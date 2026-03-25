Golpeaban y gritaban desde adentro: así rescataron a 229 migrantes encerrados en un camión en México

El hallazgo de 229 migrantes encerrados en la parte trasera de un camión en el estado mexicano de Veracruz expuso, una vez más, los riesgos que enfrentan quienes intentan llegar a Estados Unidos de manera irregular. Lo que comenzó como un procedimiento rutinario tras la detección de un vehículo robado, terminó convirtiéndose en una escena marcada por golpes, gritos y pedidos de auxilio.

Un rescate en Veracruz que comenzó con golpes y gritos: 229 migrantes en un camión

De acuerdo con AP, las autoridades mexicanas localizaron a los migrantes el lunes, luego de que el camión en el que viajaban fuera trasladado a un corralón policial en la ciudad de Xalapa. El vehículo había sido reportado como robado, por lo que fue asegurado y llevado al depósito sin que, en un primer momento, se supiera lo que ocultaba en su interior.

Empleados del depósito vehicular alertaron a las autoridades tras escuchar golpes rítmicos y gritos desesperados provenientes del interior del camión (foto ilustrativa)

Horas después de su llegada, empleados del lugar comenzaron a escuchar ruidos inusuales provenientes del remolque. Según relató un trabajador que pidió mantener el anonimato, desde el interior se oían golpes insistentes y gritos de auxilio. “Cuando nos dimos cuenta de que había personas encerradas, llamamos de inmediato a los servicios de emergencia”, explicó.

Ese llamado permitió que las autoridades abrieran el vehículo y descubrieran la magnitud de la situación: 229 personas hacinadas en condiciones extremadamente precarias, sin ventilación adecuada y con signos de agotamiento.

Quiénes eran los migrantes y en qué estado se encontraban

Según información proporcionada por funcionarios estatales y difundida por AP, la mayoría de los migrantes provenían de países de Centroamérica. Entre ellos, había al menos 17 menores de edad, lo que agravó la preocupación de las autoridades por las condiciones en las que eran transportados.

El subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos, indicó que varias de las personas rescatadas presentaban signos de deshidratación. Permanecer encerrados en un espacio reducido, sin acceso a agua suficiente ni ventilación, pudo haber tenido consecuencias fatales, explicó el funcionario.

Tras el rescate, los migrantes fueron retirados del corralón durante la tarde en autobuses de la policía estatal. Sin embargo, no se informó oficialmente su destino inmediato, aunque el procedimiento habitual en estos casos es que sean puestos a disposición de las autoridades migratorias mexicanas.

Al abrir la unidad, los servicios de emergencia localizaron a más de doscientas personas apiñadas en un espacio sin ventilación (foto ilustrativa) Pexels

Veracruz, una ruta histórica en el traslado de migrantes ilegales hacia Estados Unidos

El estado de Veracruz fue durante años uno de los corredores más utilizados por los migrantes que intentan atravesar México rumbo a la frontera con Estados Unidos. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto clave, pero también en un territorio donde operan organizaciones criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas.

Según consignó CBS News, los migrantes suelen ser trasladados en vehículos adaptados o camiones de carga para evitar controles, muchas veces en condiciones de hacinamiento extremo. Estas prácticas no solo buscan evadir a las autoridades, sino también maximizar las ganancias de las redes de tráfico de personas, sin importar los riesgos humanos.

En este contexto, los migrantes quedan expuestos a múltiples peligros, desde accidentes hasta situaciones de abandono. La falta de aire, el calor y la imposibilidad de moverse convierten estos viajes en experiencias límite.

James Talarico defendió a los migrantes indocumentados

Este caso llamó la atención de las autoridades porque se trata del primer hallazgo de este tipo en varios meses. De acuerdo con datos citados por CBS News, la migración irregular hacia el norte había disminuido considerablemente desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Las estadísticas internas del gobierno estadounidense, mencionadas por CBS, indican que los cruces ilegales en el año fiscal 2025 cayeron a su nivel más bajo desde principios de la década de 1970. Este descenso redujo también la frecuencia de operativos como el ocurrido en Veracruz.