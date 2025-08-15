Último temblor en EE.UU. y California hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 15 de agosto
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 27 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 15 de agosto, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un temblor hoy, viernes 15 de agosto
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de EE.UU., así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 27 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 12 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 55 kilómetros de la localidad de The Geysers, California, con 4 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 22 kilómetros al noroeste de Grapevine, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de agosto a las 08.59 UTC (01.59 en Sacramento).
- Ubicación: 6 kilómetros al oeste-noroeste de Calimesa, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de agosto a las 08.11 UTC (01.11 en Sacramento).
- Ubicación: 52 kilómetros al noroeste de Mosquito Lake, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de agosto a las 06.24 UTC (22.24 del 14 de agosto en Juneau).
- Ubicación: 98 kilómetros al oeste de Elfin Cove, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de agosto a las 05.21 UTC (21.21 del 14 de agosto en Juneau).
- Ubicación: 82 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 15 de agosto a las 04.23 UTC (20.23 del 14 de agosto en Juneau).
- Ubicación: 26 kilómetros al oeste de Petersville, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de agosto a las 02.53 UTC (18.53 del 14 de agosto en Juneau).
- Ubicación: 20 kilómetros al oeste-noroeste de Tatitlek, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de agosto a las 02.21 UTC (18.21 del 14 de agosto en Juneau).
- Ubicación: 37 kilómetros al oeste-suroeste de Ackerly, Texas. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 15 de agosto a las 02.18 UTC (21.18 del 14 de agosto en Austin).
- Ubicación: 14 kilómetros al oeste-suroeste de Natoma, Kansas. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 14 de agosto a las 23.47 UTC (18.47 en Topeka).
- Ubicación: 21 kilómetros al sur-sureste de Glacier View, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 14 de agosto a las 23.10 UTC (15.10 en Juneau).
- Ubicación: 55 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 14 de agosto a las 23.10 UTC (17.10 en Santa Fe).
- Ubicación: 34 kilómetros al este-sureste de Eagle Village, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 14 de agosto a las 18.54 UTC (10.54 en Juneau).
- Ubicación: 14 kilómetros al este de Stanton, Texas. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 14 de agosto a las 18.15 UTC (13.15 en Austin).
- Ubicación: 132 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska. Magnitud: 5,2. Fecha y hora: 14 de agosto a las 18.00 UTC (10.00 en Juneau).
- Ubicación: 131 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska. Magnitud: 4,7. Fecha y hora: 14 de agosto a las 17.59 UTC (09.59 en Juneau).
- Ubicación: 7 kilómetros al norte de Columbus, Carolina del Norte. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 14 de agosto a las 15.14 UTC (11.14 en Raleigh).
- Ubicación: 6 kilómetros al noroeste de The Geysers, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 14 de agosto a las 14.05 UTC (07.05 en Sacramento).
- Ubicación: 11 kilómetros al oeste-noroeste de Rincón, Puerto Rico. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 14 de agosto a las 13.54 UTC (09.54 en San Juan).
- Ubicación: 22 kilómetros al norte-noroeste de San Simeon, California. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 14 de agosto a las 13.41 UTC (06.41 en Sacramento).
- Ubicación: 6 kilómetros al noroeste de The Geysers, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 14 de agosto a las 12.51 UTC (05.51 en Sacramento).
- Ubicación: 6 kilómetros al noroeste de The Geysers, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 14 de agosto a las 12.51 UTC (05.51 en Sacramento).
- Ubicación: 6 kilómetros al noroeste de The Geysers, California. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 14 de agosto a las 12.48 UTC (05.48 en Sacramento).
Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?
No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.
Antes de un sismo es importante:
- Preparar un plan de evacuación pronta y segura.
- Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.
- Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.
Durante un terremoto:
- Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.
- Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.
- Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.
- Ante todo, mantener la calma.
Cuando pase el temblor:
- Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.
- Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.
