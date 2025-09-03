Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 3 de septiembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 3 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 3 de septiembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 23 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 12 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 48 kilómetros de la localidad de Valmy, Nevada, con 3,9 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Valmy, Nevada USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 151 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 12.03 UTC (03.03 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 12.03 UTC (03.03 hs en ). Ubicación: 123 kilómetros al sureste de Old Harbor, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 11.59 UTC (02.59 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 11.59 UTC (02.59 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al oeste de Pa‘auilo, Hawái . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 11.25 UTC (01.25 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 11.25 UTC (01.25 hs en ). Ubicación: 26 kilómetros al este-sureste de Manley Hot Springs, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 10.47 UTC (01.47 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 10.47 UTC (01.47 hs en ). Ubicación: 55 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 08.29 UTC (01.29 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 08.29 UTC (01.29 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Eagle River, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 06.37 UTC (22.37 hs del 2 de septiembre en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 06.37 UTC (22.37 hs del 2 de septiembre en ). Ubicación: 12 kilómetros al sureste de Ocotillo, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 04.22 UTC (21.22 hs del 2 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 04.22 UTC (21.22 hs del 2 de septiembre en ). Ubicación: 215 kilómetros al oeste-noroeste de Barview, Oregon . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 00.48 UTC (17.48 hs del 2 de septiembre en Salem ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 00.48 UTC (17.48 hs del 2 de septiembre en ). Ubicación: 118 kilómetros al norte-noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 00.23 UTC (20.23 hs del 2 de septiembre en San Juan ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 3 de septiembre a las 00.23 UTC (20.23 hs del 2 de septiembre en ). Ubicación: 48 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 23.23 UTC (18.23 hs del 2 de septiembre en Carson City ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 23.23 UTC (18.23 hs del 2 de septiembre en ). Ubicación: 50 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.59 UTC (06.59 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.59 UTC (06.59 hs en ). Ubicación: 48 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.31 UTC (06.31 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.31 UTC (06.31 hs en ). Ubicación: 53 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.31 UTC (06.31 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.31 UTC (06.31 hs en ). Ubicación: 73 kilómetros al oeste-noroeste de Petrolia, California . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.34 UTC (06.34 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 13.34 UTC (06.34 hs en ). Ubicación: 190 kilómetros al oeste-noroeste de Bandon, Oregon . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 12.57 UTC (05.57 hs en Salem ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 12.57 UTC (05.57 hs en ). Ubicación: 186 kilómetros al oeste-noroeste de Bandon, Oregon. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de septiembre a las 12.48 UTC (05.48 hs en Salem).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.