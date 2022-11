Un hombre atrapó al pez dorado más grande del mundo tras 25 minutos de trabajo: “Jamás pensé que podría”

escuchar

Andy Hackett es un pescador británico que posiblemente hizo historia. Este hombre logró atrapar uno de los peces dorados más grandes del mundo, con un increíble peso de más de 30 kilogramos. El ejemplar es una especie híbrida de carpa de cuerpo y carpa koi a la que nombraron The Carrot (La Zanahoria) y que tendría más de dos décadas: “Siempre supe que The Carrot estaba ahí, pero jamás pensé que la atraparía”, dijo Hackett emocionado en declaraciones consignadas por el Daily Mail.

El pescador de 42 años liberó al ejemplar después de capturarlo, pero no sin antes posar para las fotos que perdurarán para siempre. Sobre su experiencia con este inusual ejemplar, aseguró que sabía que no era pequeño y que tampoco sería fácil sacarlo del agua. “Supe que era un pez grande cuando mordió mi anzuelo y se movió de lado a lado y de arriba abajo. Luego salió a la superficie a 30 o 40 metros y vi que era naranja”, añadió sobre la hazaña que ocurrió en la pesquería de Bluewater Lakes, en Champagne, Francia.

Hackett también fue sincero sobre cómo cree que este ejemplar llegó a él: “Fue brillante atraparlo, pero también pura cuestión de suerte”, puntualizó. Además, su logro le llevó 25 minutos de intentos. Después pudo presumir de avistar una versión mucho más grande que los peces dorados comunes.

El pez dorado más grande del mundo

Un pescador británico logró capturar al pez dorado más grande del mundo Bluewater Lakes

En 2019, el pescador Jason Fugate capturó en Minnesota el que hasta el momento se consideraba como el pez dorado más grande del mundo. En un aproximado, The Carrot, tiene cerca de 13 kilogramos más. El italiano Raphael Biagini también encontró una enorme carpa koi naranja en el sur de Francia en 2010, pero era de la mitad del tamaño de este pez.

Un pez dorado escurridizo

Los pescadores han tenido problemas para encontrar a The Carrot, que fue introducido al lago desde hace más de dos décadas. Por su parte, Jason Cowler, gerente de la pesquería, declaró que lo pusieron para que sus clientes pudieran encontrar algo distinto, compartió el Daily Mail.

Cowler añadió que desde entonces se ha vuelto más grande, muy alejado de la imagen que tienen quienes han tenido peces dorados en sus casas. No obstante, el ejemplar tampoco se ha dejado ver con demasiada frecuencia. El gerente también felicitó al pescador británico y destacó que el pez estaba en excelentes condiciones de salud.

Andy Hackett llevó la noticia a su cuenta de Facebook para compartir con sus seguidores. Los usuarios llegaron pronto y mostraron su asombro al ver las fotografías. Inmediatamente, su publicación acumuló miles de reacciones.

Un sitio en Francia que es ideal para pescadores

Cabe destacar que los lagos Bluewater en Champagne, Francia, son una de las mejores granjas de pesca de carpas del mundo. Ahí se realiza carpfishing, que es una práctica en la que se buscan ejemplares de gran tamaño y casi siempre se devuelven al agua.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, los peces dorados no son lo suficientemente grandes para no poder vivir en una pecera, aunque hay excepciones.

En esta ocasión, el pescador británico quiso capturar en algunas instantáneas el momento único, pero después liberó a The Carrot, quien podría volver a hacer su aparición en el futuro.

