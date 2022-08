Un conductor de TV perdió un diente en vivo y superó un incómodo momento: “¿Mordiste algo?”

Entre los cientos de incidentes que pueden ocurrir en una transmisión de televisión, seguramente la caída de un diente no está contemplada, pero Craig Bennett logró resolver la complicación con buen humor. Hace unos días, el presentador de televisión australiano sorprendió a sus compañeros con este contratiempo que se popularizó en redes sociales y a los seguidores no les extrañó su reacción porque es parte de su carácter.

Durante la emisión de Studio 10, un famoso show matutino en la televisión australiana, Craig Bennett se encontraba presentando su sección habitual de entretenimiento, cuando sintió una molestia al hablar y aunque intentó seguir sin prestarle atención, tuvo que meter la mano a su boca y sacar el diente que ya estaba a punto de caer. Sin más que hacer, Bennett sonrió ante los rostros de sorpresa de sus compañeros Sarah Harris y Tristan MacManus desde el estudio.

Conductor australiano sufre la caída de un diente en televisión en vivo

El momento pudo ser muy incómodo, pero lo manejó de gran manera. “No puedo creerlo”, dijo Craig mientras el resto reía. “Craigie, Craigie, ¿estás bien? ¿Mordiste algo?”, le preguntó su compañera Sarah y después lo comparó con un deshollinador. Los conductores fueron cómplices del buen humor con frases como: “¡Hemos perdido un diente, gente! Son las 8:33 y hemos perdido un diente”. Él respondió sonriente: “No es algo que ves en la tele todos los días, ¿verdad? Ahora estoy silbando mientras hablo”. Aunque intentó volver a colocar la pieza en su lugar, no le quedó otra opción que seguir y dejar a un lado la preocupación, así que lo colocó en un pañuelo: “Seguiré adelante. Soy imperturbable”.

Bennett lleva varios años dedicado a los chismes del espectáculo y es querido por el público debido a su carácter ligero y divertido, pero también es conocido por la excentricidad con la que vive. Desde niño, el australiano es fanático de los animales que para otros podrían parecer espeluznantes y ha presumido varios como arañas, bichos, lagartijas y hasta una pitón que posee como mascota en su casa. Esta afición le otorgó el apodo de ‘El niño serpiente de St Ives’. Esa peculiaridad le abrió paso en la televisión porque en su primera aparición, en los años 80, se envolvió en una serpiente pitón de más de dos metros. Con ese antecedente, no resulta extraño cómo tomó la caída de un diente en televisión en vivo.

El reportero de espectáculos Craig Bennett también es conocido por su excéntrica afición por los animales como serpientes, arañas y lagartijas @craig.bennett - @craig.bennett

Pero Craig Bennett no es el primero que vive algo así en una emisión televisiva y seguramente tampoco será el último. Entre los episodios más recordados, está el que protagonizó Sharon Osbourne en 2014, cuando, durante el programa The Talk, sintió incomodidad en la boca y se vio obligada a revelar lo que estaba pasando: “Mi diente está por caer. Oh, no hay problema, esta es un implante, gastaré una enorme cantidad de dinero en arreglarlo”.

La celebridad británica reaccionó con la simpatía que la caracteriza: “¿Qué voy hacer? ¿cómo puedo continuar el show ?”. En lugar de buscar que el infortunio pasara desapercibido, mostró al público el espacio entre sus dientes: “En serio, ¿alguien tiene algún tipo de pegamento? ¿Podemos tomar un descanso de emergencia?”. Afortunadamente, la producción encontró la manera de fijarlo para concluir con el programa.