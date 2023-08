escuchar

Un momento importante podría ocurrir esta semana, cuando un juez decida si Texas puede mantener las boyas gigantes en la frontera entre Estados Unidos y México, puestas como parte de una medida impulsada por el gobernador Greg Abbott para frenar la inmigración ilegal. La audiencia comenzó este martes por la mañana en el Tribunal de Austin.

A través de alegatos orales, el juez David Ezra determinará si las boyas deberán ser retiradas como parte de una demanda que el Departamento de Justicia presentó contra la administración Abbott, ya que ”podría afectar las relaciones con México y presentar riesgos humanitarios y ambientales”, de acuerdo con Associated Press.

Esta demanda afirma que Texas actuó ilegalmente al colocar, sin permiso, la barrera. Una ley de 1899 prohíbe la construcción en vías fluviales sin aprobación del gobierno federal. En tanto, AP informó que se desplegaron las boyas sin avisar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas ni al Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense.

La audiencia, que comenzó a las 9 horas locales sobre el asunto 23-CV-00853, en donde se señala la obstrucción de aguas navegables, sucede a varios días de que el gobierno de Texas instalara la barrera entre el río Bravo y la ciudad fronteriza de Eagle Pass, considerada como inhumana según algunas asociaciones, ya que entre los artefactos flotantes hay una especie de púas.

“Esta barrera es totalmente peligrosa, totalmente inhumana”, afirmó el congresista Joaquin Castro, de acuerdo con Democracy Now. “Y esa es la razón por la que he dicho que es atroz, porque lo es. La gente queda atascada”. Cabe señalar que esta no es la primera vez que la administración Biden demanda al estado de Texas por sus acciones en la frontera con México.

Desde su instalación, a principios de julio, las boyas fueron motivo de controversia (Archivo) Eric Gay - AP / Eric Gay

La estrategia de Abbott, conocida como Operación Lone Star (Operación Estrella Solitaria), que inició en marzo de 2021, enfrenta otros problemas legales. Este lunes, cuatro hombres inmigrantes que fueron arrestados por soldados comenzaron una querella contra el estado por haberlos retenido en una cárcel de Texas semanas después de que se había ordenado su liberación.

Además, de las boyas, la estrategia actual tambien incluye barreras de alambre con púas, el arresto de migrantes acusados de allanamiento y el envío de autobuses llenos de solicitantes de asilo a otras ciudades lideradas por demócratas. Ante su decisión de colocar la barrera, Abbott comentó: “Ninguno de nosotros quiere ver otra muerte más en el Río Grande, pero su política de fronteras abiertas alienta a los migrantes a arriesgar su vida cruzando ilegalmente por el agua, en vez de hacerlo de manera segura y legal por los puertos de entrada. Nadie se ahoga en un puente”.

Migrantes observan la instalación de las boyas gigantes (AP Foto/Eric Gay)

Por su parte, la administración que dirige el presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden, asegura que el cruce fronterizo de personas indocumentadas disminuyó desde que entraron en vigor otras restricciones de inmigración. La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que los encuentros con migrantes bajaron un 30 por ciento. Sobre la resolución de este martes, aún se desconoce con precisión la fecha en que el juez Ezra tendría listo su veredicto.