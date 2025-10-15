Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 15 de octubre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del miércoles 15 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 15 de octubre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 13 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cinco se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 57 kilómetros de la localidad de Whites City, Nuevo México, con 3,9 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Whites City, Nuevo México USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 58 kilómetros al sur de Arctic Village, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de octubre a las 11.28 UTC (03.28 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de octubre a las 11.28 UTC (03.28 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al sureste de Glacier View, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 15 de octubre a las 03.30 UTC (19.30 hs del 14 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 15 de octubre a las 03.30 UTC (19.30 hs del 14 de octubre en ). Ubicación: 29 kilómetros al sur de Arroyo, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de octubre a las 02.02 UTC (22.02 hs del 14 de octubre en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de octubre a las 02.02 UTC (22.02 hs del 14 de octubre en ). Ubicación: 95 kilómetros al sur-sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 15 de octubre a las 01.24 UTC (17.24 hs del 14 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 15 de octubre a las 01.24 UTC (17.24 hs del 14 de octubre en ). Ubicación: 57 kilómetros al norte-noreste de Isabela, Puerto Rico . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 15 de octubre a las 00.11 UTC (20.11 hs del 14 de octubre en San Juan ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 15 de octubre a las 00.11 UTC (20.11 hs del 14 de octubre en ). Ubicación: 4 kilómetros al noroeste de Cedar City, Utah . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 14 de octubre a las 20.58 UTC (14.58 hs en Salt Lake City ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 14 de octubre a las 20.58 UTC (14.58 hs en ). Ubicación: 61 kilómetros al suroeste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 14 de octubre a las 20.58 UTC (12.58 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 14 de octubre a las 20.58 UTC (12.58 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 14 de octubre a las 20.18 UTC (14.18 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 14 de octubre a las 20.18 UTC (14.18 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 14 de octubre a las 20.10 UTC (14.10 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 14 de octubre a las 20.10 UTC (14.10 hs en ). Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 14 de octubre a las 19.19 UTC (13.19 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 14 de octubre a las 19.19 UTC (13.19 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 14 de octubre a las 19.09 UTC (13.09 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 14 de octubre a las 19.09 UTC (13.09 hs en ). Ubicación: 159 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 14 de octubre a las 18.42 UTC (10.42 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.