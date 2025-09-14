Un conductor de TV se disculpó tras hablar de matar a personas en situación de calle con problemas de salud mental

Un debate sobre la situación de personas con problemas de salud mental que viven en la calle terminó en polémica en Estados Unidos luego de que un presentador de televisión sugiriera aplicarles “inyección letal involuntaria o simplemente matarlos”. El comentario generó repudio generalizado contra el conductor Brian Kilmeade, que este domingo pidió disculpas por esa opinión “extremadamente insensible”.

Durante un segmento del programa Fox & Friends emitido el último miércoles en Fox News, Kilmeade y su compañero Lawrence Jones conversaban sobre el homicidio a puñaladas de una mujer ucraniana en Carolina del Norte. El atacante, DeCarlos Brown Jr., es un hombre de 34 años que según AP, tiene antecedentes penales por haber sido detenido en 14 ocasiones previas en los últimos 12 años, en el condado de Mecklenburg. Sus familiares relataron a CNN que tiempo atrás había llevado a internar a su hijo y que le habían diagnosticado esquizofrenia.

Un presentador de noticias de Fox dijo que hay que aplicarles una inyección letal a las personas en situación de calle

En ese contexto, Jones sostuvo que las personas con enfermedades mentales sin hogar deberían aceptar programas de tratamiento o, en su defecto, ser encarceladas. Kilmeade añadió entonces: “O inyección letal involuntaria, o algo así. Simplemente matarlos”.

Ainsley Earhardt, otra de las integrantes del programa, intervino enseguida: “¿Por qué tuvo que llegar a este punto?”. Kilmeade respondió: “Lo digo de verdad: no estamos votando por las personas adecuadas”.

Este domingo, luego del rechazo que generaron sus palabras, el presentador utilizó las redes para publicar un descargo: “Pido disculpas por ese comentario extremadamente insensible”.

“Obviamente, soy consciente de que no todos los enfermos mentales sin hogar actúan como lo hizo el agresor en Carolina del Norte, y que tantas personas sin hogar merecen nuestra empatía y compasión”, agregó.