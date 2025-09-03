Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 3 de septiembre
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 23 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 3 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 3 de septiembre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 23 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 12 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 48 kilómetros de la localidad de Valmy, Nevada, con 3,9 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 151 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska. Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 12.03 UTC (03.03 hs en Anchorage).
- Ubicación: 123 kilómetros al sureste de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 11.59 UTC (02.59 hs en Anchorage).
- Ubicación: 3 kilómetros al oeste de Pa‘auilo, Hawái. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 11.25 UTC (01.25 hs en Honolulu).
- Ubicación: 26 kilómetros al este-sureste de Manley Hot Springs, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 10.47 UTC (01.47 hs en Anchorage).
- Ubicación: 55 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 08.29 UTC (01.29 hs en Carson City).
- Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Eagle River, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 06.37 UTC (22.37 hs del 2 de septiembre en Anchorage).
- Ubicación: 12 kilómetros al sureste de Ocotillo, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 04.22 UTC (21.22 hs del 2 de septiembre en Sacramento).
- Ubicación: 215 kilómetros al oeste-noroeste de Barview, Oregon. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 00.48 UTC (17.48 hs del 2 de septiembre en Salem).
- Ubicación: 118 kilómetros al norte-noroeste de San Antonio, Puerto Rico. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 00.23 UTC (20.23 hs del 2 de septiembre en San Juan).
- Ubicación: 48 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 23.23 UTC (18.23 hs del 2 de septiembre en Carson City).
- Ubicación: 50 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.59 UTC (06.59 hs en Carson City).
- Ubicación: 48 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.31 UTC (06.31 hs en Carson City).
- Ubicación: 53 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.31 UTC (06.31 hs en Carson City).
- Ubicación: 73 kilómetros al oeste-noroeste de Petrolia, California. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.34 UTC (06.34 hs en Sacramento).
- Ubicación: 190 kilómetros al oeste-noroeste de Bandon, Oregon. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 12.57 UTC (05.57 hs en Salem).
- Ubicación: 186 kilómetros al oeste-noroeste de Bandon, Oregon. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 12.48 UTC (05.48 hs en Salem).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
