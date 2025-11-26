Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 26 de noviembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del miércoles 26 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 26 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 15 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a nueve kilómetros de la localidad de Sparks, Oklahoma, con 2,8 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Sparks, Oklahoma USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 16 kilómetros al noroeste de Knowles, Oklahoma . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 10.28 UTC (04.28 hs en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 10.28 UTC (04.28 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al sureste de Fern Forest, Hawái . Magnitud: 4,6. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 09.49 UTC (23.49 hs del 25 de noviembre en Honolulu ).

. Magnitud: 4,6. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 09.49 UTC (23.49 hs del 25 de noviembre en ). Ubicación: 11 kilómetros al sureste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 09.38 UTC (23.38 hs del 25 de noviembre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 09.38 UTC (23.38 hs del 25 de noviembre en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de Moca, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 09.36 UTC (05.36 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 09.36 UTC (05.36 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al noroeste de Petersville, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 06.32 UTC (21.32 hs del 25 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 06.32 UTC (21.32 hs del 25 de noviembre en ). Ubicación: 9 kilómetros al sureste de Sparks, Oklahoma . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 03.03 UTC (21.03 hs del 25 de noviembre en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 03.03 UTC (21.03 hs del 25 de noviembre en ). Ubicación: 54 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 01.45 UTC (18.45 hs del 25 de noviembre en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 01.45 UTC (18.45 hs del 25 de noviembre en ). Ubicación: 180 kilómetros al suroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 01.35 UTC (16.35 hs del 25 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 01.35 UTC (16.35 hs del 25 de noviembre en ). Ubicación: 26 kilómetros al noroeste de Nikiski, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 00.35 UTC (15.35 hs del 25 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 00.35 UTC (15.35 hs del 25 de noviembre en ). Ubicación: 6 kilómetros al norte de Ridgeway, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 23.52 UTC (14.52 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 23.52 UTC (14.52 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al sur de Hōnaunau-Nāpōopoo, Hawái . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 23.42 UTC (13.42 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 23.42 UTC (13.42 hs en ). Ubicación: 53 kilómetros al oeste de Mentone, Texas . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 23.11 UTC (17.11 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 23.11 UTC (17.11 hs en ). Ubicación: 125 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 15.19 UTC (06.19 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 15.19 UTC (06.19 hs en ). Ubicación: 10 kilómetros al noreste de Susitna, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de noviembre a las 13.49 UTC (04.49 hs en Juneau).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.