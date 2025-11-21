Último temblor en Estados Unidos hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 21 de noviembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del viernes 21 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy viernes 21 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 23 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales diez se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a cuatro kilómetros de la localidad de San Ramon, California, con 3,2 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de San Ramon, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 8 kilómetros al oeste de Templeton, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 09.18 UTC (01.18 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 09.18 UTC (01.18 hs en ). Ubicación: 27 kilómetros al noreste de Willow Creek, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 05.03 UTC (21.03 hs del 20 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 05.03 UTC (21.03 hs del 20 de noviembre en ). Ubicación: 83 kilómetros al noreste de Cruz Bay, Islas Vírgenes de EE. UU. . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 04.17 UTC (00.17 hs en Charlotte Amalie ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 04.17 UTC (00.17 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al noreste de Larsen Bay, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 03.30 UTC (18.30 hs del 20 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 03.30 UTC (18.30 hs del 20 de noviembre en ). Ubicación: 130 kilómetros al sur de McCarthy, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 02.56 UTC (17.56 hs del 20 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 02.56 UTC (17.56 hs del 20 de noviembre en ). Ubicación: 15 kilómetros al sureste de Waikoloa, Hawái . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 01.43 UTC (15.43 hs del 20 de noviembre en Honolulu ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 01.43 UTC (15.43 hs del 20 de noviembre en ). Ubicación: 21 kilómetros al sureste de Karluk, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 00.23 UTC (15.23 hs del 20 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 00.23 UTC (15.23 hs del 20 de noviembre en ). Ubicación: 9 kilómetros al este de Loomis, Washington . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 00.05 UTC (16.05 hs del 20 de noviembre en Olympia ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 00.05 UTC (16.05 hs del 20 de noviembre en ). Ubicación: 15 kilómetros al oeste de Johannesburg, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 00.03 UTC (16.03 hs del 20 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de noviembre a las 00.03 UTC (16.03 hs del 20 de noviembre en ). Ubicación: 82 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 23.46 UTC (14.46 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 23.46 UTC (14.46 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Knik-Fairview, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 23.37 UTC (14.37 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 23.37 UTC (14.37 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Westbrook, Texas . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 22.53 UTC (16.53 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 22.53 UTC (16.53 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al sureste de Malibu, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 20.50 UTC (12.50 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 20.50 UTC (12.50 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Westbrook, Texas . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 20.41 UTC (14.41 hs en Austin ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 20.41 UTC (14.41 hs en ). Ubicación: 38 kilómetros al sureste de Kokhanok, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 18.12 UTC (09.12 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 18.12 UTC (09.12 hs en ). Ubicación: 24 kilómetros al noroeste de Kalaoa, Hawái . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 18.04 UTC (08.04 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 18.04 UTC (08.04 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al sureste de Denali National Park, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 16.12 UTC (07.12 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 16.12 UTC (07.12 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 15.27 UTC (07.27 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 15.27 UTC (07.27 hs en ). Ubicación: 66 kilómetros al noreste de Petersville, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 20 de noviembre a las 14.58 UTC (05.58 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.