UTC (16.21 hs del 24 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 00.21 UTC (16.21 hs del 24 de noviembre en ). Ubicación: 11 kilómetros al suroeste de Huron, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 00.16 UTC (16.16 hs del 24 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 00.16 UTC (16.16 hs del 24 de noviembre en ). Ubicación: 11 kilómetros al suroeste de Stella, Puerto Rico . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 23.37 UTC (19.37 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 23.37 UTC (19.37 hs en ). Ubicación: 47 kilómetros al oeste de Happy Valley, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 22.52 UTC (13.52 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 22.52 UTC (13.52 hs en ). Ubicación: 37 kilómetros al suroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 20.31 UTC (11.31 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 20.31 UTC (11.31 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 19.07 UTC (09.07 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 19.07 UTC (09.07 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 19.01 UTC (09.01 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 19.01 UTC (09.01 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 18.57 UTC (08.57 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 18.57 UTC (08.57 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al noroeste de Pinnacles, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 17.26 UTC (09.26 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 17.26 UTC (09.26 hs en ). Ubicación: 105 kilómetros al noreste de Ambler, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 17.20 UTC (08.20 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 17.20 UTC (08.20 hs en ). Ubicación: 25 kilómetros al sureste de Port Graham, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 17.18 UTC (08.18 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 17.18 UTC (08.18 hs en ). Ubicación: 25 kilómetros al sureste de Port Graham, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 16.48 UTC (07.48 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 16.48 UTC (07.48 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al noroeste de The Geysers, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 15.09 UTC (07.09 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 15.09 UTC (07.09 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al noroeste de The Geysers, California . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 15.08 UTC (07.08 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 15.08 UTC (07.08 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al sureste de Emajagua, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 14.27 UTC (10.27 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 14.27 UTC (10.27 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de Big Lake, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 14.14 UTC (05.14 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 14.14 UTC (05.14 hs en ). Ubicación: 85 kilómetros al sureste de Atka, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 14.12 UTC (05.12 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 14.12 UTC (05.12 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al este-sureste de Pāhala, Hawái. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 13.11 UTC (03.11 hs en Honolulu).

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.