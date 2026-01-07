Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 7 de enero de 2026

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del miércoles 7 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy lunes miércoles 7 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 35 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales dos se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 32 kilómetros de la localidad de Rachel, Nevada, con 2,9 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Rachel, Nevada USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 34 kilómetros al noroeste de Rachel, Nevada . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 7 de enero a las 11.22 UTC (03.22 hs en Carson City ).

34 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 7 de enero a las 11.22 UTC (03.22 hs en ). Ubicación: 38 kilómetros al noroeste de Mentasta Lake, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de enero a las 10.16 UTC (01.16 hs en Anchorage ).

38 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de enero a las 10.16 UTC (01.16 hs en ). Ubicación: 92 kilómetros al norte de Suárez, Puerto Rico . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 7 de enero a las 09.26 UTC (05.26 hs en San Juan ).

92 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 7 de enero a las 09.26 UTC (05.26 hs en ). Ubicación: 69 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 7 de enero a las 07.08 UTC (03.08 hs en San Juan ).

69 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 7 de enero a las 07.08 UTC (03.08 hs en ). Ubicación: 11 kilómetros al noreste de Kodiak, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 7 de enero a las 06.32 UTC (21.32 hs del 6 de enero en Anchorage ).

11 kilómetros al noreste de . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 7 de enero a las 06.32 UTC (21.32 hs del 6 de enero en ). Ubicación: 5 kilómetros al sur de Magas Arriba, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 7 de enero a las 06.27 UTC (02.27 hs en San Juan ).

5 kilómetros al sur de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 7 de enero a las 06.27 UTC (02.27 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al sureste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de enero a las 05.51 UTC (01.51 hs en San Juan ).

1 kilómetro al sureste de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de enero a las 05.51 UTC (01.51 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 23.52 UTC (14.52 hs en Juneau ).

110 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 23.52 UTC (14.52 hs en ). Ubicación: 71 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 23.12 UTC (19.12 hs en San Juan ).

71 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 23.12 UTC (19.12 hs en ). Ubicación: 69 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 22.48 UTC (18.48 hs en San Juan ).

69 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 22.48 UTC (18.48 hs en ). Ubicación: 51 kilómetros al sur de Adak, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 6 de enero a las 21.25 UTC (11.25 hs en Adak ).

51 kilómetros al sur de . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 6 de enero a las 21.25 UTC (11.25 hs en ). Ubicación: 96 kilómetros al noreste de Ouzinkie, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 20.19 UTC (11.19 hs en Anchorage ).

96 kilómetros al noreste de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 20.19 UTC (11.19 hs en ). Ubicación: 66 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 19.01 UTC (15.01 hs en San Juan ).

66 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 19.01 UTC (15.01 hs en ). Ubicación: 62 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.46 UTC (14.46 hs en San Juan ).

62 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.46 UTC (14.46 hs en ). Ubicación: 69 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.39 UTC (14.39 hs en San Juan ).

69 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.39 UTC (14.39 hs en ). Ubicación: 69 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.35 UTC (14.35 hs en San Juan ).

69 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.35 UTC (14.35 hs en ). Ubicación: 69 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.18 UTC (14.18 hs en San Juan ).

69 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.18 UTC (14.18 hs en ). Ubicación: 230 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.18 UTC (09.18 hs en Anchorage ).

230 kilómetros al sureste de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.18 UTC (09.18 hs en ). Ubicación: 74 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 16.40 UTC (08.40 hs en Sacramento ).

74 kilómetros al oeste de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 16.40 UTC (08.40 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 16.31 UTC (07.31 hs en Juneau ).

110 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 16.31 UTC (07.31 hs en ). Ubicación: 93 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 15.54 UTC (06.54 hs en Juneau ).

93 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 15.54 UTC (06.54 hs en ). Ubicación: 63 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 15.07 UTC (11.07 hs en San Juan ).

63 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 15.07 UTC (11.07 hs en ). Ubicación: 59 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 14.23 UTC (10.23 hs en San Juan ).

59 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 14.23 UTC (10.23 hs en ). Ubicación: 64 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 6 de enero a las 14.13 UTC (10.13 hs en San Juan ).

64 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 6 de enero a las 14.13 UTC (10.13 hs en ). Ubicación: 68 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 13.34 UTC (09.34 hs en San Juan ).

68 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 13.34 UTC (09.34 hs en ). Ubicación: 72 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 13.32 UTC (09.32 hs en San Juan ).

72 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 13.32 UTC (09.32 hs en ). Ubicación: 66 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.58 UTC (08.58 hs en San Juan ).

66 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.58 UTC (08.58 hs en ). Ubicación: 59 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.54 UTC (08.54 hs en San Juan ).

59 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.54 UTC (08.54 hs en ). Ubicación: 67 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.53 UTC (08.53 hs en San Juan ).

67 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.53 UTC (08.53 hs en ). Ubicación: 257 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.46 UTC (03.46 hs en Anchorage ).

257 kilómetros al sureste de . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.46 UTC (03.46 hs en ). Ubicación: 81 kilómetros al este de Nikolski, Alaska. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.18 UTC (03.18 hs en Adak).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.