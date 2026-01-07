Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 7 de enero de 2026
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 35 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del miércoles 7 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy lunes miércoles 7 de enero
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 35 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales dos se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 32 kilómetros de la localidad de Rachel, Nevada, con 2,9 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 34 kilómetros al noroeste de Rachel, Nevada. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 7 de enero a las 11.22 UTC (03.22 hs en Carson City).
- Ubicación: 38 kilómetros al noroeste de Mentasta Lake, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de enero a las 10.16 UTC (01.16 hs en Anchorage).
- Ubicación: 92 kilómetros al norte de Suárez, Puerto Rico. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 7 de enero a las 09.26 UTC (05.26 hs en San Juan).
- Ubicación: 69 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 7 de enero a las 07.08 UTC (03.08 hs en San Juan).
- Ubicación: 11 kilómetros al noreste de Kodiak, Alaska. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 7 de enero a las 06.32 UTC (21.32 hs del 6 de enero en Anchorage).
- Ubicación: 5 kilómetros al sur de Magas Arriba, Puerto Rico. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 7 de enero a las 06.27 UTC (02.27 hs en San Juan).
- Ubicación: 1 kilómetro al sureste de Guánica, Puerto Rico. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de enero a las 05.51 UTC (01.51 hs en San Juan).
- Ubicación: 110 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 23.52 UTC (14.52 hs en Juneau).
- Ubicación: 71 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 23.12 UTC (19.12 hs en San Juan).
- Ubicación: 69 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 22.48 UTC (18.48 hs en San Juan).
- Ubicación: 51 kilómetros al sur de Adak, Alaska. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 6 de enero a las 21.25 UTC (11.25 hs en Adak).
- Ubicación: 96 kilómetros al noreste de Ouzinkie, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 20.19 UTC (11.19 hs en Anchorage).
- Ubicación: 66 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 19.01 UTC (15.01 hs en San Juan).
- Ubicación: 62 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.46 UTC (14.46 hs en San Juan).
- Ubicación: 69 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.39 UTC (14.39 hs en San Juan).
- Ubicación: 69 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.35 UTC (14.35 hs en San Juan).
- Ubicación: 69 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.18 UTC (14.18 hs en San Juan).
- Ubicación: 230 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 18.18 UTC (09.18 hs en Anchorage).
- Ubicación: 74 kilómetros al oeste de Petrolia, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 16.40 UTC (08.40 hs en Sacramento).
- Ubicación: 110 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 16.31 UTC (07.31 hs en Juneau).
- Ubicación: 93 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 15.54 UTC (06.54 hs en Juneau).
- Ubicación: 63 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 15.07 UTC (11.07 hs en San Juan).
- Ubicación: 59 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 14.23 UTC (10.23 hs en San Juan).
- Ubicación: 64 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 6 de enero a las 14.13 UTC (10.13 hs en San Juan).
- Ubicación: 68 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 13.34 UTC (09.34 hs en San Juan).
- Ubicación: 72 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 13.32 UTC (09.32 hs en San Juan).
- Ubicación: 66 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.58 UTC (08.58 hs en San Juan).
- Ubicación: 59 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.54 UTC (08.54 hs en San Juan).
- Ubicación: 67 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.53 UTC (08.53 hs en San Juan).
- Ubicación: 257 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.46 UTC (03.46 hs en Anchorage).
- Ubicación: 81 kilómetros al este de Nikolski, Alaska. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 12.18 UTC (03.18 hs en Adak).
Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés
La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.
Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.
Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.
