Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 2 de enero de 2026

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del viernes 2 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy lunes viernes 2 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 30 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales dos se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a dos kilómetros de la localidad de San Ramon, California, con 3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de San Ramon, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 74 kilómetros al este-sureste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de enero a las 08.59 UTC (23.59 hs del 1 de enero en Juneau ).

74 kilómetros al este-sureste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de enero a las 08.59 UTC (23.59 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 44 kilómetros al noroeste de Ninilchik, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 2 de enero a las 08.49 UTC (23.49 hs del 1 de enero en Juneau ).

44 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 2 de enero a las 08.49 UTC (23.49 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 2 de enero a las 08.24 UTC (23.24 hs del 1 de enero en Juneau ).

114 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 2 de enero a las 08.24 UTC (23.24 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 11 kilómetros al este de Pāhala, Hawái . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 2 de enero a las 08.00 UTC (22.00 hs del 1 de enero en Honolulu ).

11 kilómetros al este de . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 2 de enero a las 08.00 UTC (22.00 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 119 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 2 de enero a las 07.50 UTC (22.50 hs del 1 de enero en Juneau ).

119 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 2 de enero a las 07.50 UTC (22.50 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 32 kilómetros al oeste-noroeste de Rincón, Puerto Rico . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 2 de enero a las 06.36 UTC (02.36 hs en San Juan ).

32 kilómetros al oeste-noroeste de . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 2 de enero a las 06.36 UTC (02.36 hs en ). Ubicación: 119 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 2 de enero a las 06.13 UTC (21.13 hs del 1 de enero en Juneau ).

119 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 2 de enero a las 06.13 UTC (21.13 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 109 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 2 de enero a las 05.52 UTC (20.52 hs del 1 de enero en Juneau ).

109 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 2 de enero a las 05.52 UTC (20.52 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 75 kilómetros al este-noreste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de enero a las 03.13 UTC (18.13 hs del 1 de enero en Juneau ).

75 kilómetros al este-noreste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de enero a las 03.13 UTC (18.13 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 108 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 2 de enero a las 01.35 UTC (16.35 hs del 1 de enero en Juneau ).

108 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 2 de enero a las 01.35 UTC (16.35 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 2 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 2 de enero a las 00.58 UTC (16.58 hs del 1 de enero en Sacramento ).

2 kilómetros al sureste de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 2 de enero a las 00.58 UTC (16.58 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 20 kilómetros al norte de Fishhook, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de enero a las 00.36 UTC (15.36 hs del 1 de enero en Juneau ).

20 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de enero a las 00.36 UTC (15.36 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 43 kilómetros al sur de Adak, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 2 de enero a las 00.17 UTC (14.17 hs del 1 de enero en Adak ).

43 kilómetros al sur de . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 2 de enero a las 00.17 UTC (14.17 hs del 1 de enero en ). Ubicación: 114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 1 de enero a las 22.54 UTC (13.54 hs en Juneau ).

114 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 1 de enero a las 22.54 UTC (13.54 hs en ). Ubicación: 102 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 1 de enero a las 21.48 UTC (12.48 hs en Juneau ).

102 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 1 de enero a las 21.48 UTC (12.48 hs en ). Ubicación: 26 kilómetros al este de Honaunau-Napoopoo, Hawái . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de enero a las 21.22 UTC (11.22 hs en Honolulu ).

26 kilómetros al este de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de enero a las 21.22 UTC (11.22 hs en ). Ubicación: 112 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de enero a las 21.07 UTC (12.07 hs en Juneau ).

112 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de enero a las 21.07 UTC (12.07 hs en ). Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 1 de enero a las 19.52 UTC (12.52 hs en Santa Fe ).

57 kilómetros al sur de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 1 de enero a las 19.52 UTC (12.52 hs en ). Ubicación: 112 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de enero a las 16.40 UTC (07.40 hs en Juneau ).

112 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de enero a las 16.40 UTC (07.40 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al sur-suroeste de Larsen Bay, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de enero a las 16.09 UTC (07.09 hs en Juneau ).

15 kilómetros al sur-suroeste de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de enero a las 16.09 UTC (07.09 hs en ). Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 1 de enero a las 15.56 UTC (06.56 hs en Juneau ).

107 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 1 de enero a las 15.56 UTC (06.56 hs en ). Ubicación: 122 kilómetros al norte-noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 1 de enero a las 15.48 UTC (06.48 hs en Juneau ).

122 kilómetros al norte-noroeste de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 1 de enero a las 15.48 UTC (06.48 hs en ). Ubicación: 106 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 1 de enero a las 15.34 UTC (06.34 hs en Juneau ).

106 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 1 de enero a las 15.34 UTC (06.34 hs en ). Ubicación: 48 kilómetros al oeste de Karluk, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 1 de enero a las 14.12 UTC (05.12 hs en Juneau ).

48 kilómetros al oeste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 1 de enero a las 14.12 UTC (05.12 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de enero a las 14.07 UTC (05.07 hs en Juneau ).

110 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de enero a las 14.07 UTC (05.07 hs en ). Ubicación: 101 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 1 de enero a las 13.38 UTC (04.38 hs en Juneau ).

101 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 1 de enero a las 13.38 UTC (04.38 hs en ). Ubicación: 102 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 1 de enero a las 13.10 UTC (04.10 hs en Juneau ).

102 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 1 de enero a las 13.10 UTC (04.10 hs en ). Ubicación: Islas Rat, Aleutianas, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 1 de enero a las 13.01 UTC (04.01 hs en Adak ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 1 de enero a las 13.01 UTC (04.01 hs en ). Ubicación: 111 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 1 de enero a las 12.52 UTC (03.52 hs en Juneau).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.