Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 8 de agosto

En Estados Unidos tienen lugar una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 8 de agosto de 2025, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor este viernes 8 de agosto de 2025

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de EE.UU., así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 23 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 172 kilómetros de la localidad de Port Orford, Oregon, con 3,4 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Port Orford, Oregon USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 9 kilómetros al sur-sureste de Eureka Roadhouse, Alaska. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de agosto a las 11.33 UTC (02.33 en Anchorage).

9 kilómetros al sur-sureste de Eureka Roadhouse, Alaska. 3,2. 8 de agosto a las 11.33 UTC (02.33 en Anchorage). Ubicación: 1 kilómetro al sur de Espino, Puerto Rico. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de agosto a las 05.03 UTC (01.03 en San Juan).

1 kilómetro al sur de Espino, Puerto Rico. 2,8. 8 de agosto a las 05.03 UTC (01.03 en San Juan). Ubicación: 133 kilómetros al suroeste de Point Hope, Alaska. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de agosto a las 04.30 UTC (19.30 del 7 de agosto en Anchorage).

133 kilómetros al suroeste de Point Hope, Alaska. 3,6. 8 de agosto a las 04.30 UTC (19.30 del 7 de agosto en Anchorage). Ubicación: 11 kilómetros al sur-sureste de Glacier View, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de agosto a las 04.14 UTC (19.14 del 7 de agosto en Anchorage).

11 kilómetros al sur-sureste de Glacier View, Alaska. 2,8. 8 de agosto a las 04.14 UTC (19.14 del 7 de agosto en Anchorage). Ubicación: 89 kilómetros al sur-sureste de Sand Point, Alaska. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 8 de agosto a las 04.03 UTC (19.03 del 7 de agosto en Anchorage).

89 kilómetros al sur-sureste de Sand Point, Alaska. 3,7. 8 de agosto a las 04.03 UTC (19.03 del 7 de agosto en Anchorage). Ubicación: 13 kilómetros al sur-sureste de Glacier View, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de agosto a las 02.49 UTC (17.49 del 7 de agosto en Anchorage).

13 kilómetros al sur-sureste de Glacier View, Alaska. 2,5. 8 de agosto a las 02.49 UTC (17.49 del 7 de agosto en Anchorage). Ubicación: 172 kilómetros al oeste-noroeste de Port Orford, Oregón. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de agosto a las 02.39 UTC (19.39 del 7 de agosto en Salem).

172 kilómetros al oeste-noroeste de Port Orford, Oregón. 3,4. 8 de agosto a las 02.39 UTC (19.39 del 7 de agosto en Salem). Ubicación: 86 kilómetros al este de Cantwell, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de agosto a las 02.31 UTC (17.31 del 7 de agosto en Anchorage).

86 kilómetros al este de Cantwell, Alaska. 2,5. 8 de agosto a las 02.31 UTC (17.31 del 7 de agosto en Anchorage). Ubicación: 61 kilómetros al este de Cantwell, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de agosto a las 02.29 UTC (17.29 del 7 de agosto en Anchorage).

61 kilómetros al este de Cantwell, Alaska. 2,6. 8 de agosto a las 02.29 UTC (17.29 del 7 de agosto en Anchorage). Ubicación: 113 kilómetros al norte de Wainwright, Alaska. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de agosto a las 02.02 UTC (17.02 del 7 de agosto en Anchorage).

113 kilómetros al norte de Wainwright, Alaska. 3,4. 8 de agosto a las 02.02 UTC (17.02 del 7 de agosto en Anchorage). Ubicación: 45 kilómetros al norte de Carrizales, Puerto Rico. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de agosto a las 01.53 UTC (21.53 del 7 de agosto en San Juan).

45 kilómetros al norte de Carrizales, Puerto Rico. 3,2. 8 de agosto a las 01.53 UTC (21.53 del 7 de agosto en San Juan). Ubicación: 13 kilómetros al este de Ninilchik, Alaska. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 7 de agosto a las 23.45 UTC (14.45 en Anchorage).

13 kilómetros al este de Ninilchik, Alaska. 4,0. 7 de agosto a las 23.45 UTC (14.45 en Anchorage). Ubicación: 42 kilómetros al sur de Glacier View, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 7 de agosto a las 23.23 UTC (14.23 en Anchorage).

42 kilómetros al sur de Glacier View, Alaska. 2,9. 7 de agosto a las 23.23 UTC (14.23 en Anchorage). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de Honaunau-Napoopoo, Hawái. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de agosto a las 23.06 UTC (13.06 en Honolulu).

3 kilómetros al sureste de Honaunau-Napoopoo, Hawái. 2,6. 7 de agosto a las 23.06 UTC (13.06 en Honolulu). Ubicación: 103 kilómetros al sur-sureste de Sand Point, Alaska. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 7 de agosto a las 22.57 UTC (13.57 en Anchorage).

103 kilómetros al sur-sureste de Sand Point, Alaska. 3,6. 7 de agosto a las 22.57 UTC (13.57 en Anchorage). Ubicación: 232 kilómetros al oeste de Crescent City, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de agosto a las 17.14 UTC (09.14 en Sacramento).

232 kilómetros al oeste de Crescent City, California. 2,6. 7 de agosto a las 17.14 UTC (09.14 en Sacramento). Ubicación: 27 kilómetros al sureste de Bodie, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de agosto a las 15.04 UTC (07.04 en Sacramento).

27 kilómetros al sureste de Bodie, California. 2,6. 7 de agosto a las 15.04 UTC (07.04 en Sacramento). Ubicación: 23 kilómetros al oeste-suroeste de Ackerly, Texas. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de agosto a las 13.45 UTC (07.45 en Austin).

23 kilómetros al oeste-suroeste de Ackerly, Texas. 2,7. 7 de agosto a las 13.45 UTC (07.45 en Austin). Ubicación: 100 kilómetros al sur-sureste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 7 de agosto a las 13.18 UTC (04.18 en Anchorage).

100 kilómetros al sur-sureste de Yakutat, Alaska. 3,8. 7 de agosto a las 13.18 UTC (04.18 en Anchorage). Ubicación: 52 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de agosto a las 12.53 UTC (03.53 en Anchorage).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.